Biathlon WM, Übertragung: Massenstart der Herren und der Frauen in Oberhof heute live im TV, Livestream und Liveticker

Die Biathlon-WM in Oberhof findet heute mit dem Massenstart der Männer und Frauen ihren Abschluss. Wo Ihr das Ganze im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt, erfahrt Ihr hier.

Zwei letzte Events stehen bei der Biathlon-WM in Oberhof noch auf dem Programmplan: Die Männer und Frauen messen sich heute jeweils im Massenstart. Los geht es um 12.30 Uhr bei der Herren und um 15.15 bei den Damen.

Zumindest bei den Herren dürfte es keine Zweifel geben, wer die Rolle des Favoriten innehat: Johannes Thingnes Bö hat in Oberhof bislang nach Belieben dominiert und bei sämtlichen Einzel- sowie zwei Staffelwettbewerben Gold abgesahnt. Bei den Frauen sieht es etwas ausgeglichener aus, hier darf sich auch die DSV-Staffel um Goldgewinnerin Denise Hermann-Wick Chancen ausrechnen.

Aber wo könnt Ihr das Ganze heute im TV, Livestream und Liveticker verfolgen? Die Antwort bekommt Ihr in diesem Artikel!

Biathlon WM, Übertragung: Massenstart der Herren und der Frauen in Oberhof heute live im TV und Livestream

Wenn Ihr den Abschluss heute live und in Farbe sehen möchtet, habt Ihr Glück, es gibt nämlich diverse Optionen, die Biathlon-WM im TV oder Livestream zu sehen.

Fangen wir an mit der ARD. Hier läuft fast den gesamten Tag Sport über den Bildschirm, auch die beiden Biathlon-Rennen werden im Rahmen der Sportschau in voller Länge gezeigt. Schaltet dazu einfach jeweils kurz vor Beginn ein - sowohl im TV als auch im kostenlosen Livestream via sportschau.de.

© getty Johannes Thingnes Bö hat die Einzelwettbewerbe der Männer dominiert.

Option Nummer zwei ist Eurosport 1. Der Privatsender geht jeweils eine Viertelstunde vor dem Startschuss, also um 12.15 Uhr bzw. um 15 Uhr, auf Sendung. Genau wie im Ersten gibt's auch hier einen Livestream, den Ihr via discovery+ empfangen könnt, allerdings ist dieser mit Kosten verbunden.

Wenn Ihr im Besitz eines DAZN-Abos seid, könnt Ihr Euch diese zusätzlichen Kosten sparen, hier ist Eurosport Dank einer Kooperation nämlich inbegriffen. Drei Pakete hat der Streamingdienst seit neuestem im Angebot, hier könnt Ihr Euch über die Kosten und Inhalte informieren.

Biathlon WM, Übertragung: Massenstart der Herren und der Frauen in Oberhof heute im Liveticker bei SPOX

Natürlich sind auch wir von SPOX beim WM-Abschluss am Start. Wir tickern beide Events live mit.

Hier geht's zum Liveticker des Massenstarts der Herren.

Hier geht's zum Liveticker des Massenstarts der Frauen.

Biathlon WM, Übertragung: Massenstart der Herren und der Frauen in Oberhof - Die wichtigsten Infos

Wettbewerb: Biathlon Weltmeisterschaft 2023

Biathlon Weltmeisterschaft 2023 Ort: Oberhof, Thüringen

Oberhof, Thüringen Disziplin: Massenstart der Männer und Frauen

Massenstart der Männer und Frauen Datum: Sonntag, 19. Februar

Sonntag, 19. Februar Beginn: 12.30 Uhr (Männer), 15.15 Uhr (Frauen)

Biathlon WM: Der Zeitplan