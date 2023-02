Die Staffel der Herren in Oberhof steht an. Das Rennen der Biathlon-WM könnt Ihr hier live im Liveticker von SPOX verfolgen.

Biathlon WM, Staffel der Herren Platz Nation Zeit/Rückstand 1. Schweiz 6:51.5 2. Deutschland +7.03 3. Kanada +7.96

Biathlon WM: Staffel der Herren in Oberhof JETZT im Liveticker

Guigonnat löst sich: Frankreich löst sich mit Guigonnat jetzt endgültig und verschafft sich einen kleinen Vorsprung in Richtung der ersten Konkurrenten, zu denen weiter die Schweiz gehört. Strelow hat zuletzt seinerseits doch deutlich liegengelassen und hat auf den letzten Metern weitere acht Sekunden verloren. Christiansen ist auch nicht nähergekommen.

Frankreich übernimmt Spitze: Antonin Guigonnat greift auf der Strecke direkt wieder an und schiebt sich an die Spitze vor dem Tschechen Krcmar. Stalder ist noch dran, Strelow hat 8,2 Sekunden Rückstand zu Frankreich. Christiansen muss weiter hinten jetzt alles reinlegen, um wieder aufzuholen. Viele Sekunden hat er bislang aber nicht gutmachen können.

2. Schießen: Vetle Sjaastad Christiansen hat hingegen wieder Probleme und es zeigt sich, dass auch Norwegen das heute erst einmal durchbringen muss. Er muss immer wieder nacharbeiten, steht lange am Schießstand und am Ende steht ein großer Rückstand mit 58,1 Sekunden vor seiner finalen Runde zu Buche. Auch ein weiterer Favorit hadert: Schweden muss mit Femling in die Strafrunde!

2. Schießen: Das zweite Schießen steht an und jetzt muss im Stehendanschlag getroffen werden. Sebastian Stalder macht das am besten und bringt die Schweiz jetzt vor Deutschland an die Spitze! Aber auch Deutschland bleibt richtig gut im Rennen. Strelow geht nach einem Nachlader auf Platz zwei wieder auf die Strecke. Dahinter dann Kanada vor Tschechien und Frankreich.

Zwei reißen aus: Frankreich und Tschechien reißen kurz vor dem zweiten Schießen aus und reißen die Lücke zur restlichen Gruppe. In der ist jetzt auch Christiansen angekommen, bei den sich gleich zeigen wird, ob er da nicht zu viel investiert hat.

Sieben noch dabei: Sieben Nationen sind ganz vorne noch dabei und bilden angeführt von Guigonnat die Spitzengruppe. Norwegen muss hingegen investieren. Neun Sekunden hat Christiansen schon wieder gutgemacht.

Guigonnat geht vorbei: Guigonnat aus Frankreich geht an Sterlow vorbei und führt jetzt eine doch recht große Gruppe von Nationen an. Gut elf Nationen sind nach dem ersten Schießen in der ersten Gruppe vertreten.

1. Schießen: Geschlossen kommt das Feld zum ersten Schießen und im Liegendanschlag müssen die Scheiben fallen. Die Fahnen wehen im Wind. Wer meistert die Bedingungen am besten? Strelow liefert eine starke Serie ab und geht vor dem Franzosen wieder auf die Strecke. Sebastian Stalder kommt auch ohne Nachlader durch. Christiansen muss für Norwegen hingegen nacharbeiten und bis er seine zwei Nachlader versenkt hat, vergeht ordentlich Zeit. Der Topfavorit fällt auf Platz 20 zurück. 22,5 Sekunden fehlen zu Deutschland. Auch Komatz für Österreich brauchte zwei Nachlader.

Die Topfavoriten positionieren sich: Nach dem Start positionieren sich auf den ersten Metern die Favoriten und bilden die Spitze der großen Gruppe. Mittendrin ist hier auch Justus Strelow für Deutschland.

Das Rennen läuft! Der Start ist erfolgt und die Startläufer der 22 Staffeln machen sich auf den Weg. Für Favorit Norwegen läuft Vetle Sjaastad Christiansen an. Deutschland beginnt mit Justus Strelow und bei Schweden und Frankreich sind Peppe Femling und Antonin Guigonnat auf den 7,5 Kilometern. Österreich beginnt mit David Komatz, während die Schweizer auf Sebastian Stalder setzen. Im Getümmel gab es bereits einen Stockbruch, bei der USA. Es dauert aber nicht lange, bis neues Material zur Stelle ist und der Anschluss zur Gruppe bleibt bestehen.

Die Biathleten machen sich bereit: Die ersten Starter der Staffeln machen sich am Start bereit. Jetzt dauert es nicht mehr lange, bis die Entscheidung um Staffel-Gold beginnt!

Vor Beginn: Nicht verstecken muss sich die deutsche Staffel. Bei allen Staffel-Wettkämpfen des Winters war die DSV-Staffel auf dem Podest gelandet. Entsprechend darf man sie auch heute sicherlich zu den Medaillenfavoriten zählen. Angelaufen wird die Staffel durch Justus Strelow. Johannes Kühn läuft an zweiter Stelle. Roman Rees übernimmt die nächsten 7,5 Kilometer, bevor dann Benedikt Doll den Schlusspunkt setzen wird.

Vor Beginn: Die Favoritenrolle hat die norwegische Staffel inne, die bisher absolut dominierte, wie bei der Mixed-Staffel.

Vor Beginn: Das Rennen der Biathlon-WM beginnt planmäßig um 11.45 Uhr.

Vor Beginn: Hallo und herzlich willkommen zum Liveticker der Staffel der Herren in Oberhof.

Biathlon WM: Staffel der Herren in Oberhof heute im TV und Livestream

Das Rennen der Biathlon WM in Oberhof wird im Free-TV ausgestrahlt. Die ARD bietet als öffentlich-rechtlicher Rundfunk eine Berichterstattung live und in voller länge über die Staffel der Herren an. Zusätzlich gibt es auch sportschau.de einen kostenlosen Livestream.

Außerdem zeigt Eurosport das Rennen im frei empfangbaren Fernsehen. Auf dem Sender Eurosport1 läuft ab 11.30 Uhr die Staffel der Herren. Falls Ihr einen Livestream von Eurosport bevorzugt, gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder Ihr greift auf das kostenpflichtige Angebot von Eurosport zurück und schaut das Biathlon-Rennen über discovery+.

Oder: Ihr seid DAZN-Kunden und könnt den Livestream von Eurosport über die Streamingplattform ohne zusätzliche Kosten anschauen. Dies ist dank einer Kooperation möglich.

