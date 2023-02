Für die Skispringer steht heute in Willingen das 2. Einzelspringen auf dem Programm. Den gesamten Wettbewerb begleiten wir hier für Euch im Liveticker.

Rang Name Weite Punkte 1. Simon Ammann 123.0 88.0 2. Andrew Urlaub 122.0 85.8 3. Eetu Nousiainen 111.5 66.1 4. Casey Larson 112.0 66.1 5. Francesco Cecon 107.5 57.3

Skispringen: 2. Einzelspringen in Willingen JETZT im Liveticker

Mackenzie Boyd-Clowes (CAN): Es bleibt ein zäher Wettkampf. Obwohl Mackenzie Boyd-Clowes wieder einen ähnlichen Speed hatte, wie die ersten Athleten im Durchgang, geht es auch bei ihm nicht auf die großen Weiten.

Alex Insam (ITA): Alex Insam kann zumindest mal wieder die 100 Meter erreichen, doch seinem Gesicht ist anzusehen, dass ihm dieser Sprung keinerlei Freude bereitet hat.

Yevhen Marusiak (UKR): Da muss die Jury sich langsam was überlegen, denn bei Yevhen Marusiak ist der Speed im Anlauf viel zu gering, um noch was reißen zu können. 85,9 km/h kann er nur erreichen und dann bringt es auch nichts, wenn die Sprungtechnik ganz ordentlich aussieht. Mit 91 Metern ist er Letzter.

Roman Koudelka (CZE): Puh! Auch bei Roman Koudelka ist die Anlaufgeschwindigkeit niedrig. Scheint, als würde die Spur jetzt immer mehr nachlassen. Nach 97,5 Meter ist für ihn die Sache schon wieder vorbei.

Jakub Wolny (POL): Jakub Wolny ist der erste, der hier richtig langsam anfährt und das schlägt sich dann auch in der Weite nieder. Er kann die 100 Meter nicht knacken.

Decker Dean (USA): Decker Dean verpasst seinen Absprung völlig und dadurch geht der große Druck dann für ihn ins Leere. Er kann die Geschwindigkeit nicht mitnehmen und muss bei 100,5 Metern schon wieder zur Landung kommen.

Casey Larson (USA): Casey Larson kann auch nicht schneller als 87 km/h anfahren. Auch in der Luft hat er anschließend zu tun und mit einigen kleinen Fehlern ist für ihn dann auch schon nach 112 Metern schon Schluss.

Eetu Nousiainen (FIN): Eetu Nousiainen winkt bei der Ausfahrt enttäuscht ab. Seine 111,5 Meter sind bei Weitem nicht das, was er sich vorgestellt hat. Die Winde sind zwar gut, doch die Spur bremst durch die nassen Bedingungen heute mehr als in den letzten Tagen. Dadurch sind die Geschwindigkeit im Anlauf relativ gering.

Daniel Andrei Cacina (ROU): Daniel Andrei Cacina hatte es mit einem guten Sprung in der Qualifikation in den Wettkampf geschafft, bis in das Finale wird es nach 101,5 Metern für ihn aber heute nicht gehen.

Francesco Cecon (ITA): Francesco Cecon kann da nicht mitgehen und der Italiener verlässt mit geknickter Körperhaltung die Schanze.

Daniel Huber (AUT): Daniel Huber ist als erster Österreicher an der Reihe, doch so richtig auf geht sein Sprung nicht und mit 99 Metern ist für ihn die Sache auch schon wieder vorbei. Er wird das Finale sicherlich nicht mitspringen dürfen.

Andrew Urlaub (USA): Auch bei Andrew Urlaub geht es auf eine ansprechende Weite die Schanze hinunter. Nach 122 Metern setzt er seine Landung hin. 2,2 Punkte fehlen nur in Richtung Ammann.

Simon Ammann (SUI): Auch Simon Ammann hatte in der Quali Glück und eine gute Phase erwischt. Der Sprung scheint ihm allerdings Vertrauen gegeben zu haben, denn auch jetzt passt der Sprung gut zusammen und mit 123 Metern liefert Ammann einen soliden Sprung ab.

Skispringen: 2. Einzelspringen in Willingen JETZT im Liveticker - Start

Taku Takeuchi (JPN): Taku Takeuchi ist es, der den Wettkampf in Willingen heute eröffnen wird. In der Qualifikation hatte er Glück und traf auf gute Bedingungen, jetzt ist es mit der Herrlichkeit auch schon wieder vorbei und nach 99,5 Metern ist schon wieder Schluss.

Skispringen: 2. Einzelspringen in Willingen JETZT im Liveticker - Vor Beginn

Vor Beginn: Ammann im Wettkampf dabei! Zum ersten Mal in diesem Winter ist auch Simon Ammann im Wettkampf dabei. Der Schweizer konnte sich mit dem guten 22. Platz qualifizieren. Auch Gregor Deschwanden wird im Wettkampf mitmischen dürfen. Dominik Peter und Killian Peier müssen ihrerseits zuschauen.

Vor Beginn: ÖSV-Starter durchwachsen! Die Österreicher sind auch komplett im Wettkampf vertreten, doch die großen Ergebnisse sprangen in der Qualifikation nicht heraus. Einzig Michael Hayböck war als Sechster vorne dabei. Daniel Tschofenig, Stefan Kraft, Clemens Aigner, Daniel Huber, Jan Hörl und Manuel Fettner hatten indes noch viel Luft nach oben.

Vor Beginn: Was geht für die DSV-Springer? Die deutschen Springer zeigen sich gestern vor heimischer Kulisse mit guten Sprüngen und heute möchte man wieder angreifen. Insbesondere Markus Eisenbichler dürfte mit der Schanze noch eine Rechnung offen haben, nachdem er gestern einen schlechteren Versuch erwischte. Auch Philipp Raimund, Andreas Wellinger, sowie Constantin Schmid und Karl Geiger hoffen auf gute Ergebnisse. Stephan Leyhe komplettiert das deutsche Ergebnis. Die nationale Gruppe war heute nicht mehr am Anlauf.

Vor Beginn: Granerud wieder Favorit! Auch heute ist Granerud wieder der Favorit. In der Quali sprang der 26-Jährige auf 140 Meter und siegte vor Teamkollege Daniel-Andre Tande. Domen Prevc aus Slowenien belegte den dritten Platz der Qualifikation.

Vor Beginn: Granerud siegt am Samstag: Den Einzelwettkampf von der Mühlenkopfschanze am Samstag konnte der Norweger Halvor Egner Granerud in souveräner Manier für sich entscheiden. Hinter ihm landeten seine beiden Dauerrivalen Anze Lanisek aus Slowenien und der Pole Dawid Kubacki. Mit seinem Sieg hat Granerud auch seine Führung im Gesamtweltcup weiter ausbauen können.

Vor Beginn: Die Weltcup-Woche in Willingen endet für die Skispringer am heutigen Tag mit dem Einzel. In den vergangenen Tagen wurde es für die Athleten schon beim Mixed-Wettbewerb und beim 1. Einzelspringen ernst. Wie schlagen sich Andreas Wellinger und Co. heute beim 2. Einzelspringen in Willingen?

Vor Beginn: Der Wettbewerb auf der Mühlenkopfschanze startet um 16.00 Uhr.

Vor Beginn: Hallo und herzlich willkommen zum Liveticker des 2. Einzelspringen in Willingen.

