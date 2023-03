Das Weltcup-Wochenende in Nove Mesto geht in die nächste Runde. Heute auf dem Programm: die Verfolgung der Herren und Frauen. Hier erfahrt Ihr, wo Ihr Biathlon im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt.

Bereits seit Donnerstag sind die Männer und Frauen im tschechischen Nove Mesto im Einsatz. Bei den Herren hat sich vor zwei Tagen Johannes Thingnes Bö die beste Ausgangslage für die heutige Verfolgung gesichert. Beim gestrigen Sprint der Damen setzte sich ebenfalls eine Norwegerin durch. Marte Olsbu Röiseland gewinnt nach langer Krankheit vor ihrer Landsfrau Ingrid Landmark Tandrevold.

Los geht es um 13.50 Uhr mit der Verfolgung der Herren über 12,5 km, die Damen sind etwas später dran. Hier startet das Rennen über 10 km um 15.45 Uhr.

Und wer zeigt das Ganze im TV und Livestream? Hier liefern wir Euch die Antwort.

Biathlon, Übertragung heute live: Verfolgung der Herren und der Frauen in Nove Mesto im TV, Livestream und Liveticker

Beide Biathlon-Events des Tages werden heute im Free-TV gezeigt. Eine Anlaufstelle: Das Erste. Den gesamten Tag über ist die Sportschau bei zahlreichen Wintersport-Disziplinen dabei, so auch bei den Verfolgungsrennen der Herren und der Frauen. Bei ersterem ist Jens Jörg Rieck am Mikrofon, bei letzterem Wilfried Hark. Auch online läuft das Programm des öffentlich-rechtlichen Senders gratis via ard.de.

Eurosport ist die zweite Option. Bei der Verfolgung der Herren ist der Privatsender mit zehn Minuten Verspätung, also ab 14 Uhr, am Start, bei den Frauen geht es pünktlich zum Rennen los. Einen Stream gibt es hier ebenfalls, allerdings ist dieser via discovery+ nur gegen eine Gebühr zu empfangen.

Dank einer Kooperation könnt Ihr Eurosport übrigens auch über DAZN empfangen. Hier haben wir alle Infos zu den verschiedenen Abonnements und ihren Inhalten für Euch zusammengestellt.

Biathlon, Übertragung: Verfolgung der Herren und Frauen in Nove Mesto heute im Liveticker

Bei SPOX begleiten wir auch das Wochenende in Nove Mesto wieder mit zahlreichen Livetickern, sodass Ihr nichts verpassen müsst.

Hier geht's zum Liveticker der Verfolgung der Herren in Nove Mesto.

Hier geht's zum Liveticker der Verfolgung der Frauen in Nove Mesto.

Biathlon, Weltcup in Nove Mesto: Der Zeitplan

Datum Uhrzeit Event 2. März 2023 16.10 Uhr Sprint der Herren (10 km) 3. März 2023 16.10 Uhr Sprint der Damen (7,5 km) 4. März 2023 13.50 Uhr Verfolgung der Herren (12,5 km) 4. März 2023 15.45 Uhr Verfolgung der Damen (10 km) 5. März 2023 11.30 Uhr Mixed-Staffel (4x7,5 km) 5. März 2023 15.15 Uhr Single-Mixed-Staffel (13,5 km)

Biathlon, Übertragung: Verfolgung der Herren und Frauen in Nove Mesto - Wichtigste Infos

Event : Verfolgung der Herren, Verfolgung der Frauen

: Verfolgung der Herren, Verfolgung der Frauen Wettbewerb : Weltcup

: Weltcup Datum : Samstag, 04. März 2023

: Samstag, 04. März 2023 Beginn : 13.50 Uhr (Herren), 15.45 Uhr (Frauen)

: 13.50 Uhr (Herren), 15.45 Uhr (Frauen) TV : Das Erste , Eurosport

: , Livestream : ard.de , discovery+ , DAZN

: , , Liveticker: SPOX

Biathlon: Der aktuelle Stand im Weltcup der Herren und Frauen

Biathlon: Weltcup der Herren in der Verfolgung

Rang Name Punkte 1 Johannes Thingnes Bø 420 2 Sturla Holm Laegreid 365 3 Quentin Fillon Maillet 220 4 Vetle Sjåstad Christiansen 194 5 Tarjei Bø 173 6 Sebastian Samuelsson 167 7 Fabien Claude 162 8 Emilien Jacquelin 158 9 Tommaso Giacomel 157 10 Roman Rees 154

Biathlon: Weltcup der Frauen in der Verfolgung