Ski alpin WM, Übertragung heute live: Abfahrt der Frauen in Courchevel/Méribel im TV, Livestream und Liveticker

Die Ski-alpin-Frauen bestreiten heute bei der WM in Courchevel/Méribel die Abfahrt. Hier bekommt Ihr erklärt, wie Ihr das Rennen live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt.

Bei der alpinen Ski-Weltmeisterschaft in Courchevel/Méribel geht es am heutigen Samstag, den 11. Februar, für die Frauen mit einer Abfahrt weiter, nachdem sie davor zwei Tage Pause hatten. Das dritte Frauen-Rennen der WM in den französischen Alpen - am 6. Februar wurde die Alpine Kombination, am 8. Februar der Super-G absolviert - beginnt heute um 11 Uhr.

Nach der Abfahrt geht es am Dienstag mit dem Parallel-Rennen der Frauen und Herren weiter, wo erneut Medaillen auf dem Spiel stehen.

Ski alpin WM, Übertragung heute live: Abfahrt der Frauen in Courchevel/Méribel im TV und Livestream

Im Free-TV wird die Abfahrt der Frauen vom ZDF und von Eurosport 1 übertragen. Um 10.50 Uhr startet im ZDF die Vorberichterstattung mit folgendem Team:

Kommentator: Julius Hilfenhaus

Experte: Marco Büchel

© getty Kira Weidle liegt auf Rang fünf im Abfahrtsweltcup.

Eurosport steigt sogar noch früher ein, bei Eurosport 1 werden bereits um 10.30 Uhr die ersten Livebilder gezeigt.

Das ZDF und Eurosport sind auch dann die richtigen Anlaufstellen, wenn es um die Übertragung des Rennens im Livestream geht. Während der Stream des ZDF bei zdf.de kostenlos ist, muss für discovery+ bezahlt werden.

Kostenpflichtig ist auch der Zugang zu DAZN. Der Streamingdienst überträgt die Abfahrt nämlich ebenfalls live. Dank der Kooperation mit Eurosport sind Eurosport 1 und Eurosport 2 täglich und rund um die Uhr auf der Plattform von DAZN abgebildet. Die Zahlung erfolgt mit einem Abonnement, wobei die Kosten dafür unterschiedlich hoch sind - je nachdem, für welches der drei Pakete Ihr Euch entscheidet.

Ski alpin WM, Übertragung heute live: Abfahrt der Frauen in Courchevel/Méribel im Liveticker

Alle Wettkämpfe werden darüber hinaus auch in Form von Livetickern angeboten. Diese stellen wir auf der Website zur Verfügung. So verpasst Ihr heute keine Top-Läuferin.

Hier geht es zum Liveticker der Abfahrt der Frauen in Courchevel/Méribel.

Ski alpin: Der WM-Zeitplan