Ski alpin WM: Slalom der Herren in Courchevel/Méribel JETZT im Liveticker

Ski alpin WM, Slalom der Herren 1. Durchgang Platz Name Zeit/Rückstand 1. Manuel Feller 0:46.93 2. AJ Ginnis + 0.13 2. Lucas Braathen + 0.13

Tijan Marovt (SLO): Nach zwei Ausfällen macht Tijan Marovt seine Sache besser und mit 1,59 Sekunden Rückstand und Platz 25 hat er sicherlich die Chance, sich einen der Top-30-Plätze zu ergattern.

Juan Del Campo (ESP): Gute Laune bei Juan Del Campo im Zielraum. Der Spanier kommt mit 1,38 Sekunden durch und setzt sich auf einen guten 23. Platz der Zwischenwertung. Die Möglichkeiten gleich im Finale eine gute Startposition zu haben ist da.

Enge Abstände nach 40 Läufern: 40 der 100 Starter haben wir inzwischen gesehen und schon jetzt ist klar, dass es ein enorm spannendes Finale werden wird. Die Abstände im Feld sind gering und gerade einmal eine Sekunde liegt derzeit zwischen den Top 20. In Führung liegt Manuel Feller, der sich aber keinesfalls lösen konnte. 0,13 Sekunden trennen ihn von Ginnis und Braathen, die sich Platz zwei teilen. Linus Straßler liegt mit nur 0,l4 Sekunden Rückstand auf dem vierten Platz.

Alexander Schmid (GER): Alexander Schmid konnte in Parallel-Slalom die Goldmedaille mitnehmen, alles andere ist für ihn jetzt nur Zusatz. Zufrieden wird er aber dennoch nicht sein, denn nach einem Einfädler scheidet der Deutsche aus!

Steven Amiez (FRA): Guter Lauf von Steven Amiez aus Frankreich. Unter Jubel des Publikums liefert er eine enorm starke Zeit im Steilen ab und auch beim Übergang ist er noch gut dabei. Wie meistert er den unteren Teil? Ordentlich. Mit einer Sekunde Rückstand hat er sich den Applaus des Publikums sichtlich verdient.

Istok Rodes (CRO): Istok Rodes kann sich mit Platz 25 auf eine gute Position setzen und wird jetzt gespannt abwarten, was da noch von den übrigen Fahrern kommt. Die Top 60 kommen zwar weiter, doch im Finale werden ja zunächst die besten 30 in umgekehrter Reihenfolge kommen , ehe dann Platz 31 bis 60 folgen. Es ist also nicht ganz umgedeutet, es noch unter die besten 30 zu schaffen.

Zan Kranjec (SLO): Für Zan Kranjec ist die WM in Courchevel hingegen jetzt beendet. Im unteren Abschnitt schneidet der Slowene aus!

Sebastian Holzmann (GER): Sebastian Holzmann macht sich als nächster Deutscher auf die Reise. Klar, in die Medaillenränge kann auch er nicht reinfahren, in der Summe aber gelingt ihm ein recht ordentlicher Lauf und er bringt sich in eine gute Position für das Finale. Mit Platz 18 und einer Sekunde Rückstand ist die Laune im Zielraum zurecht gut.

Armand Marchant (BEL): Der Belgier ist der nächste Fahrer, der sich hinter den Top 20 einreihen wird. 1,90 Sekunden haben ihm in Richtung der Topzeit von Feller gefehlt.

Joaquim Salarich (ESP): Joaquim Salarich konnte in diesem Winter schon das ein oder andere gute Ergebnis im Slalom einfahren. Oben raus liefert er eine saubere Fahrt ab, dann aber setzt er zwei Schwünge nicht sauber hin und die Zeit ist dahin. Er kann noch Platz 22 rausholen, dürfte sich aber bestimmt auch ein wenig mehr erhofft haben.

Samuel Kolega (CRO): Samuel Kolega hat schon am dritten Tor mächtig zu kämpfen und rutscht weg. Den Ausfall kann er verhindern, doch der Rückstand nach vorne ist da und wächst im Mittelteil weiter an. Mit 2,27 Sekunden geht es für ihn heute nur um Plätze weiter hinten.

Luke Winters (USA): Auch Luke Winters hat nicht viel auszurichten in Richtung der Topplätze. Es fehlt die Selbstverständlichkeit und der US-Amerikaner kann sein Schwünge nicht sauber hinbringen. Auch er liegt im Ziel zwei Sekunden hinter der Topzeit.

