Biathlon WM, Übertragung: Sprint der Herren in Oberhof heute live im TV, Livestream und Liveticker

Bei der Biathlon-Weltmeisterschaft in Oberhof steigt heute in Form eines Sprints der erste Einzelwettkampf der Herren. SPOX verrät, wie Ihr das Rennen live im TV, Livestream und Liveticker mitverfolgen könnt.

Am dritten Tag der Biathlon-Weltmeisterschaft sind endlich die Biathleten bei der Jagd nach den Medaillen auf sich alleine gestellt. Johannes Thingnes Bö, Benedikt Doll und Co. waren am Mittwoch bei der Eröffnung der WM im Mixed-Wettbewerb bereits im Einsatz, am heutigen Samstag, den 11. Februar, kämpft im zehn Kilometer langen Sprint nun jeder für sich.

Dieser geht um 14.30 Uhr in der Lotto Thüringen Arena am Rennsteig los.

Biathlon WM, Übertragung: Sprint der Herren in Oberhof heute live im TV und Livestream

Was die Übertragung des heutigen Sprints in Oberhof betrifft, gibt es mehrere Optionen, um live mit dabei zu sein. Zum einen bietet das ZDF den Medaillenkampf live im Free-TV an, um 14.20 Uhr geht die Übertragung los. Folgendes Personal wird dabei von Anfang bis Ende eingesetzt:

Moderation: Alexander Ruda

Kommentar: Christoph Hamm und Herbert Fritzenwenger

Experte: Sven Fischer

Dasselbe Team ist dann auch im Livestream bei zdf.de zu sehen. Wer den Livestream nutzen möchte, braucht auch kein Abonnement und muss nichts bezahlen.

© getty Benedikt Doll will Gold mit nach Hause nehmen.

Als weiterer Anbieter ist auch Eurosport für die Übertragung des Sprints im frei empfangbaren Fernsehen verantwortlich. Bei Eurosport 1 werden um 14.15 Uhr die ersten Livebilder aus Oberhof ausgestrahlt. Auch Eurosport bietet parallel zur Übertragung im Free-TV einen Livestream an. Dieser ist bei discovery+ nur gegen ein kostenpflichtiges Abonnement freischaltbar.

Wenn es bei Eurosport gezeigt wird, dürfen sich auch DAZN-Nutzer auf das Rennen freuen. Denn: Aufgrund der Kooperation zwischen Eurosport und DAZN werden Eurosport 1 und Eurosport 2 täglich und ununterbrochen auf der DAZN-Plattform zur Verfügung gestellt. Neben Biathlon besitzt der Streamingdienst die Übertragungsrechte an zahlreichen anderen Sportarten. Darunter Fußball, Tennis, Handball, Darts, Motorsport, Radsport und noch viel mehr. Gratis ist der Zugriff darauf jedoch nicht, ein Abo ist nötig. Die Kosten für dieses variieren - je nachdem, für welches der drei Pakete Ihr Euch entscheidet.

Biathlon WM, Übertragung: Sprint der Herren in Oberhof heute live im TV und Livestream - WEITERE INFORMATIONEN ZU DAZN

Biathlon WM, Übertragung: Sprint der Herren in Oberhof heute im Liveticker

Die, die immer noch keine Möglichkeit haben, den Sprint zu schauen, können bei SPOX im Liveticker mitlesen. So bleibt Ihr stets auf dem Laufenden.

Hier geht es zum Liveticker des Herren-Sprints in Oberhof.

Biathlon WM: Der Zeitplan in Oberhof