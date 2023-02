Ski alpin WM, Übertragung: Super G der Herren in Courchevel/Meribel heute live im TV, Livestream und Liveticker

Zweites Herren-Rennen bei der Ski-alpin-WM in den französischen Alpen. Heute steht in Courchevel der Super G an. Die besten Fahrer der Welt kämpfen um den Titel. Alle Infos zur Übertragung des Rennen heute live im TV, Livestream und Liveticker bekommt Ihr hier.

Die Frauen waren bei der Ski alpin-WM in den französischen Alpenorten Courchevel und Méribel bereits gestern im Super G gefordert. Heute sind die Herren an der Reihe. Um 11.30 Uhr kämpfen sie um den begehrten WM-Titel.

Anders als bei den Frauen dürfte es bei den Herren klare Titelfavoriten geben. Besonders der Schweizer Marco Odermatt hat sein Können im Super G in dieser Saison bereits mehrfach unter Beweis gestellt. Komfortabel führt er die Weltcup-Wertung an. Doch auch der Norweger Aleksander Aamodt Kilde dürfte sich Hoffnungen auf den Sieg in Courchevel machen.

Ihr könnt bei der Übertragung des Rennens live dabei sein. Wie Euch das gelingt, erfahrt Ihr hier bei SPOX.

© getty Der deutsche Starter Andreas Sander hofft beim Super G auf eine Medaille bei der WM.

Ski alpin WM, Übertragung: Super G der Herren in Courchevel/Meribel heute live im TV und Livestream

Gute Nachrichten gibt es für Ski alpin-Fans, die im Free-TV einschalten möchten: Unter anderem überträgt das ZDF live von der französischen Piste. Ab 11.15 Uhr meldet sich der Mainzer Sender und präsentiert das gesamte Rennen live. Begleitet wird das Geschehen von den folgenden Protagonisten:

Moderation: Lena Kesting

Lena Kesting Kommentar: Michael Pfeffer

Michael Pfeffer Expertise: Marco Büchel

Im Stream könnt ihr das Rennen ebenfalls über das ZDF verfolgen. Bei zdf.de seid Ihr live dabei.

Auch der Privatsender Eurosport zeigt das Rennen im TV. Parallel zum Programm im ZDF startet der Sender seine Übertragung ebenfalls um 11.15 Uhr. Online gibt es das Rennen bei Eurosport nur kostenpflichtig zu sehen, und zwar über die neue Streamingoption discovery+.

Eine weitere Möglichkeit bietet Euch DAZN. Die Plattform überträgt das Rennen mithilfe einer Kooperation mit Eurosport. Dadurch zeigt DAZN das gesamte Programm von Eurosport 1 und Eurosport 2, rund um die Uhr. Ohne Abo könnt ihr DAZN allerdings nicht empfangen. Wie tief Ihr für ein solches in die Tasche greifen möchtet, könnt Ihr anhand von drei Optionen selbst wählen.

Datum Uhrzeit Rennen Ort Mo., 6. Februar 11 Uhr Kombination der Damen Méribel Di., 7. Februar 11 Uhr Kombination der Herren Courchevel Mi., 8. Februar 11.30 Uhr Super-G der Damen Méribel Do., 9. Februar 11.30 Uhr Super-G der Herren Courchevel Sa., 11. Februar 11 Uhr Abfahrt der Damen Méribel So., 12. Februar 11 Uhr Abfahrt der Herren Courchevel Di., 14. Februar 13 Uhr Parallel-Rennen der Damen und Herren Méribel Mi., 15. Februar 12.15 Uhr Team-Event, Parallel-Rennen Méribel Do., 16. Februar 10 Uhr Riesenslalom der Damen Méribel Fr., 17. Februar 10 Uhr Riesenslalom der Herren Courchevel Sa., 18. Februar 10 Uhr Slalom der Damen Méribel So., 19. Februar 10 Uhr Slalom der Herren Courchevel

Ski alpin WM, Übertragung: Super G der Herren in Courchevel/Meribel heute live im TV und Livestream - WEITERE INFORMATIONEN ZU DAZN

Ski alpin WM, Übertragung: Super G der Frauen in Courchevel/Meribel heute im Liveticker

Wenn Ihr keine der genannten Optionen im TV oder Livestream wahrnehmen könnt, solltet Ihr bei unserem SPOX-Liveticker einschalten. Darüber bleibt Ihr beim gesamten Rennen auf dem neuesten Stand.

Hier gelangt Ihr direkt zum Liveticker des Super G der Herren in Courchevel.

Ski alpin: Wettkampfkalender zur Saison 2022/23