Erik Read (CAN): Ganz anders läuft es bei Erik Read. Der Kanadier winkt im Zielraum enttäuscht ab. In seinem Lauf hatte überhaupt nichts zusammengepasst und mit vielen Rutschphasen kommt er mit über zwei Sekunden Rückstand ins Ziel.

AJ Ginnis (GRE): AJ Ginnis überraschte kurz vor der WM mit seinem ersten Podest und auch heute zeigt er, dass er mitmischen möchte! Er bleibt auch nach einem kleinen Fehler oben im Steilen richtig drauf, hat einen tollen Speed und eine saubere Technik im Mittelteil und setzt sich doch tatsächlich nur 13 Hundertstel hinter Feller. Was für eine starke Fahrt!

Stefano Gross (ITA): Routinier Stefano Gross macht seine Sache richtig gut und ganz lange ist der 36-Jährige weit vorne mit dabei. Erst im letzten Abschnitt lässt er dann doch deutlich Zeit liegen und sein Abstand wächst auf 0,96 Sekunden an.

Filip Zubcic (CRO): Rettungsaktion von Filip Zubcic im oberen Teil! Der Kroate kann den Ausfall gerade noch verhindern, doch der Fehler hat richtig Zeit gekostet und er findet sich weit hinter den Topplätzen wieder. Mehr als Platz 19 steht mit 1,41 Sekunden im Ziel nicht zu Buche.

Marc Rochat (SUI): Der letzte Schweizer zuckt im Zielraum mit den Schultern. Marc Rochat kann auch nicht zustechen und findet sich ebenfalls erst einmal hinter den Top Ten wieder. Bester Schweizer ist im Augenblick Zenhäusern als Elfter.

Alexander Steen Olsen (NOR): Alexander Steen Olsen ist der nächste Fahrer, der sich für den Finaldurchgang in eine gute Position bringen kann und unterhalb einer Sekunde bleibt. Trotz eines groben Fehlern im Flachen ist er nur 0,82 Sekunden hinter Feller zu finden

Albert Popov (BUL): Albert Popov schlägt die Hände an den Helm und schreit seinen Frust heraus. Bereits früh fädelt er ein und kann sein Rennen abhaken.

Adrian Pertl (AUT): Der vierte und letzte Österreicher ist an der Reihe. Den ersten Teil seines Laufs meistert er richtig gut und ist sehr schnell unterwegs. Im Flachen hat er dann aber keine Möglichkeit mehr mitzuhalten und das Timing bei den Schwüngen passt nicht immer zusammen. Er landet auf Platz.

Alex Vinatzer (ITA): Alex Vinatzer gehört zu denen, die heute mitmischen können! Er kommt gut in seinen Lauf rein, meistert insbesondere den Mittelteil mit sauberen Schwüngen richtig gut und erst unten kostet ihm ein kleiner Fehler doch noch Zeit. Mit 44 Hundertstel Rückstand ist er aber sicherlich mit dabei, wenn es später um die Medaillenvergabe geht.

Timon Haugan (NOR): Auch bei Timon Haugan ist an der Mimik im Ziel abzulesen, dass er ganz und gar nicht glücklich ist mit seinem Lauf. Er ist lange ordentlich dabei, dann aber leistet sich kurz vor dem Ziel noch den dicken Fehler und rutscht mit über einer Sekunde aus den Top Ten.

Clement Noël (FRA): Es wird laut in den Zuschauerrängen, denn mit Clement Noël ist die große Medaillenhoffnung der Franzosen im Stangenwald. Als er unten ankommt, ist er aber nicht glücklich, denn war noch mehr möglich. Noël kam super aus dem Steilhang raus, dann aber hat er zu viel riskiert und viel an Zeit verschenkt. Mit 64 Hundertstel Rückstand ist aber auch bei ihm noch was möglich.

Tommaso Sala (ITA): Tommaso Sala ist als nächster an der Reihe und am Ende steht für ihn genau die gleiche Zeit wie bei Schwarz auf der Ergebnisliste. In diesem Bereich ist es derzeit eng, da kann im zweiten Lauf noch viel passieren.

