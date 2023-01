Sowohl die Ski-alpin-Frauen als auch die -Herren bestreiten heute einen Speedwettbewerb. Die Frauen sind in St. Anton für den Super G unterwegs, während die Herren die legendäre Lauberhornabfahrt in Wengen bestreiten. Wie Ihr die Rennen live im TV, Livestream und Liveticker mitverfolgen könnt, bekommt Ihr hier erklärt.

Am heutigen Samstag, den 14. Januar, steht im Ski-Weltcup reichlich Speed auf dem Plan. Sowohl die Frauen als auch die Herren sind im Einsatz. Die Skirennfahrerinnen kämpfen um 11 Uhr in einem Super G in St. Anton am Arlberg in den Tiroler Alpen (Österreicher) um wichtige Weltcuppunkte, während die Skirennfahrer eineinhalb Stunden später, um 12.30 Uhr, die legendäre Lauberhornabfahrt in Wengen (Schweiz) bestreiten.

Für die Frauen ist es der erste Super G seit dem 18. Dezember in St. Moritz, darauf folgten in Semmering, Zagreb, Kranjska Gora und Flachau sieben Technikwettbewerbe in Folge. Eigentlich war für heute eine Abfahrt geplant gewesen. Weil die Trainings wegen zu viel Neuschnee und zu hohen Temperaturen nicht stattfinden konnten, musste das Rennen jedoch abgesagt und mit einem Super G ersetzt werden.

Bei den Herren ist der heutige Renntag bereits Tag zwei im Rahmen des 93. Internationalen Lauberhornrennens. Gestern ging bereits der Super G über die Bühne, morgen folgt zum Abschluss der Slalom.

Ski alpin, Übertragung: Abfahrt der Herren in Wengen und Super G der Frauen in St. Anton heute live im TV, Livestream und Liveticker

Auch heute werden beide Rennen im Free-TV übertragen: bei Eurosport 1 und in der ARD. Der Ski-Tag in der ARD beginnt um 10.55 Uhr mit dem Damen-Super-G, Tobias Barnerssoi kommentiert das Spektakel. Um 12.20 Uhr, zehn Minuten vor Rennstart also, beginnt später die Übertragung der Lauberhornabfahrt, die Bernd Schmelzer kommentiert. Eurosport 1 beginnt um 10.45 Uhr das Damen-Rennen und um 12.30 Uhr das Herren-Rennen zu übertragen.

Wer zu beiden Rennen Livestreams sucht, wird bei denselben Anbietern fündig, die sie auch im TV zeigen. Der öffentlich-rechtliche Sender bietet beide Bewerbe gratis bei sportschau.de an, während Eurosport für die Nutzung seines Livestreams ein kostenpflichtiges Abonnement verlangt.

Weil Eurosport und DAZN gemeinsam kooperieren, liefert auch der Streamingdienst einen Livestream zu beiden Rennen. Auf der DAZN-Plattform werden deshalb beide Eurosportkanäle, Eurosport 1 und Eurosport 2, täglich rund um die Uhr angeboten.

Neben den Eurosportsendern besitzt "das Netflix des Sports" außerdem auch die Übertragungsrechte an folgenden Sportarten: Fußball, Tennis, Handball, Darts, Motorsport, Radsport, MMA, Wrestling, Boxen und noch mehr. Auch für DAZN wird ein Abo benötigt, neue Kunden haben dafür seit dem 9. Januar die Wahl zwischen drei verschiedenen Paketen. Hier gibt es die Infos zu den Kosten.

Ski alpin, Übertragung: Abfahrt der Herren in Wengen und Super G der Frauen in St. Anton heute im Liveticker

Wer keine Möglichkeit hat, die Abfahrten live im TV oder Livestream zu schauen, kann auf den Liveticker von SPOX ausweichen. Dort beschreiben wir beide Rennen in Form von minütlichen Texteinträgen.

Hier geht es zum Liveticker des Frauen-Super-Gs in St. Anton.

Hier geht es zum Liveticker der Herren-Abfahrt in Wengen.

Ski alpin: Der heutige Renntag