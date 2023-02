Ski alpin, Übertragung: Riesenslalom der Herren in Palisades Tahoe und Abfahrt der Frauen in Crans Montana heute live im TV, Livestream und Liveticker

Nach der Ski-WM geht es ohne große Verschnaufpause mit dem Weltcup weiter. Heute sind die Herren in Palisades Tahoe gefragt, wo sie einen Riesenslalom absolvieren. Die Frauen gehen hingegen in der Abfahrt in Crans Montana auf Punktejagd. SPOX zeigt, wie Ihr die beiden Rennen live im TV, Livestream und Liveticker mitverfolgen könnt.

Nicht einmal eine Woche nach der Ski-Weltmeisterschaft in Courchevel/Méribel wird direkt der Weltcup fortgesetzt. Am heutigen Samstag, den 25. Februar, sind sowohl die Skirennfahrerinnen als auch die Skirennfahrer im Einsatz.

Die Herren bestreiten im US-amerikanischen Palisades Tahoe (Kalifornien) einen Riesenslalom. Wegen der Zeitverschiebung beginnt der erste Durchgang erst um 19 Uhr deutscher Zeit, der zweite Lauf folgt dann um 22.15 Uhr.

Viel früher im Einsatz sind dagegen die Frauen, die in Crans Montana in den Schweizer Alpen eine Abfahrt absolvieren. Um 11 Uhr verlässt die Speedspezialistin mit der Trikotnummer eins das Starthaus.

Ski alpin, Übertragung: Riesenslalom der Herren in Palisades Tahoe und Abfahrt der Frauen in Crans Montana heute live im TV und Livestream

Egal ob WM oder Weltcup - in Sachen Übertragung ändert sich im Prinzip nichts.

Ski alpin, Übertragung: Riesenslalom der Herren in Palisades Tahoe und Abfahrt der Frauen in Crans Montana heute live im Free-TV

So ist auch heute ein öffentlich-rechtlicher Sender für die Übertragung im Free-TV verantwortlich, dieses Mal ist das ZDF an der Reihe. Um 10.55 Uhr wird die Abfahrt der Frauen gezeigt - damit belässt es das ZDF jedoch bereits. Der Riesenslalom der Herren wird nämlich nicht angeboten.

Ähnlich sieht es auch bei Eurosport aus. Im Free-TV, bei Eurosport 1, ist lediglich das Frauen-Rennen zu sehen, der Riesenslalom der Herren dagegen nicht.

Wer auch den Riesenslalom der Herren nicht verpassen möchte, bekommt dank des österreichischen Senders ORF1 die Möglichkeit. Wobei diesen nur die wenigsten Deutschen empfangen können. Hier erfahrt Ihr, wie Ihr auf den ORF zugreifen könnt.

Ski alpin, Übertragung: Riesenslalom der Herren in Palisades Tahoe und Abfahrt der Frauen in Crans Montana heute im Livestream

Was das ZDF und Eurosport im Free-TV anbieten, zeigen sie auch im Livestream. Bei zdf.de/sport.de sind beide Rennen kostenlos zu sehen. Für discovery+ und DAZN fallen Kosten an.

DAZN, das wegen der Kooperation mit Eurosport beide Eurosportsender auf seiner Plattform anbietet, besitzt die Übertragungsrechte an zahlreichen Sportarten. Unter anderem auch an Fußball, Tennis, Darts, Handball, Motorsport, Radsport, Wrestling, Boxen, MMA und noch mehr.

Allerdings wird dafür ein Abonnement benötigt, das sich in Sachen Angebot und Preis unterscheiden kann. Zur Auswahl stehen dabei DAZN Unlimited, DAZN Standard und DAZN World.

Ski alpin: Das heutige Programm

Datum Uhrzeit Rennen Ort Sa., 25.2. 11 Uhr Abfahrt der Frauen Crans Montana (Schweiz) Sa., 25.2. 19 Uhr/22.15 Uhr Riesenslalom der Herren Palisades Tahoe (USA)

Ski alpin, Übertragung: Riesenslalom der Herren in Palisades Tahoe und Abfahrt der Frauen in Crans Montana heute im Liveticker

Bei SPOX werden beide Rennen angeboten. Wer also den Riesenslalom der Herren nicht schauen kann, bekommt bei uns die perfekte Lösung geliefert.

Hier geht es zum Liveticker des Riesenslaloms der Herren in Palisades Tahoe.

Hier geht es zum Liveticker der Abfahrt der Frauen in Crans Montana.

Ski alpin: Die Weltcupstände

Herren:

Platz Name Punkte 1. Marco Odermatt 1386 2. Aleksander Aamodt Kilde 1073 3. Henrik Kristoffersen 779 4. Vincent Kriechmayr 767 5. Loic Meillard 692 6. Lucas Braathen 671 7. Alexis Pinturault 535 8. Marco Schwarz 494 9. Manuel Feller 474 10. Daniel Yule 394

Frauen: