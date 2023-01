Biathlon, Übertragung: Staffel der Herren und der Frauen in Antholz heute live im TV, Livestream und Liveticker

Beim Biathlon steht am heutigen Sonntag sowohl für die Männer als auch für die Frauen die Staffel in Antholz an. Gibt es dazu jeweils eine Übertragung im TV und Livestream? SPOX liefert in diesem Artikel die notwendigen Informationen.

Auf die Männer und Frauen warten im Biathlon dieses Wochenende die nächsten Disziplinen. Nach den Sprints am Donnerstag und Freitag sowie den Verfolgungen am Samstag geht es am heutigen Sonntag, den 22. Januar jeweils in der Staffel zur Sache.

Den Anfang machen die Damen, die ab 11.45 Uhr viermal sechs Kilometer abspulen. Knapp drei Stunden später, ab 14.30 Uhr, treten dann die Herren an. Sie legen viermal 7,5 Kilometer zurück.

Wie kann man die Staffel im Biathlon heute jeweils live im TV und Livestream verfolgen? SPOX teilt das im Folgenden mit und sagt auch, wo es einen Liveticker gibt.

© getty Beim Biathlon geht es Schlag auf Schlag.

Biathlon, Übertragung: Staffel der Herren und der Frauen in Antholz heute live im TV und Livestream

Die Staffeln der Männer und Frauen im Biathlon lassen sich heute jeweils im TV und Livestream erleben. Einerseits ist das ZDF beide Male live mit von der Partie, das Zweite bietet abgesehen von der Ausstrahlung im frei empfangbaren Fernsehen auch einen Livestream an. Dieser lässt sich kostenlos abrufen.

Neben dem ZDF bietet auch Eurosport eine Übertragung an, das jedoch zum einen nur zur Männer-Staffel und zum anderen auch bloß auf Eurosport 2, das nicht im Free-TV zu empfangen ist. Eurosport zeigt auf Eurosport 1 die Australian Open.

Hier ist es dann ebenso möglich, einen Livestream aufzurufen - jedoch lediglich kostenpflichtig. Zur Verfügung steht dafür zum einen discovery+, bis zuletzt bekannt als Eurosport Player.

Auch bei DAZN bekommt Ihr die Biathlon-Herren heute live zu sehen zu sehen. Der kostenpflichtige Streamingdienst kooperiert mit Eurosport, bietet daher neben jeder Menge anderem Sport auch Eurosport 1 und Eurosport 2 bei sich auf der Plattform an.

Aufrufen könnt Ihr beide Kanäle, ohne dass für Euch zusätzliche Kosten anfallen. DAZN bietet neuerdings neue Abo-Modelle an. Neukunden stehen drei Pakete zur Auswahl.

Biathlon, Übertragung: Staffel der Herren und der Frauen in Antholz heute im Liveticker

SPOX ist beim heutigen Einsatz der Frauen und Männer im Biathlon ebenso mit von der Partie - zwar nicht mit einem Livestream, dafür aber einem Liveticker. Klickt Euch rein und verpasst nichts!

