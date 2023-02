Biathlon WM, Übertragung: Single-Mixed-Staffel in Oberhof heute live im TV, Livestream und Liveticker

Am siebten Renntag der Biathlon-WM 2023 in Oberhof steht die Single-Mixed-Staffel auf dem Terminplan. In diesem Artikel erfahrt Ihr, wie Ihr das Event heute live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt.

Die Biathlon-Weltmeisterschaft im thüringischen Oberhof biegt auf die Zielgerade ein. Am heutigen Donnerstag wird bereits das achte Rennen der WM ausgetragen. Die letzten Sessions finden am kommenden Samstag statt.

Hinsichtlich der bisherigen Resultate kann Team-Deutschland durchaus zufrieden sein. So gewann Vorzeige-Biathletin Denise Herrmann-Wick bereits zwei Medaillen; einmal Gold im Sprint und ein weiteres Mal Silber in der Verfolgung. Das Feld der Männer wurde bislang maßgeblich vom Norweger Johannes Thingnes Boe dominiert.

Beim heutigen Rennen handelt es sich um die Single-Mixed-Staffel. Dabei gehen für jedes Land jeweils eine Frau und ein Mann an den Start. Beide Athleten müssen zwei Läufe absolvieren; die Männer je über 7,5 und die Frauen je über sechs Kilometer. Es ist das letzte Staffelrennen der WM.

© imago images Bereits viermal gewann der Norweger bei dieser Biathlon-WM Gold: Johannes Thingnes Boe ist derzeit nicht zu stoppen.

Biathlon WM, Übertragung: Single-Mixed-Staffel in Oberhof heute live im TV und Livestream

Gleich zwei Anbieter haben sich die Übertragungsrechte am heutigen Single-Mixed-Staffelrennen gesichert. SPOX erklärt Euch, wo das Event läuft, wann es losgeht und wie Ihr auf die Ausstrahlung zugreifen könnt.

Biathlon WM, Übertragung: Single-Mixed-Staffel in Oberhof heute live im Free-TV

Wer das Rennen im linearen Fernsehen sehen will, hat die Qual der Wahl. Denn sowohl der öffentlich-rechtliche Kanal ARD als auch Privatsender Eurosport 1 haben sich die entsprechenden Übertragungsrechte gesichert.

Im Ersten ist die Single-Mixed-Staffel Teil der Sendung Sportschau. Hier wird man sich ab zirka 14.50 Uhr dem Geschehen in Oberhof widmen. Bei Eurosport 1 soll das Biathlon-Event dagegen ab 15 Uhr Thema der Übertragung sein.

Biathlon WM, Übertragung: Single-Mixed-Staffel in Oberhof heute im kostenlosen Livestream

Gleichzeitig besteht auch die Möglichkeit, das Rennen im kostenfreien Stream zu verfolgen. Im Falle der ARD ist das über die hauseigene Mediathek möglich. Wer jedoch die Übertragung von Eurosport bevorzugt, kann dieser - ebenfalls gratis - über Live-TV-Plattformen wie JOYN beiwohnen.

Abonnentinnen und Abonnenten von DAZN können sich das Rennen ebenfalls zu Gemüte führen. Möglich gemacht wird das durch die Integration beider Eurosport-Sender im Liveprogramm der Plattform. Alle Infos dazu findet Ihr hier.

Biathlon WM, Übertragung: Single-Mixed-Staffel in Oberhof heute im Liveticker bei SPOX

Alternativ könnt Ihr Euch das Spektakel auch in Textform zu Gemüte führen. Hierzu einfach unseren hauseigenen Liveticker besuchen. Viel Spaß!

Biathlon WM, Übertragung: Single-Mixed-Staffel in Oberhof heute live im TV, Livestream und Liveticker -Der Zeitplan