Marco Schwarz (AUT): Der nächste Österreicher ist mit Marco Schwarz an der Reihe. Kann auch er mitmischen, wenn es später um die Vergabe der Medaillen gehen wird? Ein paar Fehler schleichen sich ein, doch die Ausgangslage für den zweiten Lauf ist dennoch nicht übel. ´Blacky´ ordnet sich auf Platz sechs ein.

Kristoffer Jakobsen (SWE): Ausfall! Kristoffer Jakobsen ist dafür bekannt, dass er oft das Ziel im Slalom nicht sieht und leider trifft das auch heute zu. Er fädelt ein und scheidet aus.

Sebastian Foss Solevaag (NOR): Sebastian Foss Solevaag hat in dieser Saison noch nicht die Topergebnisse abliefern könnten, bei der WM aber muss man auch mit dem Titelverteidiger rechnen. Er meistert den Starthang super und auch im Flachen ist er lange sehr gut dabei, kann aber am Ende Feller auch nicht vom Thron stoßen. Mit 0,35 Sekunden Rückstand ordnet er sich hinter Straßer auf Platz vier der Zwischenwertung ein.

Dave Ryding (GBR): Im ersten Abschnitt hat Dave Ryding kurz richtig zu tun, doch es hat sich gezeigt, dass man die Zeit vor allem unten raus verlieren kann. Und so ist es dann auch bei dem routinierten Briten. Er macht nur wenige Fehler, doch die schlagen in der Zeit brutal zu Buche. Mit über einer Sekunde Rückstand kommt Ryding ins Ziel hinein.

Alexis Pinturault (FRA): Alexis Pinturault konnte direkt zum Auftakt die Goldmedaille mitnehmen und kann heute den Slalom ohne Druck angehen. Heute handelt er sich aber direkt den Rückstand ein und wird im zweiten Run gefordert sein. Mit einigen Rutschphasen verliert er schon im Steilen. Unten raus ist er zwar technisch besser unterwegs, doch kommt bei Weitem nicht an die Topzeiten ran. Er muss sich zunächst auf der Fünf einordnen.

Fabio Gstrein (AUT): Fabio Gstrein greift als nächster Österreicher in das Geschehen ein. Kann auch er in den vorderen Bereich hineinlaufen? Oben im Steilen ist er vorsichtiger, aber richtig schnell und setzt sich hauchdünn in Führung. Doch wie kommt er über die restliche Piste? Nicht optimal. Es fehlt der letzte Punch und er lässt liegen. Mit 56 Hundertsteln ist aber auch er heute dabei.

Lucas Braathen (NOR): Erst zwei Wochen ist seine Blinddarm-Operation her, kann Braathen das bei seinen ersten Weltmeisterschaften jetzt ausblenden? Er kann! Er ist viel besser unterwegs als der Landsmann vor ihm, erwischt die Ausfahrt in aus dem Steilhang glänzend und erst im unteren Bereich muss er Feller den Fortritt lassen. Mit nur 0,13 Sekunden ist aber auch er dicht dran.

Henrik Kristoffersen (NOR): Es gilt für den ersten Konkurrenten aus dem hohen Norden. Noch waren es nicht die Weltmeisterschaften von Henrik Kristoffersen und auch jetzt kommt er einfach nicht in seinen Lauf hinein. Im Steilen hat er sehr viele Rutschphasen und auch im unteren Teil verliert er richtig in Richtung der bisherigen Topleute. 91 Hundertstel bekommt er aufgedrückt! Nach Rang vier ist ihm der Ärger anzusehen. Fluchtend verlässt er den Zielraum.

Linus Straßer (GER): Weiter geht es mit der deutschen Medaillenhoffnung. Kann sich Linus Straßer in seinem ersten Lauf in Position bringen? Oben raus kommt er ähnlich gut durch wie Feller und lässt sich von den engen Torabständen nicht aus der Ruhe bringen. Ganz zentral steht er da auf seinen Skiern. Er ist lange vor Feller, im Schlussabschnitt geht es dann aber doch noch hauchdünn hinter den ÖSV-Konkurrenten zurück. Aber es sind nur 0,14 Sekunden, die ihm fehlen.

Manuel Feller (AUT): Jetzt gilt es für den ersten Österreicher. Manuel Feller geht lädiert in das Rennen hinein, denn beim Einlaufen war er gestürzt und auf der Hüfte gelandet. Dennoch macht er seine Sache richtig gut und macht bereits auf den ersten Metern Druck auf die Bestzeit. Auch im flachen Abschnitt ist er sauber dabei und kann so seinen Abstand weiter vergrößern. Mit 81 Hundertsteln geht es auf Platz eins.

