Nach der Mixed Staffel und dem Sprint der Frauen sind heute die Herren dran. Den Sprint der Biathlon WM in Oberhof live im Liveticker gibt's hier bei SPOX.

Denise Herrmann-Wick holte am gestrigen Freitag im Sprint der Frauen eine grandiose Goldmedaille. Ob sie Ansporn für die deutschen Biathleten ist, zeigt sich im heutigen Sprint der Herren in Oberhof. Das Rennen der Biathlon WM live aus Oberhof könnt Ihr hier verfolgen.

Biathlon WM: Sprint der Herren in Oberhof heute im Liveticker - Vor Beginn

Vor Beginn: Beim Auftakt in die WM gab es bei der Mixed Staffel ein großes Ärgernis: Lockere Schrauben kosteten die Schweden wohl einen Medaillenplatz.

Vor Beginn: Um 14.30 Uhr beginnt das Rennen.

Vor Beginn: Hallo und herzlich willkommen zum Sprint der Herren in Oberhof.

Biathlon WM: Sprint der Herren in Oberhof heute im TV und Livestream

Die Biathlon WM und somit auch der Sprint der Herren in Oberhof wird im Free-TV übertragen. Im Zweiten Deutschen Fernsehen könnt Ihr das gesamte Rennen live und in voller Länge verfolgen. Außerdem bietet das ZDF einen kostenlosen Livestream an. Diesen könnt Ihr entweder über die ZDF-Mediathek aufrufen oder einfach über zdf.de.

Neben dem ZDF ist außerdem Eurosport mit am Start. Dort wird zum einen der Sprint der Herren im Free-TV übertragen, aber auch via Livestream gezeigt. Dieser ist allerdings kostenpflichtig und kann über discovery+ aufgerufen werden. Ausnahme: Ihr seid bereits ein DAZN-Kunde. Dann ist es möglich, beide Eurosport-Sender kostenlos und im Abo inbegriffen zu schauen.

