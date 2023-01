Vierschanzentournee, Übertragung: 4. Springen in Bischofshofen heute live im TV, Livestream und Liveticker

Die Vierschanzentournee findet heute mit dem Springen in Bischofshofen ihr Ende. Hier erfahrt Ihr, wie Ihr den Wettkampf live im TV, Livestream und Liveticker mitverfolgen könnt.

Was am 29. Dezember 2022 mit dem Auftaktspringen in Oberstdorf losging, wird am heutigen Freitag, den 6. Januar 2023 mit dem Dreikönigsspringen in Bischofshofen beendet. Auf der Paul-Außerleitner-Schanze in Salzburg, Österreich, findet nämlich das vierte und finale Springen der Vierschanzentournee 2022/23 statt.

Gestern ging die Qualifikation über die Bühne, heute geht es ans Eingemachte. Der Probedurchgang erfolgt um 15.30, der 1. Wertungsdurchgang beginnt dann um 16.30 Uhr.

Beste Karten auf den Gesamtsieg hat logischerweise der Führende nach drei Springen, der Norweger Halvor Egner Granerud. Sein Vorsprung auf Dawid Kubacki beträgt 23 Punkte.

Termin Wettkampf Ort Tagessieger DO, 29.12. 1. Springen Oberstdorf Halvor Egner Granerud SO, 01.01. 2. Springen Garmisch-Partenkirchen Halvor Egner Granerud MI, 04.01. 3. Springen Innsbruck Dawid Kubacki FR, 06.01. 4. Springen Bischofshofen

© getty Halvor Egner Granerud steht vor dem Gewinn der Vierschanzentournee.

Vierschanzentournee, Übertragung: 4. Springen in Bischofshofen heute live im TV und Livestream

Wer das 4. Springen der Vierschanzentournee heute live und in voller Länge verfolgen möchte, hat mehrere Möglichkeiten. Das ZDF und Eurosport bieten das Spektakel im frei empfangbaren Fernsehen an. Beim ZDF geht die Übertragung um 16.15 Uhr los. In Bischofshofen wird dafür folgendes Trio eingesetzt:

Moderator: Norbert König

Kommentator: Stefan Bier

Stefan Bier Experte: Toni Innauer

Was der öffentlich-rechtliche Sender im Free-TV überträgt, bietet er nebenbei auch im Livestream an. Dieser ist bei zdf.de auffindbar und kostenlos nutzbar.

Eurosport startet bereits um 16 Uhr mit der Übertragung, dafür müsst Ihr den Free-TV-Sender Eurosport 1 anmachen. Ähnlich wie das ZDF bietet auch Eurosport einen Livestream zum Spektakel in Bischofshofen an. Mit einem wichtigen Unterschied: er ist kostenpflichtig.

Solltet Ihr jedoch ein DAZN-Abonnement besitzen, müsst Ihr nichts extra für den Eurosport-Livestream bezahlen. Aufgrund der Kooperation zwischen DAZN und Eurosport werden die beiden Eurosportsender nämlich rund um die Uhr auf der Plattform von DAZN angeboten.

Für DAZN selbst wird jedoch ebenfalls ein Abo benötigt. Die Kosten für das Monatsabo betragen 29,99 Euro pro Monat, das Jahresabo kostet entweder 274,99 Euro pro Jahr oder 24,99 Euro pro Monat.

Vierschanzentournee, Übertragung: 4. Springen in Bischofshofen heute im Liveticker

Die, die keine Möglichkeit haben, das Finale der Vierschanzentournee im TV oder im Livestream zu verfolgen, bekommen von SPOX mit dem Liveticker die perfekte Alternative geboten.

Hier geht es zum Liveticker des Dreikönigsspringens in Bischofshofen.

Vierschanzentournee: Der Stand vor dem finalen Springen