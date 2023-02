Bei der Biathlon-WM steht am heutigen Tag mit dem Sprint in Oberhof der erste Einzelwettbewerb für die Frauen auf dem Programm. Wo Ihr den Sprint heute live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt und alle weiteren Informationen zu der Übertragung des Rennens, erfahrt Ihr hier bei SPOX.

Mit dem Mixed-Wettbewerb ging am Mittwoch die WM in Oberhof los. Heute wird es für die Biathletinnen beim Sprint in Oberhof das erste Mal ernst. Wer sichert sich die Medaillen und wie schlägt sich das DSV-Team rund um Denise-Herrmann-Wick?

Biathlon WM, Übertragung heute live: Sprint der Frauen in Oberhof im TV, Livestream und Liveticker - Datum, Termin, Infos

Am heutigen Freitag, den 10. Februar, treten die Frauen bei der Biathlon WM in Oberhof im Sprint an. Das Rennen auf der 7,5 Kilometer langen Strecke in der Rennsteig-Arena startet für die Biathletinnen um 14.30 Uhr.

Bei der Heim-WM in Oberhof steht vor allem das DSV-Team im Fokus. Angeführt wird das deutsche Aufgebot von Denise Herrmann-Wick. Die Oberwiesenthalerin präsentierte sich bislang stark im Weltcup, in der Gesamtwertung liegt sie aktuell auf dem fünften Rang. Einen Sprint gewann Herrmann-Wick in dieser Saison. In Hochfilzen Anfang Dezember stand die DSV-Athletin ganz oben auf dem Treppchen.

Neben Denise Herrmann-Wick zählen am heutigen Tag Julia Simon und Elvira Öberg zu den Favoritinnen. Die beiden führen die Gesamtwertung bei den Frauen an. Hoffnungen auf ein Topresultat machen sich zudem die starken Italienerinnen Vittozzi und Wierer sowie die Österreicherin Lisa Theresa Hauser.

© getty Denise Herrmann-Wick führt das DSV-Aufgebot an.

Biathlon WM, Übertragung heute live: Sprint der Frauen in Oberhof im TV, Livestream und Liveticker - Das DSV-Aufgebot

Denise Herrmann-Wick (Oberwiesenthal)

Vanessa Voigt (Rotterode)

Anna Weidel (Kiefersfelden)

Janina Hettich-Walz (Schönwald)

Hanna Kebinger (Partenkirchen)

Sophia Schneider (Oberteisendorf)

Biathlon WM, Übertragung heute live: Sprint der Frauen in Oberhof im TV und Livestream

Im Free-TV und im kostenlosen Livestream überträgt heute das ZDF den Sprint der Frauen live und in voller Länge. Um 14.05 Uhr beginnt der öffentlich-rechtliche Sender mit den Vorberichten zum Rennen. Für das ZDF sind wie gewohnt Alexander Ruda als Moderator, Sven Fischer als Experte sowie Christoph Hamm und Herbert Fritzenwenger als Kommentatoren-Duo im Einsatz. Das ZDF zeigt den Wettbewerb im Livestream auf zdf.de und in der hauseigenen Mediathek.

Auf Eurosport seht Ihr am heutigen Mittag das Weltmeisterschafts-Rennen ebenfalls im Free-TV. Den Sprint seht Ihr auf dem Sportsender live ab 14.15 Uhr. Eurosport bietet Euch zudem die Möglichkeit, das Biathlon-Rennen im Livestream zu verfolgen. Den kostenpflichtigen Livestream von Eurosport findet Ihr auf discovery+.

Den Sprint der Frauen bei der Biathlon WM in Oberhof zeigt auch DAZN live und vollumfänglich im Livestream. DAZN und Eurosport sind eine Kooperation eingegangen, die es Euch ermöglicht als DAZN-Kunden auf die Übertragung von Eurosport zuzugreifen. DAZN zeigt neben diversen Wintersport-Wettkämpfen auch die Freitags- und Sonntagsspiele der Bundesliga, die Champions League, die Primera Division, die Ligue 1, die Serie A, die NFL, die NBA, Tennis, Boxen, Handball noch viele weitere Sport-Highlights. Ein Abo kostet bei DAZN zwischen 39,99 Euro und 9,99 Euro im Monat. DAZN bietet mit drei Abo-Pakte an, zwischen denen Ihr wählen könnt. Hier findet Ihr alle Infos zu den DAZN-Paketen.

Biathlon WM, Übertragung heute live: Sprint der Frauen in Oberhof im TV, Livestream und Liveticker - Die Infos im Überblick

Event: Biathlon WM, Sprint der Frauen

Biathlon WM, Sprint der Frauen Datum: 10. Februar

10. Februar Beginn: 14.30 Uhr

14.30 Uhr Ort: Rennsteig-Arena, Oberhof

Rennsteig-Arena, Oberhof Übertragung im TV: ZDF, Eurosport

Übertragung im Livestream: ZDF, Eurosport , DAZN

, Übertragung im Liveticker: SPOX

Biathlon WM, Übertragung heute live: Sprint der Frauen in Oberhof im Liveticker

Den Sprint der Frauen bei der Biathlon-WM in Oberhof verfolgt SPOX für Euch in einem ausführlichen Liveticker. Wir halten Euch über alle Renngeschehnisse auf dem Laufenden. Hier geht es zum Liveticker von SPOX.

Biathlon WM - Der Zeitplan