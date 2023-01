Ski alpin, Übertragung: Super G der Herren in Wengen heute live im TV, Livestream und Liveticker

Das 93. Internationale Lauberhornrennen in Wengen beginnt heute mit einem Super G der Herren. Ihr wollt wissen, wie Ihr das Ski-alpin-Spektakel live verfolgen könnt? SPOX hat die Antwort.

Die Ski-alpin-Fans dürfen sich auf ein spezielles Wochenende freuen. In Wengen, einem Schweizer Dorf im Berner Oberland, wird das 93. Internationale Lauberhornrennen veranstaltet. Das Weltcup-Wochenende beginnt am heutigen Freitag (13. Januar) mit einem Super G der Herren. Um 12 Uhr steigt das erste von insgesamt zwei Speedrennen in Wengen. Das zweite geht morgen zur gleichen Uhrzeit über die Bühne, ehe am Sonntag das Wochenende mit einem Slalom abgeschlossen wird.

Ski alpin: Das Rennwochenende in Wengen

Datum Uhrzeit Disziplin Freitag, 13. Januar 12 Uhr Super-G Samstag, 14. Januar 12.30 Uhr Abfahrt Sonntag, 15. Januar 10.15 Uhr Slalom

Ski alpin, Übertragung: Super G der Herren in Wengen heute live im TV und Livestream

Das Spektakel in Wengen wird heute von der ARD im Free-TV gezeigt. Bernd Schmelzer übernimmt für das Rennen die Rolle des Kommentatoren. Die ARD ist auch dann der richtige Ansprechpartner, wenn es um die Übertragung im Livestream geht. Dieser ist bei sportschau.de kostenlos auffindbar.

Doch auch bei Eurosport könnt Ihr den Super G im frei empfangbaren Fernsehen verfolgen. Neben der Free-TV-Übertragung bietet Eurosport parallel dazu ebenfalls einen Livestream an. Allerdings braucht man dafür ein kostenpflichtiges Abonnement.

Es sei denn, Ihr seid DAZN-Abonnenten. Dann habt Ihr bereits Zugriff auf Eurosport 1, wo das Rennen übertragen wird, und Eurosport 2. Die beiden Sender wurden aufgrund einer Kooperation zwischen DAZN und Eurosport dem Livestream-Repertoire von DAZN hinzugefügt, bilden jedoch nur einen kleinen Bruchteil von dem, was der Streamingdienst anbietet. Sportarten wie Tennis, Darts, Handball, Fußball, Motorsport, Radsport, MMA, Boxen uvm. werden auf der Plattform abgebildet.

Kostenlos ist der Zugriff jedoch nicht, mit dem entsprechenden DAZN-Paket, das Eurosport enthält, zahlt Ihr im Monatsabo 9,99 Euro.

Ski alpin, Übertragung: Super G der Herren in Wengen heute im Liveticker

Die, die auf das TV- und Livestream-Angebot nicht zugreifen können, haben immer noch die Möglichkeit, im Liveticker bei SPOX mitzulesen. Wir tickern den Super G nämlich live mit.

Hier geht es zum Liveticker des Super G der Herren in Wengen.

