Für die Kombinierer steht am heutigen Tag bei der Nordischen Ski-WM der Mixed-Wettbewerb auf dem Programm. Wo Ihr das Mixed-Team-Event auf der Normalschanze heute live im TV, Livestream und Liveticker erleben könnt und alle weiteren Informationen zu der Übertragung des Weltmeisterschafts-Wettkampfs, liefert SPOX Euch in diesem Artikel.

Am heutigen Sonntag, den 26. Februar, absolvieren die Nordischen Kombinierer bei der Weltmeisterschaft den Mixed-Team-Wettbewerb von der Normalschanze. Den Auftakt des Wettkampftags in Planica markiert das Skispringen um 10.30 Uhr. Auf die Langlauf-Strecke gehen die Nationen später am Tag um 15.00 Uhr.

Für die Athletinnen und Athleten ist der heutige Mixed-Wettbewerb der zweite Wettkampf bei der Nordischen Ski-WM in Planica. Die Frauen und Männer haben bei der Weltmeisterschaft am vergangenen Freitag und Samstag jeweils ein Einzel absolviert.

Beim Mixed-Wettbewerb in der Nordischen Kombination gehen pro Team jeweils zwei Frauen und zwei Männer an den Start. Nach dem Springen von der Normalschanze steht für die Teams der 4x5 km Langlauf auf dem Programm. Zu den großen Favoriten zählen am heutigen Tag vor allem die starken Norweger. Aber auch das DSV-Team möchte im Kampf um die Medaillen mitmischen.

Nordische Kombination WM, Übertragung: Mixed-Team auf der Normalschanze heute live im TV, Livestream und Liveticker - Die Infos im Überblick

Event: Nordische Ski-WM

Nordische Ski-WM Wettkampf: Mixed-Team, Nordische Kombination

Mixed-Team, Nordische Kombination Datum: 26. Februar

26. Februar Start: 10.30 Uhr, 15.00 Uhr

10.30 Uhr, 15.00 Uhr Übertragung im TV: ZDF, Eurosport 1, Eurosport 2

Übertragung im Livestream: DAZN , ZDF, discovery+

, Liveticker: SPOX

© getty Nathalie Armbruster ist die Entdeckung im deutschen Team.

Nordische Kombination WM, Übertragung: Mixed-Team auf der Normalschanze heute live im TV und Livestream

Das ZDF überträgt am heutigen Tag den Mixed-Wettbewerb der Nordischen Kombinierer live im Free-TV. Um 10.15 Uhr startet das ZDF mit der Übertragung des Skispringens. Ab 14.50 Uhr seht Ihr auf dem öffentlich-rechtlichen Sender den abschließenden Kampf um Edelmetall. Den kostenlosen Livestream des ZDF findet Ihr in der ZDF-Mediathek und auf zdf.de.

Im Free-TV zeigt Eurosport heute ausschließlich den Langlauf live ab 14.45 Uhr. Das Springen von der Normalschanze überträgt der Sportsender hingegen ab 10.20 Uhr im Pay-TV auf Eurosport 2. Den gesamten Mixed-Wettbewerb zeigt Eurosport im bezahlpflichtigen Livestream auf discovery+.

© getty Die Kombinierer Vinzenz Geiger und Nathalie Armbruster bei der Eröffnungszeremonie.

Im Livestream überträgt ebenfalls DAZN den Mixed-Wettbewerb der Kombinierer bei der Nordischen Ski-WM. Mit einem DAZN-Abonnement seht Ihr die Übertragung von Eurosport 1 und 2. Neben der Nordischen Ski-WM, zeigt DAZN auch die Champions League, die Freitags- und Sonntagsspiele der Bundesliga, die Ligue 1, die Primera Division, die Serie A, die NBA, die NFL, Tennis, Handball, Boxen und noch vieles mehr. Für ein DAZN-Abo zahlt Ihr monatlich zwischen 9,99 Euro und 39,99 Euro. Alle Informationen zu den DAZN-Abos findet Ihr hier.

Nordische Kombination WM, Übertragung: Mixed-Team auf der Normalschanze heute live im TV und Livestream - WEITERE INFORMATIONEN ZU DAZN

Nordische Kombination WM, Übertragung: Mixed-Team auf der Normalschanze heute im Liveticker

Den Mixed-Wettbewerb der Nordischen Kombinierer begleitet SPOX für Euch am heutigen Tag im Liveticker. Bei SPOX verpasst Ihr keine Sekunde des WM-Wettkampfs. Hier geht es zum Liveticker von SPOX.

Nordische Ski WM - Der Zeitplan