Zum Abschluss der Biathlon-Weltmeisterschaft in Oberhof findet heute der Massenstart der Frauen statt. Hier bei SPOX wird das Rennen live getickert.

Die Biahtlon-Weltmeisterschaft in Oberhof steht vor dem Abschluss. Mit dem Massenstart der Frauen findet heute das letzte Rennen statt. Wo landen die DSV-Athletinnen? Im Liveticker von SPOX erfahrt Ihr es.

Dieser Artikel wird fortlaufend aktualisiert. Klicke hier für den Refresh der Seite.

Biathlon WM: Massenstart der Frauen in Oberhof heute im Liveticker - Vor Beginn

Vor Beginn: Der Massenstart der Frauen ist das letzte Rennen bei der Biathlon-WM in Oberhof. Es ist also die letzte Möglichkeit, um noch Medaillen abzugreifen. Erst gestern holte das deutsche Frauenteam in der Staffel Silber, was ist heute drin?

Vor Beginn: Um 15.15 Uhr geht das Rennen in der Lotto Thüringen Arena am Rennsteig los.

Vor Beginn: Herzlich willkommen zum Massenstart der Frauen bei der Biathlon-Weltmeisterschaft in Oberhof.

© getty Denise Herrmann-Wick gewann als Teil des DSV-Frauen-Quartetts in der gestrigen Staffel die Silbermedaille.

Biathlon WM: Massenstart der Frauen in Oberhof heute im TV und Livestream

Der Massenstart der Frauen wird heute in der ARD und bei Eurosport 1 im Free-TV gezeigt. Die Livestreams zum WM-Abschluss findet Ihr bei sportschau.de, discovery+ und DAZN vor. Während der Stream bei sportschau.de kostenlos ist, fallen für die anderen Optionen Kosten an.

Im Fall von DAZN hängt der Preis davon ab, ob Ihr DAZN Unlimited, DAZN Standard oder DAZN World auswählt.

Artikel und Videos zum Thema Spitzensport live auf DAZN. Jetzt anmelden! Jederzeit monatlich kündbar.

Biathlon WM: Der Medaillenspiegel nach 10 von 12 Rennen