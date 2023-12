Im Rahmen des Biathlon-Weltcups steht heute für die Männer und Frauen die Verfolgung auf dem Programm. Wer die Rennen live im TV und Livestream zeigt / überträgt, erfahrt Ihr hier bei SPOX.

Gestern stand für die Biathlon-Elite in Hochfilzen der Sprint an. Am heutigen Samstag, den 9. Dezember, geht das Weltcupwochenende mit den Verfolgungsrennen der Männer und Frauen weiter.

Auch am heutigen Tag gehen die Männer als erstes in die Verfolgung. Der Startschuss des Rennens in Hochfilzen erfolgt um 12.15 Uhr. Ab 14.45 Uhr steht schließlich für die Frauen das Verfolgungsrennen auf dem Programm.

Wie läuft es in Österreich für das DSV-Team. Die Deutschen sind stark in die neue Saison gestartet, können Philipp Nawrath, Franziska Preuß und Co. die Leistungen aus der Vorwoche bestätigen?

Biathlon heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt Verfolgung der Herren und Frauen in Hochfilzen im TV und Livestream? - Die Infos im Überblick

Event: Biathlon, Verfolgung der Männer und Frauen

Biathlon, Verfolgung der Männer und Frauen Datum: 9. Dezember

9. Dezember Start: 12.15 Uhr (Männer), 14.45 Uhr (Frauen)

12.15 Uhr (Männer), 14.45 Uhr (Frauen) Ort: Hochfilzen, Österreich

Hochfilzen, Österreich Übertragung im TV: ARD, Eurosport

Übertragung im Livestream: ARD , DAZN , discovery+

, , Liveticker: SPOX

Die Biathlon-Rennen seht Ihr heute unter anderem in der ARD live und in voller Länge im Free-TV. Der öffentlich-rechtliche Sender startet um 12.10 Uhr und 14.35 mit seiner Übertragung. Im kostenlosen Livestream zeigt die ARD das Spektakel zudem in der ARD-Mediathek oder auf sportschau.de.

Eurosport 1 überträgt die Verfolgungsrennen ebenfalls im Free-TV. Dort könnt Ihr die Wettkämpfe ab 12.10 Uhr und 14.40 Uhr verfolgen. Eurosport zeigt die Biathlon-Rennen alternativ auf discovery+ im Livestream.

Im Livestream könnt Ihr die Biathlon-Wettkämpfe heute zudem auf DAZN erleben. Auf DAZN seht Ihr die Übertragung von Eurosport. Den DAZN-Livestream findet Ihr auf der DAZN-Website oder in der DAZN-App. Hier findet Ihr alle Infos zu den DAZN-Abos.

© getty Wie läuft es heute für Philipp Nawrath?

Biathlon heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt Verfolgung der Herren und Frauen in Hochfilzen im TV und Livestream? - Die Liveticker von SPOX

Hier bei SPOX könnt Ihr die Verfolgungsrennen der Männer und Frauen in ausführlichen Livetickern verfolgen. Wir halten Euch über das gesamte Biathlon-Weltcupwochenende auf dem Laufenden.

Biathlon: Das Weltcupwochenende in Hochfilzen im Überblick