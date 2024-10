Ski Alpin, Saison 2024/25: Wann geht es los? Termin, Datum, Zeitplan, Kalender, Strecke, Weltcup, Übertragung im Free-TV und Livestream

Ski Alpin, Saison 2024/25: Wann geht es los? Termin, Datum, Zeitplan, Kalender, Strecke, Weltcup

Die Weltcup-Saison 2024/25 startet traditionell auf dem Gletscher im österreichischen Sölden. Am 26. Oktober bestreiten dort die Frauen einen Riesenslalom. Einen Tag später sind am selben Ort die Männer mit einem Riesenslalom zum ersten Mal gefordert. Das Saisonfinale findet Ende März in Sun Valley (USA) statt. Die Frauen und Männer beschließen dort am 27. März 2025 jeweils mit einem Slalom die Saison.

Insgesamt sind in der Saison 2024/25 38 Rennen an 19 Orten bei den Männern sowie 36 Rennen an 20 Orten bei den Frauen geplant. Unterbrochen wird der Weltcup Anfang Februar für einige Wochen, da vom 4. bis 16. Februar die Weltmeisterschaft in Saalbach steigt.

In der vergangenen Saison gewann Marco Odermatt (Schweiz) den Gesamt-Weltcup der Männer mit fast 900 Punkten Vorsprung auf seinen Landsmann Loic Meillard. Auch der erste Platz im Gesamt-Weltcup der Frauen ging an die Schweiz: Laura Gut-Behrami holte sich die große Kristallkugel vor Federica Brignone (Italien).