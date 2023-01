Für die Skispringer steht heute am Kulm in Bad Mitterndorf das erste Skifliegen der Saison auf dem Programm. Alle Informationen zu der Übertragung des Wettbewerbs und wo Ihr das Skifliegen heute live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt, erfahrt Ihr hier.

Am heutigen Samstag, den 28. Januar, beginnt für die Skispringer am Kulm die Skiflug-Saison. Das erste Skifliegen der Saison startet auf der Schanze in Bad Mitterndorf um 14.15 Uhr.

Am Kulm messen sich heute die Athleten beim ersten Skifliegen der Weltcup-Saison. DSV-Trainer Stefan Horngacher nahm das zum Anlass, das deutsche Aufgebot für den Wettkampf zu ändern. Angeführt wird das DSV-Team von Markus Eisenbichler und Andreas Wellinger. Karl Geiger und Philipp Raimund gehören dagegen nicht zum DSV-Aufgebot, sie erhalten in Bad Mitterndorf eine Wettkampfpause. Vor dem Wettkampf-Wochenende nominierte der Bundestrainer stattdessen Stephan Leyhe, Constantin Schmid, Pius Paschke und Justin Lisso.

Am vergangenen Wochenende in Sapporo zeigte vor allem Markus Eisenbichler eine starke Leistung. Das 2. Einzelspringen in Japan beendete als Dritter. Kann er eine solche Leistung am heutigen Tag auch beim Skifliegen am Kulm abrufen?

Skispringen, Übertragung: Skifliegen am Kulm heute live im TV, Livestream und Liveticker - Die Infos im Überblick

Event: Skifliegen

Skifliegen Datum: 28. Januar

28. Januar Start: 14.15 Uhr

14.15 Uhr Austragungsort: Kulm, Bad Mitterndorf

Kulm, Bad Mitterndorf Übertragung im TV: ZDF, Eurosport

Übertragung im Livestream: DAZN , ZDF, discovery+

, Liveticker: SPOX

Wie schlägt sich DSV-Athlet Markus Eisenbichler heute beim ersten Skifliegen der Saison?

Skispringen, Übertragung: Skifliegen am Kulm heute live im TV und Livestream

Das ZDF überträgt das Skifliegen am Kulm heute live im Free-TV und im kostenlosen Livestream. Um 14.25 Uhr beginnt der öffentlich-rechtliche Sender mit der Übertragung des Wettkampfes. Die ZDF-Sendung moderiert heute Norbert König. Als Experte ist Toni Innauer im Einsatz, Stefan Bier fungiert als Kommentator für das ZDF. Im Livestream zeigt der öffentlich-rechtliche Sender das Weltcup-Event in der ZDF-Mediathek und auf zdf.de.

Ebenfalls im Free-TV zeigt Eurosport am heutigen Tag das Skifliegen in Bad Mitterndorf. Ab Wettkampfbeginn um 14.15 Uhr seht Ihr dort das Skifliegen live und in voller Länge. Eurosport bietet Euch darüber hinaus die Möglichkeit, das Spektakel am Kulm im Livestream zu erleben. Den kostenpflichtigen Livestream des Sportsenders findet Ihr beim Streamingdienst discovery+.

Als DAZN-Kunden habt Ihr Zugriff auf sämtliche Livestream-Übertragungen von Eurosport 1 und 2. Live und vollumfänglich seht Ihr das Skifliegen am Kulm also auch auf DAZN. DAZN zeigt neben diversen Wintersport-Events auch die Freitags- und Sonntagsspiele der Bundesliga, die Serie A, die Primera Division, die Ligue 1, die NFL, die NBA, Tennis, Boxen, Handball und noch viele weitere Sporthighlights. Ein DAZN-Abo kostet Euch im Monat zwischen 39,99 Euro und 9,99 Euro. DAZN bietet Euch mit DAZN Unlimited, DAZN Standard und DAZN World drei Abo-Varianten an. Also Informationen zu den verschiedenen DAZN-Paketen findet Ihr hier.

Skispringen, Übertragung: Skifliegen am Kulm heute im Liveticker

SPOX verfolgt für Euch am heutigen Tag das Skifliegen am Kulm im Liveticker. Bei uns seid Ihr über den Wettkampf in Bad Mitterndorf immer auf dem Laufenden. Hier geht es zum Liveticker von SPOX.

Skispringen - Die Gesamtwertung im Überblick