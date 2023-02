Am sechsten Tag der Biathlon-WM 2023 steht das Einzelrennen der Frauen auf dem Terminplan. In diesem Artikel erfahrt Ihr, wie Ihr das Event heute live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt.

In Oberhof findet in diesen Tagen die Biathlon-Weltmeisterschaft statt. Über den Zeitraum vom 8. bis zum 19. Februar sollen in der thüringischen Landstadt insgesamt zwölf Disziplinen ausgetragen werden. Dabei liegt die erste Hälfte des Wettbewerbs sogar schon hinter uns.

Und auch die ersten Erfolge für das deutsche Nationalteam konnten bereits verbucht werden: So kletterte die Sächsin Denise Herrmann-Wick sowohl beim Sprintrennen am vergangenen Freitag (1.) als auch bei der Verfolgung am Sonntag (2.) jeweils aufs Treppchen.

Im Einzelrennen am Mittwoch soll nun die dritte Medaille folgen. Und die Chancen dafür dürften nicht schlecht stehen; schließlich hatte die nun 34-Jährige in dieser Disziplin erst im vergangenen Jahr Gold bei Olympia abgeräumt. Dennoch versuchte Herrmann-Wick im Vorfeld die Euphorie etwas abzubremsen: "Ich werde alles geben. Aber alles, was jetzt noch kommt, ist Zugabe", ließ sie wissen.

Biathlon WM, Übertragung heute live: Einzel der Frauen in Oberhof im TV, Livestream und Liveticker - Datum, Ort, Beginn, Infos

Wettbewerb: Biathlon Weltmeisterschaft 2023

Biathlon Weltmeisterschaft 2023 Ort: Oberhof, Thüringen

Oberhof, Thüringen Disziplin: Einzel

Einzel Datum: Mittwoch, 15. Februar

Mittwoch, 15. Februar Beginn: 14.30 Uhr

© imago images Denise Herrmann-Wick hat bei der WM in Oberhof bereits zwei Medaillen gewonnen. "Alles, was jetzt noch kommt, ist Zugabe", stellte die 34-Jährige klar.

Biathlon WM, Übertragung heute live: Einzel der Frauen in Oberhof im TV und Livestream

Gute Nachrichten für alle Biathlon-Fans! Das Einzelrennen der Damen in Oberhof wird heute gleich von zwei Anbietern im Free-TV und kostenlosen Livestream gezeigt und übertragen. Im Folgenden erfahrt Ihr alles hinsichtlich den Sendezeiten und Zugriffsbeschränkungen.

Biathlon WM, Übertragung heute live: Einzel der Frauen in Oberhof im Free-TV

Wer die Session im linearen Fernsehen verfolgen will, hat zwei Optionen. Denn sowohl der öffentlich-rechtliche Kanal ARD als auch der Privatsender Eurosport 1 haben sich die Übertragungsrechte am heutigen Event gesichert.

Im Ersten wird das Einzelrennen im Rahmen der Sendung Sportschau zu sehen sein. Hier will man sich ab zirka 14.20 Uhr dem Geschehen in Oberhof widmen. Beim ersten Eurosport-Sender wird die Biathlon-WM sogar bereits um 14.15 Uhr Thema der Übertragung sein.

Biathlon WM, Übertragung heute live: Einzel der Frauen in Oberhof im kostenlosen Livestream

Parallel zur Ausstrahlung im geradlinigen TV könnt Ihr Euch das Event auch im kostenfreien Stream über das Internet zu Gemüte führen. Beide Anbieter stellen dazu jeweils eine Möglichkeit zur Verfügung.

Um auf die Übertragung der ARD zuzugreifen, könnt Ihr entweder direkt die ARD-Mediathek besuchen oder Live-TV-Plattformen wie JOYN nutzen. Diese Seite beherbergt gleichzeitig auch den ersten Eurosport-Kanal. Zwar müsst Ihr hier ein Plus an Werbespots über Euch ergehen lassen, allerdings bleibt der Zugriff damit kostenfrei.

Alternativ könnt Ihr Euch das Rennen auch über die Plattform DAZN anschauen. Hier sind nämlich gleich beide Eurosport-Sender im Liveprogramm vorintegriert. Alle Infos zum Streamingdienst findet Ihr hier.

Biathlon WM, Übertragung heute live: Einzel der Frauen in Oberhof im TV und Livestream - WEITERE INFOS ZU DAZN

Biathlon WM, Übertragung heute live: Einzel der Frauen in Oberhof im Liveticker bei SPOX

Darüber hinaus gibt es noch eine dritte Option: Unseren hauseigenen Liveticker. Hier halten wir Euch stets auf dem Laufenden und liefern Euch Updates im Minutentakt. Schaut gern vorbei.

Hier geht's zum LIveticker des Einzelrennens der Frauen in Oberhof

Biathlon WM, Übertragung heute live: Einzel der Frauen in Oberhof im TV, Livestream und Liveticker - Der Zeitplan