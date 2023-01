Ski alpin, Übertragung: Abfahrt der Herren in Kitzbühel und der Damen in Cortina d'Ampezzo heute live im TV, Livestream und Liveticker

Heute ist Tag der Abfahrten! Sowohl die Herren- als auch die Damen-Elite im Ski alpin bestreitet eine. Während die Herren in Kitzbühel die berühmte Streif-Abfahrt absolvieren, sind die Damen in Cortina d'Ampezzo gefragt. SPOX verrät, wie Ihr die beiden Rennen live im TV, Livestream und Liveticker mitverfolgen könnt.

Die Ski-alpin-Fans dürfen sich auch heute auf eine Menge Speed freuen. Wie gestern finden auch am heutigen Samstag, den 21. Januar, zwei Abfahrten statt. Die Damen gehen um 10 Uhr im norditalienischen Cortina d'Ampezzo auf Punktejagd, während die Herren die zweite Streif-Abfahrt im Rahmen der 83. Hahnenkammrennen in Kitzbühel in den Tiroler Alpen absolvieren. Das Spektakel beginnt um 11.30 Uhr.

Ski alpin: Der heutige Renntag

Uhrzeit Wettkampf 10.00 Uhr Abfahrt der Damen in Cortina d'Ampezzo 11.30 Uhr Abfahrt der Herren in Kitzbühel

© getty Die Streif-Abfahrt in Kitzbühel zählt zu den spektakulärsten Rennen des Ski-Weltcups.

Ski alpin, Übertragung: Abfahrt der Herren in Kitzbühel und der Damen in Cortina d'Ampezzo heute live im TV und Livestream

Beide Rennen sind heute im Free-TV zu sehen. Verantwortlich dafür ist das ZDF, das um 9.55 Uhr mit der Übertragung der Damen-Abfahrt, die von Julius Hilfenhaus kommentiert wird, beginnt. Um 11.20 Uhr werden dann die ersten Livebilder zur zweiten Herren-Abfahrt auf der Streif gezeigt. Kommentator dabei ist Michael Pfeffer. Als Moderatorin fungiert Lena Kesting, Marco Büchel ist Experte. Bei zdf.de wird dasselbe noch einmal im kostenlosen Livestream übertragen.

Auch Eurosport kümmert sich um die Übertragung beider Rennen - jedoch nicht im Free-TV - Eurosport 1 ist mit Tennismatches der Australian Open besetzt -, sondern im Pay-TV auf Eurosport 2. Um 9.45 Uhr und um 11.30 Uhr starten die Sendungen. Darüber hinaus werden die Abfahrten auch im kostenpflichtigen Livestream bei discovery+ gezeigt.

Nachdem bei DAZN wegen einer Kooperation beide Eurosportsender angeboten werden, haben auch die Kunden des Streamingdienstes die Möglichkeit, live mit dabei zu sein, wenn sich die Damen in Cortina d'Ampezzo und die Herren in Kitzbühel die Piste runterstürzen. Dafür wird jedoch ein Abonnement benötigt, das - je nachdem, für welches der drei Pakete Ihr Euch entscheidet - unterschiedlich viel kostet.

Ski alpin, Übertragung: Abfahrt der Herren in Kitzbühel und der Damen in Cortina d'Ampezzo heute live im TV und Livestream - WEITERE INFORMATIONEN ZU DAZN

Ski alpin, Übertragung: Abfahrt der Herren in Kitzbühel und der Damen in Cortina d'Ampezzo heute im Liveticker

SPOX bietet mit dem Liveticker eine weitere Option an, die Abfahrten zu schauen.

Hier geht es zum Liveticker der Damen-Abfahrt in Cortina d'Ampezzo.

Hier geht es zum Liveticker der Herren-Abfahrt in Kitzbühel.

Ski alpin: Die Weltcupstände

Der Stand im Weltcup der Damen:

Platz Name Punkte 1. Mikaela Shiffrin 1245 2. Petra Vlhova 796 3. Lara Gut-Behrami 681 4. Federica Brignone 572 5. Sofia Goggia 570 6. Wendy Holdener 569 7. Marta Bassino 552 8. Ragnhild Mowinckel 421 9. Elena Curtoni 408 10. Corinne Suter 379

Der Stand im Weltcup der Herren: