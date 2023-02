Biathlon WM, Übertragung heute live: Verfolgung der Herren und der Frauen in Oberhof im TV, Livestream und Liveticker

Bei der Biathlon-Weltmeisterschaft in Oberhof geht es heute mit zwei Verfolgungen weiter. Sowohl die Herren als auch die Frauen sind im Einsatz. SPOX erklärt, wie Ihr die Rennen live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt.

Tag fünf bei der Biathlon-Weltmeisterschaft in Oberhof ist angebrochen. Am heutigen Sonntag, den 12. Februar, finden zum ersten Mal zwei Rennen statt. Die Biathletinnen und Biathleten waren zum Auftakt bei der Mixed-Staffel bereits am selben Tag im Einsatz, heute kämpfen sie jedoch in separaten Wettkämpfen um die Medaillen - in der Verfolgung.

Den Auftakt machen die Frauen, die um 13.25 Uhr in der Lotto Thüringen Arena am Rennsteig die Verfolgung über zehn Kilometer eröffnen. Die Herren sind um 15.30 Uhr an der Reihe.

Biathlon WM, Übertragung heute live: Verfolgung der Herren und der Frauen in Oberhof im TV und Livestream

Ihr wollt die Verfolgungen heute live verfolgen? Dann habt Ihr gleich mehrere Möglichkeiten dazu.

Biathlon WM, Übertragung heute live: Verfolgung der Herren und der Frauen in Oberhof im Free-TV

Im Free-TV werden beide Rennen sowohl vom ZDF als auch von Eurosport übertragen. Beim ZDF starten die Übertragungen um 13.25 Uhr und um 15.10 Uhr. In beiden Fällen wird folgendes Personal eingesetzt:

Experte: Sven Fischer

Moderation: Alexander Ruda

Kommentatoren: Christoph Hamm und Herbert Fritzenwenger

Bei Eurosport 1 startet um 13.15 Uhr die Verfolgung der Frauen, um 15.15 Uhr beginnt die Übertragung des Herren-Rennens.

© getty Benedikt Doll kämpft bei der Verfolgung um eine Medaille.

Biathlon WM, Übertragung heute live: Verfolgung der Herren und der Frauen in Oberhof im Livestream

Wenn es um die Übertragung der Verfolgungen im Livestream geht, sind ebenfalls das ZDF und Eurosport verantwortlich. Während das ZDF die Rennen kostenlos bei zdf.de anbietet, verlangt discovery+ Geld.

Weiters sind die Medaillenkämpfe in Oberhof auch bei DAZN zu sehen. Der Grund dafür ist die Kooperation zwischen DAZN und Eurosport, die beide Eurosportsender bei DAZN freischaltet - und das 24 Stunden täglich. Für DAZN wird jedoch ein Abonnement benötigt. Drei Pakete, die sich in Sachen Preis und Angebot unterscheiden, stehen neuen Kunden zur Auswahl.

Biathlon WM, Übertragung heute live: Verfolgung der Herren und der Frauen in Oberhof im Liveticker

Bei SPOX werden ebenfalls beide Rennen angeboten. Wir tickern das Geschehen in Oberhof für Euch live mit.

Hier geht es zum Liveticker der Verfolgung der Frauen.

Hier geht es zum Liveticker der Verfolgung der Herren.

