Deutsche Biathlonfans dürfen mit Zuversicht in die Zukunft blicken. Mit Selina Grotian befindet sich eines der größten Talente in den eigenen Reihen, erst kürzlich dominierte die 18-Jährige die Junioren-WM in Kasachstan. Weltcup-Debüt, Trainer, Familie, Erfolge - die Biathlon-Hoffnung im Porträt.

Was bei der Biathlon-Weltmeisterschaft in Oberhof der norwegische Dominator Johannes Thingnes Bö war, war bei der Junioren-Weltmeisterschaft im kasachischen Schtschutschinsk (1. bis 12. März) die Deutsche Selina Grotian. Während Bö, der in dieser Saison bereits als Gesamtweltcupsieger feststeht, in Oberhof fünf Goldmedaillen mit nach Hause nehmen konnte, füllte Grotian bei der Junioren-WM ihren Trophäenschrank mit vier goldenen Medaillen.

Biathlon, Selina Grotian im Porträt: Weltcup-Debüt, Trainer, Familie, Erfolge

Die 18-Jährige war im Sprint, in der Verfolgung sowie als Teil der deutschen Single-Mixed- und Teamstaffel nicht zu schlagen. Einzig im Einzel konnte sie nicht triumphieren, mit Platz fünf fehlte aber auch da nicht viel aufs Podest. Julia Tannheimer und Julia Kink gewannen zudem in der Jugenddisziplin ebenfalls drei Goldmedaillen. "Das war fast schon ein Erfolgsfestival, was unsere jungen Athletinnen und Athleten abgefackelt haben. Das sind die nächsten Generationen, die da für uns kommen", sagte DSV-Sportdirektor Felix Bitterling.

© imago images Die deutsche Biathlon-Hoffnung Selina Grotian gewann bei der Junioren-WM viermal Gold.

Biathlon, Selina Grotian im Porträt: Weltcup-Debüt

Um die Zukunft des deutschen Biathlons scheint es also gut bestellt zu sein. Während heute Biathletinnen wie Denise Herrmann-Wick, Vanessa Voigt und Anna Weidel den Kern des deutschen Frauenteams bilden, könnte mit Selina Grotian bald ein weiterer Name dazustoßen. Denn: Kurz vor Schluss des Erwachsenenweltcups bekommt Grotian die Chance, sich mit den Besten zu messen. Sie nimmt nämlich am finalen Weltcup der Saison am Berg Holmenkollen in Oslo (Norwegen) teil. Am Freitag, den 17. März, soll sie im Sprint ihr Debüt feiern.

Der Weltcup am Holmenkollen in Oslo:

Datum Start Disziplin 16.03.2023 15:15 Sprint Männer 10 km 17.03.2023 15:20 Sprint Frauen 7,5 km 18.03.2023 12:45 Verfolgung Männer 12,5 km 18.03.2023 15:10 Verfolgung Frauen 10 km 19.03.2023 12:50 Massenstart Männer 15 km 19.03.2023 15:10 Massenstart Frauen 12,5 km

Biathlon, Selina Grotian im Porträt: Familie

Selina Grotian kam am 25. März 2004 im bayerischen Garmisch-Partenkirchen auf die Welt. Interesse für Wintersport entwickelte sie früh, mit nur vier Jahren versuchte sie sich zuerst auf Alpin-Ski, als Sechsjährige fing sie mit Skilanglauf an, ehe sie Jahre später im Alter von neun Jahren zum Biathlon wechselte und seitdem nicht mehr zurückblickte. "Ich habe meinen Brüdern nachgeeifert, die sind auch begeisterte Biathleten", erzählte sie. Bruder Tim (25) konnte wie seine Schwester einige Erfolge bei Junioren-Welt- und Europameisterschaften feiern. "Ich bin sehr glücklich, dass Tim mir Tipps gibt und mich die ganze Zeit unterstützt", so Selina: "Familie und Gesundheit sind die wichtigsten Dinge in meinem Leben."

Biathlon, Selina Grotian im Porträt: Trainer

Gemeinsam tritt das Geschwisterpaar für den Skiclub Mittenwald an, dort wird Selina von Bernhard Kröll, Albert Neuner und Benedikt Ertl trainiert. Selinas Erfolg kommt also nicht von ungefähr, vor allem Kröll hat sich in der Biathlonwelt als ehemaliger Trainer der deutschen Legenden Magdalena Neuner und Laura Dahlmeier einen Namen gemacht.

Biathlon, Selina Grotian im Porträt: Weltcup-Debüt, Trainer, Familie, Erfolge - Steckbrief

Name Selina Grotian Geburtstag (Alter) 25. März 2004 (18 Jahre) Geburtsort Garmisch-Partenkirchen Nationalität Deutschland Verein SC Mittenwald Trainer Bernhard Kröll, Albert Neuner, Benedikt Ertl Debüt im IBU-Cup 2022 Beruf Zollbeamtin

Biathlon, Selina Grotian im Porträt: Erfolge

Schon in jungen Jahren gehörte Selina Grotian stets zu den Besten ihres Jahrgangs, mit 15 Jahren landete sie erstmals in einer Gesamtwertung auf dem Podest, als sie im Deutschlandpokal Dritte wurde. Die erste Medaille bei Junioren-Weltmeisterschaften ließ daraufhin nicht lange auf sich warten - 2021 in Obertilliach holte Grotian im Sprint Bronze. Im Jahr darauf folgte bei der Jugend-WM im US-amerikanischen Wintersportgebiet Soldier Hollow die nächste Steigerung. Sie verließ Nordamerika mit Gold in der Verfolgung, Silber in der Staffel und Bronze im Einzel.

Im selben Jahr war Grotian nicht nur bei der Junioren-Weltmeisterschaft, sondern auch bei der Junioren-Europameisterschaft erfolgreich. Auf der Pokljuka in Slowenien siegte sie im Sprint und in der Verfolgung. Ein Jahr später soll sie bei der Junioren-WM in Kasachstan dann noch einen draufsetzen.

Obwohl die bevorstehenden Wettkämpfe am Holmenkollen ihre erste Weltcup-Erfahrung markieren soll, ist es nicht das erste Mal, dass die Garmischerin gegen ältere Konkurrentinnen antritt. Sie nahm nämlich auch schon an der Biathlon-EM 2023 in Lenzerheide teil - ebenfalls mit Erfolg. Gold in der Verfolgung, Silber in der Mixed-Staffel und Bronze im Einzel sprechen für sich.

Biathlon, Selina Grotian im Porträt: Weltcup-Debüt, Trainer, Familie, Erfolge - Medaillen bei Wettkämpfen