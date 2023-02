In Courchevel/Meribel kommt es heute zum Parallelslalom-Rennen der Damen und Herren. Hier erfahrt Ihr, wie Ihr das WM-Spektakel heute live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt.

Die Ski-alpin-Weltmeisterschaft 2023 ist in vollem Gange! Bereits seit dem 6. Februar kommen in den französischen Alpen die besten Abfahrtsathleten der Welt zusammen. Die letzten Disziplinen des Turniers werden am kommenden Sonntag ausgetragen.

In den bisherigen Sessions machte vor allem das italienische Team auf sich aufmerksam. Durch die Siege von Federica Brignone (2x) und Marta Bassino gingen bislang drei von vier Rennen der Frauen an La Nazionale. Der deutsche Kader bliebt bei den zurückliegenden Rennen meist noch auf der Strecke. Das beste Ergebnis der Turniers lieferte Emma Aicher bei der Kombination; ihr gelang der achte Platz.

Beim heutigen Rennen handelt es sich um ein Parallelrennen. Dabei treten zwei Athleten auf einem nahezu identischen Kurs direkt nebeneinander an. Um Fairness zu gewährleisten, wird noch ein zweiter Durchgang veranstaltet, bei dem die Fahrerinnen und Fahrer die Hänge tauschen. Die Person mit der besseren Gesamtzeit zieht schließlich in die nächste Runde ein.

Ski alpin WM, Übertragung: Parallelslaloms der Herren und Frauen in Courchevel/Meribel heute live im TV, Livestream und Liveticker

Wettbewerb: Ski alpin-Weltmeisterschaft 2023

Ski alpin-Weltmeisterschaft 2023 Ort: Courchevel, Meribel, Frankreich

Courchevel, Meribel, Frankreich Disziplin: Parallelslalom

Parallelslalom Datum: Mittwoch, 15. Februar

Mittwoch, 15. Februar Beginn: 12 Uhr

© imago images Kann Lena Dürr die deutschen Ski-Asse heute zu einer Medaille führen?

Ski alpin WM, Übertragung: Parallelslaloms der Herren und Frauen in Courchevel/Meribel heute live im TV und Livestream

Mit dem öffentlich-rechtlichen Kanal ARD sowie dem Privatsender Eurosport 1 werden sich gleich zwei Anbieter der Übertragung des Rennens annehmen. Im Folgenden erfahrt Ihr, wann die Übertragung losgeht und wie Ihr darauf zugreifen könnt.

Ski alpin WM, Übertragung: Parallelslaloms der Herren und Frauen in Courchevel/Meribel heute live im Free-TV

Die ARD wird sich im Rahmen der Sendung Sportschau dem Ski-alpin-Event widmen. Los geht's im Ersten ab 13 Uhr - der Sender steigt also etwas später ein. Eine ausführlichere Vorberichterstattung könnt Ihr dagegen auf dem Sender Eurosport 1 erwarten. Hier wird das Rennen sogar schon ab 11.45 Uhr Thema der Ausstrahlung sein.

Ski alpin WM, Übertragung: Parallelslaloms der Herren und Frauen in Courchevel/Meribel heute im kostenlosen Livestream

Parallel dazu bieten beiden Anbieter auch einen kostenfreien Stream an. Im Falle der ARD findet sich dieser in der hauseigenen Mediathek. Wer dagegen die Übertragung von Eurosport bevorzugt, kann sich das Rennen über verschiedene Live-TV-Plattformen wie JOYN zu Gemüte führen.

Darüber hinaus ist es auch möglich, den Parallelslalom beim Streamingdienst DAZN zu verfolgen. Das Unternehmen hat schließlich beide Eurosport-Sender bereits vorab im Liveprogramm integriert. Alle Infos zu den verschiedenen Abomodellen findet Ihr hier.

Ski alpin WM, Übertragung: Parallelslaloms der Herren und Frauen in Courchevel/Meribel heute im Liveticker bei SPOX

Darüber hinaus gibt es eine weitere Option: Unseren hauseigenen Liveticker. Hier versorgen wir Euch im Minutentakt mit allen wichtigen Infos zum Rennen der Ski alpin-WM in Courchevel, Meribel. Über den folgenden Link kommt Ihr direkt dahin.

Hier geht's zur Liveticker-Übersicht am Mittwoch

Ski alpin WM, Übertragung: Parallelslaloms der Herren und Frauen in Courchevel/Meribel heute live im TV, Livestream und Liveticker - Der Zeitplan