Skispringen, Übertragung heute live: 2. Einzelspringen in Willingen im TV, Livestream und Liveticker

Zum zweiten Mal findet an diesem Wochenende ein Einzelwettkampf im Skispringen in Willingen statt. Das Event von der nordhessischen Schanze könnt Ihr heute live mitverfolgen. Wie Euch das gelingt, erfahrt Ihr hier bei SPOX.

An die Schanze im nordhessischen Willingen dürften sich die Top-Skispringer der Welt inzwischen gewöhnt haben. Mit dem heutigen Einzelspringen treten die Athleten nach den Wettkämpfen am Donnerstag und Freitag immerhin bereits den dritten Tag hintereinander dort an.

Während es am Donnerstag noch um den Sieg im Teamwettkampf ging, steht seitdem das Einzelspringen von der Großschanze im Vordergrund. Nach dem ersten Schaulaufen am Samstag geht es heute zum zweiten Mal zur Sache. Beim Teamspringen konnten die deutschen Protagonisten bereits auf sich aufmerksam machen. Das Springen wurde nach dem ersten Durchgang abgebrochen, am Ende stand immerhin Rang Drei zu Buche.

Das erste Einzelspringen war dann wieder die große Show des Halvor Egnar Granerud. Er holte sich souverän den Sieg, Karl Geiger konnte sich immerhin Rang Fünf ergattern.

Was geht heute für die deutschen Springer? Wer darf am Ende jubeln? Ihr könnt es live verfolgen. Wie das funktioniert, erfahrt Ihr hier bei SPOX.

Skispringen, Übertragung heute live: 2. Einzelspringen in Willingen im TV und Livestream

Wer sich in den vergangenen Tagen bereits mit der Übertragungssituation beim Skispringen in Willingen beschäftigt hat, wird beim heutigen zweiten Einzelspringen keine großen Überraschungen erleben. Erneut widmet sich die ARD sowie Eurosport bzw. DAZN der Übertragung, entweder im Free-TV oder im Livestream.

In der ARD geht es sowohl im TV als auch in der ARD Mediathek zur Sache. Pünktlich zum Beginn des ersten Wertungsdurchgangs um 16 Uhr steigt der Sender in die Übertragung ein. Auch den zweiten Durchgang des Einzelspringens gibt es dort live. Kommentator Tom Bartels und Experte Sven Hannawald begleiten den Wettkampf.

Der Privatsender Eurosport wiederum ist bereits ab 15.45 Uhr live auf Sendung, um das zweite Einzelspringen in Willingen zu begleiten. Bis zum Ende des zweiten Durchgangs um circa 17.45 Uhr ist der Sender ununterbrochen im Einsatz. Auch einen Livestream bietet Eurosport an. Die neue Streamingplattform discovery+ ist allerdings kostenpflichtig.

Dank einer Kooperation mit Eurosport überträgt auch DAZN live. Abonnenten können auf der Plattform das gesamte TV-Programm von Eurosport 1 und Eurosport 2 rund um die Uhr verfolgen. Umsonst gibt das Angebot allerdings nicht. Der Preis für das Abo variiert jedoch - je nachdem, für welches der drei Pakete Ihr Euch entscheidet.

Skispringen, Übertragung: 2. Einzelspringen in Willingen heute live im TV und Livestream - WEITERE INFORMATIONEN ZU DAZN

© getty Auf der Großschanze in Willingen findet heute das zweite Einzelspringen statt.

Skispringen, Übertragung heute live: 2. Einzelspringen in Willingen im Liveticker

Wer keine der genannten Optionen wahrnehmen kann, sollte unbedingt in unserem SPOX-Liveticker zum Einzelspringen in Willingen dabei sein. Dort verpasst Ihr garantiert keine entscheidende Szene.

Hier gelangt Ihr direkt zum Liveticker des zweiten Einzelspringens in Willingen.

Skispringen, Übertragung: 2. Einzelspringen in Willingen heute live im TV und Livestream - Wichtigste Infos

Weltcup: 2. Einzelspringen in Willingen

2. Einzelspringen in Willingen Datum: 5. Februar 2022

5. Februar 2022 Uhrzeit (1. Wertungsdurchgang): 16.00 Uhr

16.00 Uhr Ort: Mühlenkopfschanze, Willingen (Deutschland)

Mühlenkopfschanze, Willingen (Deutschland) TV: ARD, Eurosport 1

Livestream: ARD Mediathek, discovery+, DAZN

Liveticker: SPOX

Skispringen: Der Zeitplan in Willingen