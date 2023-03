Ski alpin: 2. Riesenslalom der Herren in Kranjska Gora JETZT im Liveticker - Odermatt führt nach 1. Durchgang

Der Schweizer Ski-Star Marco Odermatt steht vor seinem elften Weltcupsieg in dieser Saison. Beim zweiten Riesenslalom im slowenischen Kranjska Gora liegt der Doppel-Weltmeister und Olympiasieger nach dem ersten Durchgang 0,29 Sekunden vor Kombi-Weltmeister Alexis Pinturault aus Frankreich und 0,47 Sekunden vor Slalom-Weltmeister Henrik Kristoffersen aus Norwegen. Beim Riesenslalom am Samstag hatte dieses Trio in dieser Reihenfolge die ersten drei Plätze belegt.

Von den deutschen Startern schaffte es keiner in den zweiten Lauf. Anton Grammel kam nicht unter die ersten 30, Fabian Gratz und Julian Rauchfuss schieden aus. Stefan Luitz verzichtete nach seinem Sturz am Samstag auf eine Teilnahme am zweiten Rennen. Er habe Knie- und Innenbandbeschwerden, berichtete Luitz, er sei deshalb "nicht gut genug, um auf Weltcupniveau mitzufahren".

Ski alpin: 2. Riesenslalom der Herren in Kranjska Gora JETZT im Liveticker - Die Top 5 nach dem 1. Lauf

Rang Name Zeit 1. Marco Odermatt 1:12.16 2. Alexis Pinturault +0.28 3. Henrik Kristoffersen +0.47 4. Lucas Braathen +0.82 5. Zan Kranjec +0.94

Weiter geht´s um 12:30 Uhr! Das war´s für den Moment vom zweiten Riesentorlauf in Kranjska Gora. Um 12:30 Uhr fällt im zweiten Durchgang die Entscheidung, dann sind wir natürlich pünktlich zurück!

Odermatt in der Pole-Position: Für das Swiss-Team sorgte einmal mehr Marco Odermatt für das Highlight, der nach dem ersten Durchgang die Führung inne hat. Darüber hinaus ist lediglich Gino Caviezel (10. Platz vorne dabei. Vier weitere Eidgenossen werden am Mittag nochmal an den Start gehen dürften, das betrifft Livio Simonet (18.), Loic Meillard (18.), Justin Murisier (20.) und Thomas Tumler (25.). Daniele Sette, Semyel Bissig sowie Fadri Janutin haben den Sprung in den zweiten Lauf nicht geschafft.

Nur Schwarz in den Top-Ten: Auch die Österreicher werden mit dem ersten Lauf nicht zufrieden sein können. Marco Schwarz konnte seine frühe Startnummer noch einigermaßen nutzen und liegt derzeit auf dem siebten Rang. Bei Patrick Feurstein (14. Platz) und Raphael Haaser (15.) sind die Zeitrückstände aber schon gewaltig. Auch Roland Leitinger (21.) und der angeschlagene Manuel Feller (22) haben immerhin noch das Finalticket gelöst. Für Stefan Brennsteiner, Dominik Raschner sowie Adrian Pertl ist der Arbeitstag dagegen vorbei.

Ski alpin: 2. Riesenslalom der Herren in Kranjska Gora JETZT im Liveticker - Ende 1. Lauf

Kein DSV-Läufer im Finale: Inzwischen haben alle Athleten den ersten Durchgang in Kranjska Gora absolviert! Aus deutscher Sicht gibt es nichts Gutes zu vermelden. Stefan Luitz verzichtete auf seine Teilnahme, Fabian Gratz und Julian Rauchfuss schieden jeweils schon nach wenigen Sekunden aus. So kam Anton Grammel (37. Platz) als einziger DSV-Läufer im Ziel an, war aber deutlich zu langsam.

Adrian Pertl (AUT): Die Ausfälle häufen sich, mittlerweile ist es auf der Piste wirklich extrem schwierig. Zwar erreicht Adrian Pertl noch den letzten Sektor, dann ist aber auch für den Österreicher vorzeitig Feierabend.

Dominik Raschner (AUT): Auch Dominik Raschner findet nicht so richtig in den Rhythmus hinein, wirkt die gesamte Fahrt über zu passiv und wird heute nicht belohnt werden. Nach Platz 37 ist schon jetzt klar, dass er das Finale nicht erreichen wird.

