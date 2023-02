In Chamonix findet heute der Slalom der Herren statt. Hier könnt Ihr das Rennen live mitverfolgen.

Ski alpin: Slalom der Herren in Chamonix JETZT im Liveticker - Vor Beginn

Vor Beginn: Drei Schweizer im Favoritenkreis! Das Swiss-Team nimmt ebenfalls die Plätze auf dem Podium ins Visier. Daniel Yule (Startnummer 1) war in diesem Winter schon zweimal siegreich und zählt wie Loic Meillard (5) zu den absoluten Top-Favoriten. Zudem ist Ramon Zenhäusern (9) wieder erstarkt und zeigte zuletzt in Schladming mit Rang zwei auf. Luca Aerni (21), Marc Rochat (22), Tanguy Nef (31), Sandro Simonet (38), Noel von Grünigen (50) sowie Joel Lütolf (54) vervollständigen das insgesamt neunköpfige Aufgebot aus der Alpenrepublik.

Vor Beginn: Mischt Feller vorne mit? Weder beim Wettkampf in Schladming noch beim Slalom in Kitzbühel stand ein Österreicher auf dem Podest. Allen voran Manuel Feller (Startnummer 6) wird alles in die Waagschale werfen, dass sich diese Tatsache am heutigen Tag wieder ändert. Auch Fabio Gstrein (11), Marco Schwarz (14), Adrian Pertl (17), Johannes Strolz (18) und Michael Matt (20) rechnen sich gute Chancen auf ein Top-Resultat aus. Darüber hinaus wird die ÖSV-Mannschaft von Dominik Raschner (36) und Simon Rueland (55) komplettiert.

Vor Beginn: Straßer führt DSV-Aufgebot an! Holt sich Linus Straßer (Startnummer 4) bei der WM-Generalprobe sein Selbstvertrauen zurück? Zuletzt unterlief dem gebürtigen Münchner beim Nachtslalom in Schladming ein bitteres Malheur, als er sich als Vorjahressieger eine Menge vorgenommen hatte und dann am zweiten Tor einfädelte. Vier weitere deutsche Läufer folgen mit späteren Startzeiten. Dabei wird für Sebastian Holzmann (35), Alexander Schmid (42), Fabian Himmelsbach (44) und David Ketterer (46) zunächst der Sprung in den zweiten Durchgang im Vordergrund stehen.

Vor Beginn: Bevor am 7. Februar in Courchevel die Weltmeisterschaft mit der Alpinen Kombination losgehen kann, bestreitet die Herren-Elite heute noch einen Slalom - den achten der Saison. Führender im Slalomweltcup ist der Norweger Lucas Braathen. Bester Deutscher ist Linus Straßer, der auf Rang sechs liegt.

Vor Beginn: Der erste Lauf beginnt um 9.30 Uhr, der zweite 12.30 Uhr.

Vor Beginn: Hallo und herzlich willkommen zum Slalom der Herren in Chamonix (Frankreich)

Ski alpin: Slalom der Herren in Chamonix heute im TV und Livestream

Die ARD und Eurosport übertragen des Herren-Rennen heute im Free-TV und im Livestream. Bei der ARD geht die Übertragung des ersten Laufes um 9.25 Uhr los, Eurosport 1 startet um 9.15 Uhr. Für den zweiten Lauf meldet sich die ARD um 12.35 Uhr zurück, Eurosport 1 um 12.15 Uhr.

Parallel dazu wird das Rennen bei sportschau.de, discovery+ und DAZN im Livestream gezeigt. Während der Livestream bei sportschau.de gratis ist, fallen für discovery+ und DAZN Kosten an. Für DAZN wird ein Abonnement benötigt. Zur Wahl stehen dabei drei Pakete: DAZN Unlimited, DAZN Standard und DAZN World.

Ski alpin: Der Stand im Weltcup der Herren

Rang Name Punkte 1. Marco Odermatt 1386 2. Aleksander Aamodt Kilde 1073 3. Henrik Kristoffersen 779 4. Vincent Kriechmayr 767 5. Loic Meillard 692 6. Lucas Braathen 671 7. Alexis Pinturault 535 8. Marco Schwarz 494 9. Manuel Feller 456 10. James Crawford 338