In Hochfilzen gehen die Biathleten heute im Sprint an den Start. SPOX begleitet das komplette Rennen hier für Euch im Liveticker.

Das Biathlon-Weltcupwochenende in Hochfilzen startet heute mit dem Sprint der Männer. Wer gewinnt das Rennen in Österreich? Das erfahrt Ihr hier im Liveticker.

Biathlon: Sprint der Herren in Hochfilzen heute im Liveticker - Vor Beginn

vor Beginn Für Philipp Nawrath hätte der Start in die neue Saison kaum besser laufen können. Nach dem ersten Weltcupwochenende in Östersund und seinem Sieg im Sprint führt der DSV-Athlet die Weltcupwertung an. Wie läuft es heute für den Deutschen?

vor Beginn Das Rennen in Österreich beginnt um 11.30 Uhr.

vor Beginn Hallo und herzlich willkommen zum Liveticker des Sprints der Männer in Hochfilzen.