Vierschanzentournee: 3. Springen in Innsbruck heute im Liveticker - Vor Beginn

Vor Beginn: Die deutschen Skispringer können nach dem Schock durch das Qualifikations-Aus für ihren Spitzenspringer Karl Geiger nur noch Schadensbegrenzung betreiben, durch Olympiasieger Andreas Wellinger aber immerhin noch theoretische Hoffnungen auf einen Podiumsplatz im Abschlussklassement hegen. Der Norweger Halvor Egner Granerud kann unterdessen nach seinen Erfolgen bei den bisherigen Springen in Oberstdorf und Garmisch-Partenkirchen den nächsten Schritt zum Grand Slam von Siegen an allen vier Stationen machen.

Vor Beginn: Der 1. Durchgang auf der Schanze am Bergisel beginnt um 13.30 Uhr. Der zweite Durchgang, für den sich die Sieger der 25 Direktduelle und die fünf besten Verlieren qualifizieren, folgt dann nach einer kurzen Pause.

Hallo und herzlich Willkommen zum Liveticker des 3. Springen der Vierschanzentournee.

Vierschanzentournee: 3. Springen in Innsbruck heute live im TV und Livestream

Live im Free-TV ist das 3. Springen der Vierschanzentournee heute in der ARD und auf Eurosport zu sehen. Die Liveübertragung auf Das Erste beginnt um 13.05 Uhr, bei Eurosport seid Ihr ab 13.15 Uhr live dabei.

Die ARD bietet zudem in der hauseigenen Mediathek einen kostenlosen Livestream an, Eurosport auf der Plattform JOYN am besten beraten. Kundinnen und Kunden von DAZN können über Website oder App übrigens auch auf das Liveprogramm zugreifen. Weitere Infos zu DAZN gibt's hier.

Vierschanzentournee: Gesamtwertung vor dem 3. Springen in Innsbruck