Ski alpin WM, Übertragung: Abfahrt der Herren in Courchevel/Méribel heute live im TV, Livestream und Liveticker

Die alpine Ski-Weltmeisterschaft in Courchevel/Méribel wird heute mit einer Abfahrt der Herren fortgesetzt. Ihr wollt wissen, wie Ihr das Rennen live im TV, Livestream und Liveticker sehen könnt? SPOX hat die Antwort.

Die alpine Ski-Weltmeisterschaft in Courchevel/Méribel im Osten Frankreichs ist seit Tagen voll im Gange. Am heutigen Sonntag (12. Februar), dem sechsten Renntag, findet bereits der sechste Kampf um Medaillen statt. Die Herren bestreiten um 11 Uhr die Abfahrt. Nach dem Super G ist es das zweite Herren-Rennen der WM. Gemeinsam mit den Damen war die Herren-Elite zum Auftakt außerdem auch in einem Mixed-Wettbewerb im Einsatz.

Gestern waren bereits die Damen in der Abfahrt gefragt. Gold ging dabei sensationell an die Schweizerin Jasmine Flury. Sie setzte sich vor Nina Ortlieb und Corinne Suter durch.

Ski alpin WM, Übertragung: Abfahrt der Herren in Courchevel/Méribel heute live im TV und Livestream

Mehrere Anbieter sind heute für die Übertragung der Abfahrt der Herren verantwortlich. Von den beiden öffentlich-rechtlichen Sendern, die die Rechte an der WM besitzen - ARD und ZDF -, ist heute das ZDF an der Reihe. Dort startet die Übertragung um 10.45 Uhr mit Michael Pfeffer als Kommentator und Marco Büchel als Experte. Als Moderatorin wird Lena Kesting eingesetzt.

© getty Romed Baumann geht heute für den DSV an den Start.

Das ZDF stellt zur Abfahrt auch einen Livestream zur Verfügung. Dieser ist kostenlos und bei zdf.de auffindbar.

Eurosport zeichnet ebenfalls für die Übertragung verantwortlich. Den Sender, den Ihr dafür anmachen müsst, ist der Free-TV-Sender Eurosport 1. Die Vorberichte werden ab 10.30 Uhr gezeigt. Parallel dazu ist die Abfahrt auch bei discovery+ zu sehen.

Nachdem alles, was Eurosport überträgt, aufgrund einer Zusammenarbeit mit DAZN nebenbei auch beim Streamingdienst gezeigt wird, haben auch alle DAZN-Kunden die Möglichkeit, den Medaillenkampf heute live zu verfolgen. Dafür braucht Ihr ein gültiges Abonnement, dieses wird in Form von drei Paketen - DAZN Unlimited, DAZN Standard und DAZN World - angeboten.

Ski alpin WM, Übertragung: Abfahrt der Herren in Courchevel/Méribel heute live im TV und Livestream - WEITERE INFORMATIONEN ZU DAZN

Ski alpin WM, Übertragung: Abfahrt der Herren in Courchevel/Méribel heute im Liveticker

Auch SPOX ist heute live mit dabei, wenn die Speedspezialisten um Abfahrtsgold fahren. Wir beschreiben das Geschehen auf der Piste in Form eines Livetickers.

Hier geht es zum Liveticker der Abfahrt der Herren in Courchevel/Méribel.

Ski alpin: Der WM-Zeitplan