Julian Rauchfuss (GER): Was machen denn die DSV-Läufer hier? Nach einer durchwachsenen ersten Zwischenzeit übertreibt es Julian Rauchfuss und fällt als nächster Athlet aus. Damit wird es keine deutsche Beteiligung inzwischen Durchgang geben.

Anton Grammel (GER): Nein, auch das war leider gar nichts! Anton Grammel kämpft über den gesamten Kurs hinweg und gibt seine Ski nicht frei. Im Ziel schreit der Deutsche seinen Frust raus, als er den Rückstand von über fünf Sekunden sieht.

Fabian Gratz (GER): Bitter! Fabian Gratz erreicht nicht einmal die erste Zwischenzeit. Der DSV-Läufer lehnt sich an einem Rechtsschwung zu weit nach innen, kann das nicht mehr korrigieren und landet im Schnee.

Fadri Janutin (SUI): Nun ist der letzte Schweizer des Morgens auf der Strecke. Ein Feuerwerk brennt Fadri Janutin nicht ab, dennoch ist er lange auf Kurs, ehe er zwei Tore vor dem Ziel ausscheidet.

Livio Simonet (SUI): Das war eine starke Leistung! Livio Simonet trifft die Spuren und hält seine Bretter jederzeit auf Zug. Damit fährt sich der Schweizer weit nach vorne und wird mit einem Rückstand von nur knapp über drei Sekunden sicher im zweiten Lauf dabei sein.

Daniele Sette (SUI): Nicht viel besser als Semyel Bissig ist Teamkollege Daniele Sette unterwegs. Der Schweizer ist oftmals zu spät dran und muss viele Umwege in Kauf nehmen. So kommt er nicht über den 27. Rang hinaus.

Semyel Bissig (SUI): Das Swiss-Team schickt noch eine ganze Reihe an Athleten ins Rennen, die um ein gutes Abschneiden bemüht sind. Für Semyel Bissig wird es wohl der einzige Auftritt des Tages bleiben, da er mit fast fünf Sekunden Rückstand das neue Schlusslicht bildet.

Stefan Luitz (GER): Eigentlich sollte nach der kurzen Pause nun mit Stefan Luitz der erste DSV-Läufer folgen. Nach dem völlig verpatzten Vortag verzichtet der 30-Jährige allerdings auf seinen Start und konzentriert sich stattdessen auf die folgenden Aufgaben.

Die besten 30 sind durch! Somit haben die besten 30 Läufer den ersten Durchgang in Kranjska Gora hinter sich gebracht! An der Reihenfolge auf den ersten Positionen wird sich erfahrungsgemäß nicht mehr allzu viel ändern. Einmal mehr wird Alleskönner Marco Odermatt den zweiten Durchgang als Führender in Angriff nehmen und sich den Tagessieg sichern wollen. Auf den Rängen zwei und drei folgen Alexis Pinturault sowie Henrik Kristoffersen mit recht geringen Rückständen, dahinter werden die Abstände deutlich größer.

Ski alpin: 2. Riesenslalom der Herren in Kranjska Gora JETZT im Liveticker - Die Top 30 sind im Ziel

Hannes Zingerle (ITA): Stark! Mit einer unaufgeregten Fahrweise und einem stabilen Oberkörper legt Hannes Zingerle die besten Zwischenzeiten seit längerer Zeit an den Tag. Der Italiener kratzt sogar an den Top-Ten und reiht sich nur wenige Zehntel hinter den besten Plätzen ein.

Sam Maes (BEL): Voller Angriffslust drückt sich Sam Maes aus dem Starthaus. Den ein oder anderen Fehler kann der Belgier nicht vermeiden, dennoch hält sich der Zeitrückstand in Grenzen - als 20. darf er auf den zweiten Lauf hoffen.

Stefan Hadalin (SLO): Am Vortag konnte Stefan Hadalin reichlich Weltcup-Punkte sammeln und sich prompt unter die besten 30 schieben. Heute wird der Slowene daran nicht anknüpfen können, da ihm schon im Starthang ein folgenschwerer Fehler unterläuft und er ausscheidet.

Roland Leitinger (AUT): Längst ist der Kampf um die letzten Plätze für den späteren Finaldurchgang entbrannt. Dabei mischt auch Roland Leitinger mit, der sich auf Rang 18 schiebt und damit in den Kreis der noch zitternden Läufer reinrutscht.

Thomas Tumler (SUI): Alle Athleten haben auf der ramponierten Piste nun große Mühe, das bleibt auch Thomas Tumler nicht erspart, der oft von der Ideallinie abkommt. Auf der 19. Position muss der Schweizer noch einige Minuten bangen, ob es sich mit dem zweiten Lauf ausgeht.

