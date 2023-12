Auf der Großschanze in Lillehammer steht heute das Einzelspringen an. Wo Ihr Skispringen im TV und Livestream sehen könnt, erfahrt Ihr in diesem Artikel!

Nachdem bereits gestern auf der Normalschanze in Lillehammer gesprungen wurde, folgt bei den Skisprung-Herren heute die Großschanze. Für die DSV-Adler verlief der Saisonstart hervorragend: Gleich vier Deutsche sind im Gesamtweltcup gerade in den Top-Ten.

SKISPRINGEN AUF DAZN: JETZT ANMELDEN!

Und wo läuft das Ganze im TV und Livestream? Gibt es eine kostenlose Übertragung? Die Antwort bekommt Ihr hier.

© getty In Lillehammer steht heute das Einzelspringen auf der Großschanze an.

Skispringen heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt das Einzelspringen auf der Großschanze in Lillehammer im TV und Livestream?

Es gibt gute Nachrichten, das Springen in Lillehammer könnt Ihr nämlich auf gleich mehreren Wegen sehen. Unter anderem ist das ZDF ab 16.55 Uhr mit von der Partie, und zwar sowohl im TV als auch im Livestream via zdf.de. Stefan Bier ist als Kommentator im Einsatz, außerdem vor Ort sind Moderatorin Lena Kesting und Experte Severin Freund.

Auch Eurosport wird wieder live gehen, hier startet die Übertragung um 16.45 Uhr. Auch der Sportsender bietet einen Livestream an, den Ihr unter anderem über discovery+ oder DAZN empfangen könnt.

Bei DAZN laufen nämlich beide Eurosport-Kanäle rund um die Uhr live. Welches der drei Pakete Ihr dafür besitzt, ist für Skispringen vollkommen egal.

Skispringen heute live im Free-TV: Einzelspringen auf der Großschanze in Lillehammer im Liveticker

Wenn Ihr das Ganze lieber nebenbei verfolgen möchtet, könnt Ihr das bei uns im Ticker tun. So entgehen Euch ebenfalls keine Entwicklungen:

Hier geht's zum Liveticker des Einzelspringens auf der Großschanze der Männer in Lillehammer.

Skispringen heute live im Free-TV: Die wichtigsten Infos zum Einzelspringen auf der Großschanze in Lillehammer

Wettbewerb : Einzelspringen auf der Großschanze in Lillehammer

: Einzelspringen auf der Großschanze in Lillehammer Datum : 3. Dezember

: 3. Dezember Uhrzeit : 17 Uhr

: 17 Uhr TV : Eurosport 1, ZDF

: Livestream : discovery+, DAZN, zdf. de

: Liveticker: SPOX

Skispringen: Der Stand im Gesamtweltcup der Männer