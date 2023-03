Biathlon, Übertragung: Staffel der Herren und der Frauen in Östersund heute live im TV, Livestream und Liveticker

In Östersund bestreiten heute sowohl die Herren als auch die Frauen eine Staffel. Wir Ihr beide Rennen live im TV, Livestream und Liveticker mitverfolgen könnt, erfahrt Ihr hier bei SPOX.

Tag drei beim Biathlon-Weltcup im schwedischen Östersund. Seit Donnerstag sind die Biathletinnen und Biathleten im Rahmen des vorletzten Weltcups der Saison im Einsatz.

Die jeweiligen Einzelrennen wurden absolviert, nach dem gestrigen Ruhetag geht es am heutigen Samstag, den 11. März, mit zwei Staffelrennen weiter. Um 14 Uhr sind zuerst die Frauen an der Reihe, die viermal sechs Kilometer vor sich haben. Die Herren sind danach, um 16.30 Uhr, im Einsatz. Bendikt Doll und Co. bestreiten dabei viermal 7,5 Kilometer.

Biathlon: Der Weltcup in Östersund

Datum Start Disziplin 09.03.2023 (Do) 13:15 Einzel Frauen 15 km 09.03.2023 (Do) 16:20 Einzel Männer 20 km 11.03.2023 (Sa) 14:00 Staffel Frauen 4 x 6 km 11.03.2023 (Sa) 16:30 Staffel Männer 4 x 7,5 km 12.03.2023 (So) 13:00 Massenstart Frauen 12,5 km 12.03.2023 (So) 16:00 Massenstart Männer 15 km

Biathlon, Übertragung: Staffel der Herren und der Frauen in Östersund heute live im TV und Livestream

Mehrere Sender kümmern sich heute um die Übertragung der beiden Staffeln.

Biathlon, Übertragung: Staffel der Herren und der Frauen in Östersund heute live im Free-TV

Was die Übertragung im Free-TV betrifft, besteht die Wahl zwischen dem ZDF und Eurosport 1. Im ZDF wird um 13.50 Uhr die Frauenstaffel gezeigt, das Rennen der Herren wird um 16.30 Uhr angeboten. In beiden Sendungen wird dasselbe Personal eingesetzt:

Kommentatoren: Christoph Hamm und Herbert Fritzenwenger

Experte: Sven Fischer

Moderator: Alexander Ruda

Während das ZDF beide Staffeln überträgt, zeichnet Eurosport 1 lediglich für das Herrenrennen verantwortlich, wofür um 16.25 Uhr die Vorberichte beginnen.

© getty Die deutschen Biathletinnen liegen im Staffelweltcup auf Rang drei.

Biathlon, Übertragung: Staffel der Herren und der Frauen in Östersund heute live im Livestream

Im Livestream sind ebenfalls die Rennen in Östersund zu sehen, auch hierfür sind das ZDF und Eurosport verantwortlich - mit einem Unterschied in Sachen Kosten und Zugriff. Auf die Livestreams, die bei zdf.de angeboten werden, bekommt man ohne Abonnement und kostenlos Zugang. Discovery+, das im Gegensatz zur Free-TV-Version von Eurosport beide Rennen zeigt, verlangt hingegen monatliche Zahlungen für das Abo.

Darüber hinaus ist das, was bei Eurosport 1 im TV übertragen wird, auch bei DAZN zu sehen. Ermöglicht wird dies durch die Kooperation zwischen Eurosport und DAZN. Wer also die Staffel der Herren schauen möchte und bereits ein DAZN-Abonnement besitzt, kann auch dies tun.

Doch auch DAZN ist mit Kosten verbunden. Wie hoch die monatlichen Zahlungen diesbezüglich sind, hängt davon ab, welches der drei Abo-Pakete Ihr auswählt: DAZN Unlimited, DAZN Standard oder DAZN World.

Biathlon, Übertragung: Staffel der Herren und der Frauen in Östersund heute im Liveticker

Zu guter Letzt wird der Weltcup in Östersund heute auch im Liveticker angeboten. Darum kümmert sich SPOX, das auf der Website dafür zwei Ticker zur Verfügung stellt.

Hier geht es zum Liveticker der Staffel der Herren in Östersund.

Hier geht es zum Liveticker der Staffel der Frauen in Östersund.

Biathlon: Der Stand im Staffelweltcup der Herren

Platz Nation Punkte 1 Norwegen 360 2 Deutschland 270 3 Frankreich 245 4 Schweden 206 5 Finnland 151 6 Österreich 150 7 Italien 148 8 Tschechien 145 9 Ukraine 135 10 Slowenien 130

Biathlon: Der Stand im Staffelweltcup der Frauen