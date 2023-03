Nordische Kombination WM, Übertragung heute live: Einzel von der Großschanze in Planica im TV, Livestream und Liveticker

Bei der Nordischen Ski-WM in Planica geht es heute in der Nordischen Kombination um Medaillen. Wir zeigen Euch, wie Ihr das Einzel von der Großschanze live im TV, im Livestream und im iveticker verfolgen könnt.

Es riecht nach einer Medaille für Deutschland bei der Nordischen Ski-WM in Planica! Am heutigen Samstag, 4. März, seht der letzte Wettbewerb der Nordischen Kombinieren an: Das Einzel von der Großschanze. Das Springen beginnt um 10.30 Uhr, um 15 Uhr startet dann der Langlauf über 10 Kilometer.

Die deutschen Kombinierer haben im Verlauf der WM schon einige Medaillen gewonnen. Die letzte holten Julian Schmid, Eric Frenzel, Johannes Rydzek und Vinzenz Geiger im Teamwettbewerb von der Großschanze. Hinter Norwegen gab es Silber. Aus dem deutschen Quartett können heute vor allem Schmid und Geiger in den Kampf um den Titel eingreifen, ebenso wie die starken Norweger um Jarl Magnus Riiber und Johannes Lamparter aus Österreich.

Nordische Kombination WM, Übertragung heute live: Einzel von der Großschanze in Planica im TV und Livestream

Auch heute gibt es wieder zahlreiche Liveübertragungen von der Nordischen Ski-WM im TV und im Livestream. Die Entscheidung in der Nordischen Kombination zeigen die ARD und Eurosport live im Free-TV. Eurosport überträgt allerdings nur den abschließenden Langlauf ab 14.50 Uhr live im frei empfangbaren Fernsehen. Das Springen zeigt der private Sportsender dagegen im Pay-TV auf Eurosport 2 und im Livestream kostenpflichtig via discovery+, dort läuft dann später ebenfalls auch der Langlauf.

Kostenlos könnt Ihr das Springen und den Langlauf im Livestream der ARD auf sportschau.de und in der ARD-Mediathek verfolgen.

Da der Streamingdienst DAZN alles zeigt, was auf Eurosport 1 und Eurosport 2 läuft, haben DAZN-Kunden zusätzlich die Möglichkeit, das komplette Einzel von der Großschanze live zu sehen. DAZN bietet drei Abo-Pakete: DAZN Unlimited, DAZN Standard und DAZN World.

Nordische Kombination WM, Übertragung heute live: Einzel von der Großschanze in Planica im Liveticker

Den Wettbewerb könnt Ihr selbstverständlich auch im Liveticker von SPOX verfolgen. Klickt rein!

Hier geht's zum Liveticker Einzel von der Großschanze in der Kombination.

Nordische Kombination WM, Übertragung: Einzel von der Großschanze in Planica - Wichtigste Infos

Event : Nordische Kombination, Einzel von der Großschanze

: Nordische Kombination, Einzel von der Großschanze Wettbewerb : Nordische Ski-WM

: Nordische Ski-WM Datum : Samstag, 4. März 2023

: Samstag, 4. März 2023 Beginn : 10.30 Uhr, 15 Uhr

: 10.30 Uhr, 15 Uhr TV : Das Erste , Eurosport

: , Livestream : ard.de , discovery+ , DAZN

: , , Liveticker: SPOX

