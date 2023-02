Ski alpin WM, Übertragung heute live: Teamwettbewerb in Courchevel/Méribel im TV, Livestream und Liveticker

Nach der Pause geht es heute bei der Ski-Weltmeisterschaft in Courchevel/Méribel mit dem Teamwettbewerb weiter. Hier erfahrt Ihr, wie Ihr das Rennen live im TV, Livestream und Liveticker sehen könnt.

Einen Tag durften sich die Herren, die Frauen sogar zwei Tage lang, ausruhen, nun geht es am heutigen Dienstag, den 14. Februar, bei der Ski-Weltmeisterschaft in Courchevel/Méribel wieder zur Sache. Die Athletinnen und Athleten sind dabei zum ersten Mal gemeinsam auf der Piste in den französischen Alpen unterwegs. Um 12.15 Uhr steht der Teamwettbewerb an.

In diesem kämpfen insgesamt 16 Nationen, darunter auch Deutschland, das bei den Olympischen Spielen 2022 die Silbermedaille mit nach Hause nehmen konnte, um Edelmetall. Ein gutes Omen, findet Lena Dürr, die gemeinsam mit Linus Straßer, Alexander Schmid und Andrea Filser das deutsche Quartett bildet. "Team Deutschland ist da wirklich immer total motiviert und heiß drauf. Es wird sicher wieder enge Derbys geben, aber wir hoffen, die Hundertstel sind auf unserer Seite", sagte die 31-Jährige vor dem Teamwettbewerb.

Beim Teamwettbewerb, der als Riesenslalom aufgebaut ist, liefern sich die Teams vier Duelle pro Runde. Für jedes gewonnene Duell bekommt die siegreiche Mannschaft einen Punkt. Die Mannschaft mit mehr Punkten zieht danach eine Runde weiter. Im Falle eines Unentschiedens wird die schnellste Frauenzeit und die schnellste Herrenzeit zur Entscheidung herangezogen.

Ski alpin WM, Übertragung heute live: Teamwettbewerb in Courchevel/Méribel im TV und Livestream

Zur Auswahl stehen heute gleich mehrere Möglichkeiten, um beim Teamwettbewerb live mit dabei zu sein.

© getty Für Lena Dürr ist der Teamwettbewerb der erste Auftritt bei der WM in Courchevel/Méribel.

Ski alpin WM, Übertragung heute live: Teamwettbewerb in Courchevel/Méribel im Free-TV

Im Free-TV wird das Rennen sowohl vom ZDF als auch von Eurosport übertragen. Der öffentlich-rechtliche Sender beginnt um 12.10 Uhr mit der Übertragung, bei der die Kommentatoren Julius Hilfenhaus und Michael Pfeffer, die Moderatorin Lena Kesting und der Experte Marco Büchel eingesetzt werden. Eurosport zeigt den Kampf um die Medaillen um 12 Uhr auf dem Sender Eurosport 1.

Ski alpin WM, Übertragung heute live: Teamwettbewerb in Courchevel/Méribel im Livestream

Dieselben beiden Sender sind auch für die Livestreams verantwortlich. Bei zdf.de steht die Übertragung kostenlos zum Abruf bereit. Die Streamingplattform discovery+ verlangt für den Zugang auf ihr Angebot ein kostenpflichtiges Abonnement.

Ähnlich sieht die Situation auch bei DAZN aus, das wegen der Kooperation mit Eurosport ebenfalls das Rennen anbietet. Eurosport 1 und Eurosport 2 werden dort auf der Plattform nämlich ebenfalls angeboten - und das 24 Stunden täglich.

Je nachdem, für welches der drei zur Verfügung stehenden Abo-Pakete Ihr Euch entscheidet - DAZN Unlimited, DAZN Standard oder DAZN World -, könnt Ihr bei DAZN neben den Wintersportarten Ski alpin, Skispringen und Biathlon auch Fußball, Tennis, Darts, Handball, Motorsport, Radsport, MMA, Wrestling, Boxen und vieles mehr schauen.

Ski alpin WM, Übertragung heute live: Teamwettbewerb in Courchevel/Méribel im Livestream - WEITERE INFORMATIONEN ZU DAZN

Ski alpin WM, Übertragung heute live: Teamwettbewerb in Courchevel/Méribel im Liveticker

Zu guter Letzt bietet SPOX einen Liveticker zum Rennen an. So müssen auch die, die auf das TV- und Livestream-Angebot nicht zugreifen können, nichts Wichtiges vom Geschehen auf der Piste verpassen.

Hier geht es zum Liveticker des Teamwettbewerbs in Courchevel/Méribel.

