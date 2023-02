Die Biathlon-WM in Oberhof neigt sich dem Ende. Am vorletzten Renntag stehen die Staffel der Herren und die Staffel der Frauen an. Wo Ihr die Rennen im TV, Livestream und Liveticker sehen könnt, zeigt Euch SPOX hier.

Der Biathlon-Tag beginnt mit der Staffel der Herren. 11.45 Uhr gehen die Herren in Oberhof an den Start. Um 15 Uhr beginnt dann die Staffel der Frauen. Am morgigen Sonntag geht es dann zu den letzten Rennen - dem Massenstart der Herren und Frauen.

Bei den Herren ist die Favoritenrolle klar vergeben: Dominator Johannes Thingnes Bö aus Norwegen hat drei Einzel-Goldmedaillen gewonnen und auch in der Mixed-Staffel mit seinem Team aus Norwegen gewonnen.

Die Favoritenrolle ist bei den Frauen gar nicht so eindeutig. Bisher wurden alle Einzelwettbewerbe von einer anderen Biathletin gewonnen. Darunter auch der grandiose Sieg von Denise Herrmann-Wick im Sprint der Frauen. Allerdings sind auch hier die Starterinnen aus Norwegen stets am Spitzenfeld beteiligt.

Damit ist bei der Staffel der Herren auch klar Norwegen als Sieger eingeplant. Beim Sprint der Herren waren gleich alle drei Podiumsplätze nach Norwegen vergeben. Zweiter bei der Mixed-Staffel, die durchaus ein guter Indikator für die Staffel darstellen kann, wurde Italien vor Frankreich.

Biathlon WM, Übertragung heute live: Staffel der Herren und der Frauen in Oberhof im TV, Livestream und Liveticker

Die Biathlon-WM kann über verschiedene Wege verfolgt werden.

Biathlon WM, Übertragung heute live: Staffel der Herren und der Frauen in Oberhof im Free-TV

Für die Übertragung im Free-TV ist zunächst die ARD verantwortlich. Im Ersten wird die Staffel der Herren und der Frauen live ab 11.30 Uhr und ab 14.43 Uhr übertragen. Als Kommentatoren sind entweder Wilfried Hark oder Christian Dexne im Einsatz. Arnd Peiffer und Erik Lesser sind als Experten dabei.

Zusätzlich zeigt der Sportsender Eurosport die Staffel der Herren und der Frauen im Free-TV. Auf Eurosport1 wird zunächst die Staffel der Herren ab 11.45 Uhr und die Staffel der Frauen ab 14.45 Uhr live übertragen.

Biathlon WM, Übertragung heute live: Staffel der Herren und der Frauen in Oberhof im Livestream

Außerdem bietet die ARD einen kostenlosen Livestream an. Über sportschau.de könnt Ihr diesen Livestream via Internet abrufen und so die beiden Rennen live und in voller Länge verfolgen.

Über discovery+ könnt Ihr den kostenpflichtigen Livestream von Eurosport abrufen. Für alle DAZN-Kunden gibt es gute Nachrichten. Ihr benötigt für den Livestream von Eurosport kein zusätzliches Abo.

Dank einer Zusammenarbeit von DAZN und Eurosport sind die beiden Sportsender inklusive und frei zugänglich über die Plattform abrufbar. So verpasst Ihr keine Minute von Biathlon und sämtlichen anderen Wintersportarten.

© getty Den Norweger Johannes Thingnes Bö ist derzeit bei der Biathlon-WM nicht zu stoppen.

Biathlon WM, Übertragung heute live: Staffel der Herren und der Frauen in Oberhof im Liveticker

Für alle ohne TV- und Livestream-Möglichkeit hat SPOX einen Ausweg. Über den ausführlichen Liveticker von SPOX seid Ihr bei den beiden Rennen der Biathlon-WM in Oberhof live dabei.

Biathlon WM - Der Zeitplan