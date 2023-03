Ski alpin, Übertragung heute live: Abfahrt der Herren in Aspen und der Frauen in Kvitfjell im TV, Livestream und Liveticker

Die Ski-alpin-Saison wird heute mit zwei Abfahrten fortgesetzt. Die Herren sind in Aspen unterwegs, die Frauen in Kvitfjell. Wie Ihr die beiden Rennen live im TV, Livestream und Liveticker sehen könnt, erklärt SPOX in diesem Artikel.

Nachdem gestern bereits Tag der Speeddisziplinen war, ist dies auch am heutigen Samstag, den 4. März, der Fall. Die Skirennfahrer sind in Aspen im US-Bundesstaat Colorado in der Abfahrt gefragt. Um 19 Uhr deutscher Zeit verlässt der erste Fahrer diesbezüglich das Starthaus.

Auch die Frauen bestreiten eine Abfahrt, für sie geht es um 10.30 Uhr im norwegischen Kvitfjell los. Morgen geht es auf den jeweiligen selben Pisten dann weiter mit den Super-Gs.

Ski alpin: Der heutige Weltcup-Tag

Datum Uhrzeit Rennen Sa., 4.3. 10.30 Uhr Abfahrt der Frauen in Kvitfjell Sa., 4.3. 19.00 Uhr Abfahrt der Herren in Aspen

Ski alpin, Übertragung heute live: Abfahrt der Herren in Aspen und der Frauen in Kvitfjell im TV und Livestream

Im Vergleich zu gestern hat sich an der Übertragungssituation wenig verändert.

Ski alpin, Übertragung heute live: Abfahrt der Herren in Aspen und der Frauen in Kvitfjell im Free-TV

Auch heute übernimmt die ARD einen Teil der Ski-Action. Ab 11.30 Uhr wird beim öffentlich-rechtlichen Sender mit Tobias Barnerssoi als Kommentator die Abfahrt der Frauen übertragen.

Das Rennen der Männer ist zwar nicht in der ARD zu sehen, trotzdem wird dank Eurosport eine Free-TV-Übertragung geboten. Diese geht bei Eurosport 1 um 18.45 Uhr los. Darüber hinaus wird auf demselben Sender um 10.45 Uhr das Geschehen in Kvitfjell gezeigt.

Ski alpin, Übertragung heute live: Abfahrt der Herren in Aspen und der Frauen in Kvitfjell im Livestream

Auch im Livestream sind die beiden Rennen heute zu sehen. Auch diesbezüglich sind die ARD und Eurosport die richtigen Ansprechpartner. Bei sportschau.de laufen sogar beide Rennen - und das völlig kostenlos.

Kostenpflichtig ist dagegen der Zugang zu discovery+ und DAZN, wo ebenfalls beide Abfahrten übertragen werden. In Bezug auf DAZN stehen drei verschiedene Abo-Pakete zur Verfügung: DAZN Unlimited, DAZN Standard und DAZN World.

Je nachdem, für welches davon Ihr Euch entscheidet, werden Euch unter anderen Livestreams zu Sportarten wie Fußball, Tennis, Darts, Wintersport, Handball, Motorsport, MMA, Boxen, Wrestling, US-Sport freigeschaltet.

Ski alpin, Übertragung heute live: Abfahrt der Herren in Aspen und der Frauen in Kvitfjell im Liveticker

Weiters tickert SPOX beide Rennen live mit. So müssen die, die auf das TV- und Livestream-Angebot nicht zugreifen können, die beiden Weltcuprennen nicht auslassen.

Hier geht es zum Liveticker der Abfahrt der Herren in Aspen.

Hier geht es zum Liveticker der Abfahrt der Frauen in Kvitfjell.

Ski alpin: Der Stand im Weltcup der Herren

Platz Name Punkte 1. Marco Odermatt 1466 2. Aleksander Aamodt Kilde 1080 3. Henrik Kristoffersen 874 4. Vincent Kriechmayr 767 5. Lucas Braathen 747 6. Loic Meillard 726 7. Marco Schwarz 610 8. Alexis Pinturault 593 9. Manuel Feller 494 10. Daniel Yule 401

Ski alpin: Der Stand im Weltcup der Frauen