Leif Kristian Nestvold-Haugen (NOR): Bei Leif Kristian Nestvold-Haugen reihen sich einige Unsicherheiten aneinander, so läuft ihm schnell die Zeit davon. Der Norweger landet sogar am Ende der Zeitentabelle und wird das Finale am Nachmittag aller Voraussicht nach nicht erreichen.

Tommy Ford (USA): Nach wie vor ist Tommy Ford inmitten seiner Comeback-Saison und sucht noch nach dem Zutrauen aus vergangenen Tagen. Mit der runden Linienwahl schafft es der US-Amerikaner zumindest auf den 15. Platz und wird im zweiten Durchgang sicher dabei sein.

Joan Verdu Sanchez (AND): Einige Athleten kämpfen noch um einen Platz für das Weltcup-Finale, bei dem nur die besten 25 der Riesenslalom-Wertung qualifiziert sind. Darunter befindet sich auch Joan Verdu Sanchez, der keinen guten Tag erwischt und über vier Sekunden Rückstand verpasst bekommt.

Patrick Feurstein (AUT): Das durchwachsene Resultat aus ÖSV-Sicht kann Patrick Feurstein nicht verbessern. Der Österreicher zeigt zwar eine solide Fahrt und bleibt stets auf der Linie, dennoch kassiert er einen Rückstand von über drei Sekunden.

Alexander Steen Olsen (NOR): Dank seines ersten Weltcup-Siegs beim Slalom von Palisades Tahoe kann Alexander Steen Olsen völlig befreit auffahren. Zwei Unsicherheiten im Mittelteil werfen den Norweger allerdings erst zurück, ehe er nach einem Fehler kurz vor dem Ziel auch noch ausscheidet.

Giovanni Borsotti (ITA): Im oberen Teil der Strecke wirkt Giovanni Borsotti unkontrolliert, weil er bei seinen Schwüngen kein gutes Timing trifft. Dann erhält der Italiener die Quittung und fährt schon vor der ersten Zwischenzeit an einem Tor vorbei.

Justin Murisier (SUI): Recht sauber steht Justin Murisier über den Brettern, doch große Geschwindigkeit kann der Schweizer nicht aufbauen, da ihm ebenfalls die Angriffslust zu fehlen scheint. Auf der 15. Position lässt er nur wenige Athleten hinter sich.

Mathieu Faivre (FRA): Mathieu Faivre zählt mit Sicherheit zu den Athleten, die froh sein werden, wenn die Saison bald beendet ist. Der Weltmeister von 2021 findet überhaupt keine gute Linie und wirkt extrem zaghaft. Letztlich landet der Franzose sogar noch eine Hundertstel hinter Erik Read.

Erik Read (CAN): Bei Erik Read taucht ein altbekanntes Problem auf. Zwar legt der 31-Jährige eine blitzsaubere Technik an den Tag, am Limit bewegt er sich allerdings fast nie - so handelt sich der Kanadier über vier Sekunden Rückstand ein.

Luca De Aliprandini (ITA): Nach der ersten Präperierungspause ist Luca De Aliprandini an der Reihe, der eine sehr schwierige Saison erlebt. Da ist der siebte Platz im Zwischenklassement auf alle Fälle ein kleiner Lichtblick für den temperamentvollen Italiener.

Stefan Brennsteiner (AUT): Schade! Eigentlich haben schon die vergangenen Rennen in Kranjska Gora gezeigt, dass sich Stefan Brennsteiner auf diesem Hang extrem wohl fühlt. Nun übertreibt es der Österreicher, lehnt sich nach wenigen Sekunden zu stark nach innen und landet im Schnee.

Gino Caviezel (SUI): Gino Caviezel wählt eine sehr schmale Skiführung und hält sich lange auf Tuchfühlung zu den besten Platzierungen. Erst im unteren Streckenabschnitt geht dem Schweozer allmählich die Luft aus, sodass Caviezel noch auf den neunten Rang zurückfällt.

Manuel Feller (AUT): Mit großen Rückenproblemen katapultiert sich Manuel Feller aus dem Starthaus und kann von Beginn an rein gar nichts ausrichten. Im Moment lässt der Körper des Österreichers einfach nichts zu, so übernimmt er im Ziel abgeschlagen die rote Laterne.

Raphael Haaser (AUT): Auf der nachlassenden Piste reichen passable Auftritt nicht mehr aus, sondern werden knallhart bestraft. Das bekommt mit Raphael Haaser der nächste Österreicher mal richtig zu spüren und patzt dann noch im Flachen, weshalb nur der elfte Rang rausspringt.

Filippo Della Vite (ITA): In diesem Winter hat sich Filippo Della Vite kontinuierlich nach vorne gearbeitet und ist mittlerweile der beste Italiener im Riesentorlauf. Speziell im Mittelteil findet sich der 21-Jährige wieder bestens zurecht und erarbeitet sich eine gute Ausgangslage - Platz sechs im Zwischenklassement.

River Radamus (USA): Möglicherweise wird die Piste aber nun auch schon zu einem Thema. Trotz einer hohen Risikobereitschaft ist River Radamus der nächste Läufer, der die besten Zeiten nicht attackieren kann und sich zwischen Filip Zubcic sowie Rasmus Windingstad auf der achten Position einordnet.

Rasmus Windingstad (NOR): Vor vier Jahren stand Rasmus Windingstad in Kranjska Gora bereits einmal auf dem Podest, daran möchte er anknüpfen. Dabei geht dem Norweger aber die Lockerheit verloren, so bekommt er sogar einen Rückstand von 2,60 Sekunden aufgebrummt.

Filip Zubcic (CRO): Offenbar findet sich Filip Zubcic am heutigen Morgen nicht zurecht, er präsentiert eine sehr unruhige Fahrt. Kontinuierlich summiert sich der Rückstand des Kroaten auf, bis dieser letztlich die Zwei-Sekunden-Marke überschreitet.

Zan Kranjec (SLO): Im Zielraum schnellt der Lärmpegel spürbar in die Höhe, denn mit Zan Kranjec stößt sich die größte Hoffnung der slowenischen Fans aus dem Starthaus. Die engste Linie wählt der Slowene nicht, dennoch passt die Technik. Im Ziel steht zumindest ein ordentlicher fünfter Rang zu Buche.

Loic Meillard (SUI): Mit Loic Meillard begibt sich gleich der nächste vielversprechende und angriffslustige Schweizer auf die Reise. Bis zum zweiten Sektor bewegt sich der 26 Jahre alte Allrounder noch auf Augenhöhe mit Marco Odermatt, ehe ihm ein dicker Schnitzer unterläuft, der Meillard über drei Sekunden zurückwirft.

Marco Odermatt (SUI): Bereits auf den ersten Metern stellt Marco Odermatt unter Beweis, dass er die kleine Kristallkugel vor dem Weltcup-Finale eintüten will. Spielerisch meistert der Schweizer alle Schlüsselstellen und kann sich schnell von den Kanten lösen. Vor allem unten fährt Odermatt nochmal ein paar Hundertstel raus und setzt die neue Bestzeit!

Marco Schwarz (AUT): Als erster ÖSV-Läufer des Tages versucht sich Marco Schwarz, in eine brauchbare Ausgangslage für den zweiten Lauf am Nachmittag zu bringen. Schon im oberen, steilen Gelände kommt der 27-Jährige aber nicht zurecht, das kann er in der Folge nicht mehr korrigieren - nur Platz vier.

Lucas Braathen (NOR): Im Gegensatz zu Henrik Kristoffersen nimmt Lucas Braathen ein höheres Risiko in Kauf und ist von Beginn an auf der Suche nach den engsten Linien. Dabei läuft dem Norweger allerdings das ein oder andere Mal der Außenski weg, weshalb er im Ziel über eine halbe Sekunde hinter Alexis Pinturault landet.

Henrik Kristoffersen (NOR): Jetzt gibt´s gleich den ersten Härtetest für die Vorgabe von Alexis Pinturault, denn mit Henrik Kristoffersen ist einer der Top-Favoriten an der Reihe! Oben hinkt der Norweger etwas hinterher und auch im weiteren Verlauf der Piste kann er nichts mehr aufholen, so fehlen am Ende 19 Hundertstel auf die Bestzeit.

Ski alpin: 2. Riesenslalom der Herren in Kranjska Gora JETZT im Liveticker - Start

Alexis Pinturault (FRA): Los geht´s! Alexis Pinturault hat die Ehre, den vorletzten Riesenslalom der Saison bei strahlendem Sonnenschein eröffnen zu dürfen. Einen recht drehenden Kurs meistert der Franzose ohne sichtbare Fehler. Im Ziel stoppt die Uhr nach 1:12.44 Minuten.

