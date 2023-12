Die Speedspezialisten sind heute in der Abfahrt in Beaver Creek gefragt. Ihr wollt wissen, wie Ihr das Rennen in den USA live im Free-TV und Livestream mitverfolgen könnt? Hier bekommt Ihr die Antwort.

Der Skiweltcup der Herren will nicht so richtig in die Gänge kommen. Drei von vier geplanten Rennen mussten bereits abgesagt werden, darunter zwei Abfahrten in Zermatt/Cervinia. Am heutigen Freitag, den 1. Dezember, wird der nächste Anlauf gestartet, ein Speedrennen zu absolvieren. Dafür ist im US-amerikanischen Beaver Creek in den Rocky Mountains von Colorado um 18.45 Uhr deutscher Zeit eine Abfahrt geplant.

Ski Alpin heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt Abfahrt der Herren in Beaver Creek im TV und Livestream?

Mehrere Anbieter übertragen das Rennen in Beaver Creek. Einer davon ist das ZDF, das allerdings bloß einen Livestream bei zdf.de anbietet, nicht jedoch im Free-TV im Einsatz ist. Der Livestream ist kostenlos.

Wer eine Free-TV-Übertragung will, kommt jedoch ebenfalls auf seine Kosten, denn dieser Aufgabe hat sich Eurosport angenommen. Bei Eurosport 1 geht es um 18.30 Uhr los. Weiters stehen bei discovery+ und DAZN zur Abfahrt kostenpflichtige Livestreams zum Abruf bereit. DAZN verlangt ein Abonnement, in diesem Fall sind alle drei Pakete - DAZN World, DAZN Super Sports und DAZN Unlimited - gültig.

Ski Alpin heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt Abfahrt der Herren in Beaver Creek im TV und Livestream? Liveticker zum Rennen

SPOX ist heute ebenfalls mit dabei, wenn in den Vereinigten Staaten die erste Abfahrt der Saison vonstatten geht. Im Liveticker wird das Geschehen auf der Piste beschrieben.

Hier geht es zum Liveticker der Abfahrt in Beaver Creek.

Ski Alpin heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt Abfahrt der Herren in Beaver Creek im TV und Livestream? Wichtigste Infos

Weltcup : Abfahrt der Herren in Beaver Creek (USA)

: Abfahrt der Herren in Beaver Creek (USA) Datum : 1. Dezember 2023

: 1. Dezember 2023 Uhrzeit : 18.45 Uhr

: 18.45 Uhr TV : Eurosport 1

: Livestream : discovery+, DAZN, zdf. de

: Liveticker: SPOX

