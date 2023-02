Ski alpin WM, Übertragung: Kombination der Herren in Courchevel heute live im TV, Livestream und Liveticker

Bei der Alpinen Ski-WM geht es heute erstmals für die Herren um Medaillen. Wir verraten Euch, wie Ihr die Kombination live im TV, im Livestream und im Liveticker verfolgen könnt.

Bei der 47. Alpinen Ski-WM in Frankreich greifen am heutigen Dienstag, 7. Februar, zum ersten Mal die Herren in den Medaillenkampf ein. Gold, Silber und Bronze werden heute in Courchevel in der Kombination vergeben.

Die Kombination besteht aus den beiden Teildisziplinen Super-G und Slalom. Start des Super-G ist um 11 Uhr, nach einer kurzen Pause geht es um 14.30 Uhr mit dem Slalom weiter.

Bei der WM 2021 in Italien gewann der Österreicher Marco Schwarz Gold, bei den Olympischen Spielen 2022 setzte sich mit Johannes Strolz ebenfalls ein Fahrer aus unserem Nachbarland durch. Geht diese Serie heute weiter?

Ski alpin WM, Übertragung: Kombination der Herren in Courchevel heute live im TV und Livestream

Die Alpine-Ski WM 2023 nimmt in den nächsten Tagen einen wichtigen Bestandteil in der täglichen Sportberichterstattung im TV und im Livestream ein. Mit den beiden öffentlich-rechtlichen Sendern ARD und ZDF und dem Privatsender Eurosport gibt es drei Anbieter, die von dem Highlight der Skisaison live berichten.

Wer die Kombination der Herren heute live im TV und im Livestream zeigt, erfahrt Ihr in den nächsten Abschnitten.

Ski alpin WM, Übertragung: Kombination der Herren in Courchevel heute live im TV

Das wird viele Fans des alpinen Skisports freuen: Die Kombination der Herren bei der WM 2023 wird heute live und dazu auch noch kostenlos im Free-TV übertragen. Verantwortlich dafür zeichnen das ZDF und Eurosport.

Vom Super-G berichten die beiden Sender jeweils ab 10.45 Uhr, vom Slalom ab 14.15 Uhr. Für das ZDF kommentieren Michael Pfeffer und Experte Marco Büchel.

Ski alpin WM, Übertragung: Kombination der Herren in Courchevel heute im Livestream

Die Liveübertragungen des ZDF könnt Ihr auch kostenlosen im Livestream in der hauseigenen Mediathek verfolgen. Um Euch Eurosport im Livestream ansehen zu können wird der kostenpflichtige Discovry+-Zugang benötigt.

Da Eurosport die WM-Kombination heute live zeigt, ist es auch DAZN-Kunden möglich, es auf der Plattform des Streamingdienstes live zu verfolgen. Grund dafür ist eine Kooperation der beiden Sender, durch die Eurosport 1 und Eurosport 2 rund um die Uhr bei DAZN vorzufinden sind.

Ski alpin WM, Übertragung: Kombination der Herren in Courchevel heute im Liveticker

Mit SPOX bleibt Ihr während der gesamten Kombination auf dem aktuellen Stand. In unserem Liveticker wird keine Fahrt ausgelassen.

Hier geht's zum Liveticker Kombination der Herren.