Ski alpin: 2. Riesenslalom der Herren in Kranjska Gora JETZT im Liveticker - Vor Beginn

Vor Beginn: Der weitere Favoritenkreis: Neben Marco Odermatt und dem ÖSV-Trio Marco Schwarz, Manuel Feller und Stefan Brennsteiner ist vor allem auf die starke norwegische Mannschaft zu achten. Henrik Kristoffersen stand in diesem Winter schon bei fünf Riesentorläufen auf dem Podest, ein Sieg fehlt ihm in dieser Disziplin allerdings noch. Auch Lucas Braathen, Rasmus Windingstad sowie Alexander Steen Olsen sind für Spitzenplatzierungen gut. Gleiches gilt für Alexis Pinturault aus Frankreich und den slowenischen Lokalmatador Zan Kranjec.

Vor Beginn: Holt Odermatt die kleine Kristallkugel? Im Swiss-Team sind natürlich alle Augen auf Marco Odermatt (Startnummer 5) gerichtet. Sollte der 25-Jährige seinen sechsten Riesenslalom-Sieg der Saison holen, wäre ihm die kleine Kristallkugel schon vor dem Weltcup-Finale nicht mehr zu nehmen. Konkurrenz im Kampf um den Tageserfolg bekommt Odermatt aus dem eigenen Lager, denn mit Loic Meillard (6) und Gino Caviezel (14) sind zwei weitere starke Eidgenossen mit von der Partie. Justin Murisier (19), Thomas Tumler (26), Semyel Bissig (32), Daniele Sette (33), Livio Simonet (34) und Fadri Janutin (38) komplettieren das Aufgebot.

Vor Beginn: ÖSV-Läufer wollen auf das Podest! Deutlich bessere Aussichten auf eine vordere Platzierung haben die Athleten des österreichischen Skiverbands. Die besten Chancen rechnen sich dabei Marco Schwarz (Startnummer 4), Manuel Feller (13) und Stefan Brennsteiner (15) aus. Auch Raphael Haaser (12) sowie Patrick Feurstein (22) ist sicherlich einiges zuzutrauen, während es für Roland Leitinger (27), Dominik Raschner (54) und Adrian Pertl (59) zunächst um ein Ticket für das Finale gehen wird.

Vor Beginn: Was geht für das DSV-Aufgebot? Der Verlust von Alexander Schmid, der sich im Training einen Kreuzbandriss zugezogen hat und für den Rest der Saison ausfällt, war ein schwerer Schlag für das deutsche Riesenslalom-Team. So schaffte es gestern nur Fabian Gratz (Startnummer 39) in den zweiten Durchgang, kam aber nicht über den 29. Platz hinaus. Auch Stefan Luitz (31), Anton Grammel (50) und Julian Rauchfuss (52) sind ein weiteres Mal dabei.

Vor Beginn: Schon am gestrigen Tag absolvierten die Männer in Kranjska Gora einen Riesenslalom. Marco Odermatt, der den Gesamtweltcup anführt, war beim Weltcup-Rennen einmal mehr nicht zu schlagen. Der Schweizer gewann den Wettkampf vor dem Franzosen Alexis Pinturault und dem Norweger Henrik Kristoffersen. Gewinnt Odermatt heute auch den 2. Riesenslalom in Kranjska Gora?

Vor Beginn: Das Rennen beginnt heute um 09.30 Uhr. Der finale 2. Lauf beginnt später am Tag um 12.30 Uhr.

Vor Beginn: Hallo und herzlich willkommen zum Liveticker des 2. Riesenslaloms der Männer in Kranjska Gora.

Ski alpin: 2. Riesenslalom der Herren in Kranjska Gora heute live im TV und Livestream

Im Free-TV zeigt Eurosport heute den Riesenslalom der Männer in Kranjska Gora live. Der Sportsender beginnt mit seiner Übertragung des 1. Laufs um 09.15 Uhr. Ab 12.30 Uhr seht Ihr auf Eurosport den finalen 2. Durchgang. Der Sportsender zeigt das Ski-alpin-Rennen außerdem im kostenpflichtigen Livestream auf discovery+.

DAZN überträgt den heutigen Riesenslalom der Männer ebenfalls im Livestream. Dort seht Ihr die Übertragung von Eurosport. Hier geht es zum Angebot von DAZN.

Zu guter Letzt findet Ihr auf zdf.de einen Livestream des Weltcup-Rennens. Den Livestream des öffentlich-rechtlichen Senders könnt Ihr kostenlos sehen.

