In Garmisch-Partenkirchen findet heute ein Slalom der Herren statt. Hier könnt Ihr beide Läufe im Liveticker verfolgen.

In Garmisch-Partenkirchen fahren die besten Slalomfahrer der Welt um den Sieg? Kann Linus Straßer bei seinem Heim-Slalom vorne mitfahren? In unserem Liveticker verpasst Ihr nichts.

Ski alpin: Slalom der Herren in Garmisch-Partenkirchen heute im Liveticker - Vor Beginn

Vor Beginn: Linus Straßer startet geschwächt in den Heim-Slalom auf dem Gudiberg von Garmisch-Partenkirchen. Der 30-Jährige, der vor Weihnachten erstmals Vater geworden war und in Madonna di Campiglio als Dritter aufs Podest fuhr, stieg nach einer Angina an den Feiertagen erst kurz vor dem Weltcup in Bayern wieder ins Training ein. Den heutigen Slalom wird er sich aber nicht entgehen lassen.

Vor Beginn: Der erste Lauf des Nachtslaloms auf dem Gudiberg beginnt um 15.40 Uhr, der zweite Lauf mit dem Top 3 des ersten Laufs startet um 18.45 Uhr.

Vor Beginn: Hallo und herzlich Willkommen zum Liveticker des Slaloms der Männer in Garmisch-Partenkirchen.

Ski alpin: Slalom der Herren in Garmisch-Partenkirchen heute live im TV und Livestream

Mit der ARD und Eurosport zeigen zwei Sender den Slalom der Herren in Garmisch-Partenkirchen live im Free-TV. Die Liveübertragungen beginnen jeweils um 15.30 Uhr und um 18.30 Uhr.

Die ARD bietet in der ARD-Mediathek und auf sportschau.de auch einen kostenlosen Livestream an. Kostenpflichtig ist der Eurosport-Livestream via den Eurosport Player zu sehen.

DAZN-Kunden haben dank einer Kooperation mit Eurosport auch Zugriff auf dem Livestream von Eurosport. Ein Abo kostet bei DAZN 29.99 Euro im Monat oder 274,99 Euro im Jahr.

Ski alpin, Übertragung heute live: Slalom der Herren in Garmisch-Partenkirchen im Liveticker - WEITERE INFORMATIONEN ZU DAZN

Ski alpin: Die nächsten Termine der Herren

Termin Wettkampf Ort 04. Januar Slalom Garmisch-Partenkirchen 07. Januar Riesenslalom Adelboden 08. Januar Slalom Adelboden 13. Januar Super G Wengen 14. Januar Abfahrt Wengen 15. Januar Slalom Wengen