Ramon Zenhäusern (SUI): Ramon Zenhäusern ist jetzt gewarnt. Der dritte Schweizer im Bunde geht die ersten Tore vorsichtiger an und achtet vor allem darauf, die Linie zu halten. Dadurch kommt er zwar ohne Fehler durch, ist aber auch nur minimal besser als Yule im oberen Abschnitt. Unten im flachen Abschnitt aber kann er seine Stärken dann ausspielen und es geht mit einer Laufzeit von 47,74 Sekunden erst einmal an die Spitze.

Daniel Yule (SUI): Mächtig Glück für Daniel Yule! Auch er im Übergang vom zweiten zum dritten Tag so seine Schwierigkeiten und rutscht weg. Auch im weiteren Verlauf des Steilhangs bekommt er Probleme. Im unteren Teil kommt er deutlich besser durch, doch seine Mimik im Ziel zeigt, dass er weiß, dass er oben viel verschenkt hat.

Loic Meillard (SUI): Es ist angerichtet für die letzte Medaillen-Entscheidung bei dieser Weltmeisterschaften. Den Anfang macht Loic Meillard aus der Schweiz. Im Riesenslalom konnte er bereits eine Einzl-Medaille einsammeln, kommt heute eine weitere dazu? Nein! Schon am dritten Tor rutscht er weg und scheidet aus! Er schüttelt ungläubig den Kopf. So hat er sich das heute natürlich nicht vorgestellt.

Ski alpin WM: Slalom der Herren in Courchevel/Méribel JETZT im Liveticker - Start 1. Durchgang

Vor Beginn: Auch am letzten Tag der Weltmeisterschaften werden die Athleten und Zuschauer mit Topbedingungen verwöhnt. Die Sonne scheint, am Himmel zeigt sich keine Wolke. Die Piste ist hart und durchaus herausfordernd. Gesetzt hat den Kurs im ersten Durchgang Ola Masdal, der Trainer von Kristoffersen.

Vor Beginn: Wie üblich bei einer WM gibt es ein großes Starterfeld. Insgesamt 100 Athleten aus 58 Nationen haben für den heutigen Slalom gemeldet. Mit dabei sind viel Außenseiter, die sich auf der großen Bühne präsentieren möchten. Traditionell schaffen es bei einem Großereignis 60 Athleten in den zweiten Durchgang.

Vor Beginn: Das deutsche Team hofft heute auf Linus Straßler, der mit der Startnummer fünf in den ersten Lauf gehen wird. Für Sebastian Holzmann (30) und Alexander Schmid (37), der im Parallel-Slalom den Sieg feierte, dürfte es mit hohen Startnummern hingegen vor allem um einen soliden WM-Abschluss in den Top 30 gehen.

Vor Beginn: Die Liste der Favoriten ist im heutigen Abschlusswettkampf lang, denn keine Disziplin war in diesem Winter so offen wie der Slalom der Männer. Zu den Topfavoriten dürfte aber sicherlich Henrik Kristoffersen sein, wenn er auch schon das ein oder andere Mal Nerven bei dieser WM zeigte. Neben ihm hat Norwegen mit Lucas Braathen ein weiteres heißes Eisen im Feuer. Allerdings wird abzuwarten sein, wie fit er nach seiner Blinddarm-OP ist, die für den verspäteten WM-Einstieg sorgte. Vor heimischer Kulisse bestehen möchte auch Clement Noël aus dem französischen Team.

Vor Beginn: Was vor fast zwei Wochen losging, wird heute beendet - die Ski-Weltmeisterschaft in Courchevel/Méribel. Während die Damen gestern ihre Medaillenjagd mit einem Slalom beendeten -aus deutscher Sicht mit einer Bronzemedaille für Lena Dürr -, machen es ihnen die Herren heute in derselben Disziplin nach.

Vor Beginn: Der erste Durchgang wird um 10 Uhr eröffnet, der zweite folgt um 13.30 Uhr.

Vor Beginn: Hallo und herzlich willkommen zum Slalom der Herren bei der Ski-alpin-Weltmeisterschaft in Courchevel/Méribel.

© getty Linus Straßer hat heute die letzte Chance, um eine WM-Medaille zu holen.

