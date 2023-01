Ski alpin, Übertragung: Slalom der Frauen in Flachau heute live im TV, Livestream und Liveticker

Heute findet der berühmte Nachtslalom der Frauen in Flachau statt. Alles zum Rennen und besonders zur Übertragung des Slalom der Frauen heute live im TV, Livestream und Liveticker erfahrt Ihr hier.

Die Frauen gehen in ihr viertes Slalomrennen innerhalb von einer Woche. Am heutigen Dienstag, den 10. Januar findet um 18 Uhr in Flachau, Österreich, der erste Nachtslalom des Jahres statt.

Favoritin ist wohl abermals Mikaela Shiffrin. Bereits im vergangenen Jahr holte die US-Amerikanerin den Sieg im Nachtslalom von Flachau und ist auch in dieser Weltcup-Saison wieder in Top-Form.

Die deutsche Hoffnung ruht auf Lena Dürr, die durchaus die Chance hat, die Podiumsplätze in Flachau zu attackieren. Aber die Konkurrenz ist enorm. Petra Vlhova aus der Slowakei und Wendy Holdener werden ihre Spitzenpositionen nicht leichtfertig aufgeben.

Alle Infos zur Übertragung des Slaloms der Frauen in Flachau heute live im TV, Livestream und Liveticker erhaltet Ihr im Folgenden.

© getty Lena Dürr beim vergangenen Nachtslalom in Flachau.

Ski alpin, Übertragung: Slalom der Frauen in Flachau heute live im Free-TV

Der Großteil der Ski-alpin-Rennen ist entweder in der ARD oder im ZDF zu sehen. Heute ist jedoch keiner der beiden im Einsatz, dafür jedoch der Bayerische Rundfunk, der nur den finalen zweiten Durchgang im Free-TV anbietet.

Allerdings könnt Ihr dank Eurosport auch den gesamten Nachtslalom - mit dem zweiten Lauf - im Free-TV sehen. Ab 17.50 Uhr überträgt der Sender Eurosport 1 den FIS Weltcup aus Flachau in Österreich und meldet sich um 20.45 Uhr für den zweiten Lauf wieder zurück.

Ski alpin, Übertragung: Slalom der Frauen in Flachau heute live im Livestream

Was den Livestream betrifft, sind dieselben Sender im Einsatz, die das Rennen auch im TV übertragen. Der Stream des BR ist kostenlos aufrufbar.

Über den kostenpflichtigen Eurosportplayer verpasst Ihr ebenfalls nichts. Alle DAZN-Kunden können sich glücklich schätzen. Denn: Dank dem Abo und einer Kooperation zwischen Eurosport und DAZN sind die beiden Sender auf der Plattform verfügbar.

Für alle Sportfans ohne Abo könnte das die passende Gelegenheit sein, ein solches DAZN-Abo abzuschließen. Für nur 29,99 Euro monatlich (Monatsabo) oder 24,99 Euro monatlich (Jahresabo) habt Ihr alle Eure Sporthighlights immer und überall verfügbar.

Sollte Euch der Zugang zum Angebot dennoch verwehrt sein, ist das auch kein Umstand. Denn für Euch haben wir einen ausführlichen Liveticker von SPOX parat. Damit seid Ihr beim gesamten Slalom der Frauen live und in voller Länge dabei.

Ski alpin, Übertragung: Slalom der Frauen in Flachau heute live im TV, Livestream und Liveticker - Wichtige Infos

Wettbewerb : Slalom der Frauen

: Slalom der Frauen Sportart : Ski alpin

: Ski alpin Ort : Flachau, Österreich

: Flachau, Österreich Beginn . 18 Uhr

. 18 Uhr TV : Eurosport, Bayerischer Rundfunk (BR)

: Livestream . Eurosportplayer , DAZN, Bayerischer Rundfunk (BR)

. , Liveticker: SPOX

