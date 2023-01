Beim Riesenslalom der Frauen in Kranjska Gora kann die US-Ski-Ass Mikaela Shiffrin mit ihrem 82. Weltcupsieg den Rekord von Lindsey Vonn einstellen. Das ganze Rennen tickert SPOX live für Euch.

Im slowenischen Kranjska Gora messen sich die Frauen im Riesenslalom. Die Top-Favoritin ist abermals Mikaela Shiffrin. Die deutsche Hoffnung ruht auf Lena Dürr. Wie das Rennen verläuft, erfahrt Ihr hier live und ausführlich.

Ski alpin: Riesenslalom der Frauen in Kranjska Gora JETZT im Liveticker - 1. Lauf

Marta Bassino (ITA)

In diesem Winter ist Bassino das Maß aller Dinge im Riesenslalom. Vor allem im zweiten Streckenabschnitt zeigt die Italienerin eine nahezu perfekte Fahrt, im unteren Abschnitt verliert sie aber über eine halbe Sekunde und damit reicht es vorerst nur zu Rang Zwei.

Petra Vlhova (SVK)

Die Slalom-Spezialistin hat in dieser Saison noch kein Sieg zu verzeichnen und greift daher auch an. Im Ziel liegt sie nach einem guten Lauf nur ganz knapp hinter Dauer-Konkurrentin Shiffrin auf dem dritten Rang.

Lara Gut-Behrami (SUI)

Was für ein Auftritt nun aber auch von Lara Gut-Behrami! Die Schweizerin findet direkt gut rein ins Rennen und traut sich dadurch einiges zu. Belohnt wird die Schweizerin mit einer komfortablen Führung!

Mikaela Shiffrin (USA)

Und die erste Richtung wird sofort klar, denn mit Mikaela Shiffrin kommt die formstärkste Fahrerin. Das stellt die US-Amerikanerin auch hier wieder unter Beweis und fährt gleich mal sieben Zehntel auf die Konkurrentin heraus. Ganz starker Auftritt von Shiffrin!

Tessa Worley (FRA)

Den Auftakt macht Tessa Worley! Die Französin legt einen guten Lauf hin, fährt aber nicht mit dem letzten Risiko. Was die Zeit am Ende wert sein wird, zeigen die nächsten Läuferinnen.

© getty Mikaela Shiffrin führt den Gesamtweltcup auch in dieser Saison wieder an.

Ski alpin: Riesenslalom der Frauen in Kranjska Gora im Liveticker - Vor Beginn

Vor Beginn: Noch schlechter läuft es bei den DSV-Starterinnen. Während man im Slalom durchaus mitmischen kann, ist dies im Riesenslalom überhaupt nicht der Fall. Noch keinen einzigen Weltcuppunkte sammelte das deutsche Team in dieser Disziplin

Vor Beginn: In den technischen Disziplinen reicht es für die Österreicherinnnen in diesem Winter noch nicht für den ganz großen Wurf. So auch auch im Riesenslalom, wo keine ÖSV-Starterin unter den besten zehn des Weltcups ist. Die meisten Punkte sammelten Katharina Liensberger und Ricarda Haaser.

Vor Beginn: Der Riesenslalom-Winter startete für Lara Gut-Behrami im November sehr erfolgreich. Die Schweizerin gewann in Killington das erste Rennen. Seither haben ihr Marta Bassino und Mikaela Shiffrin im Weltcup ein wenig den Rang abgelaufen, doch die Schweizerin könnte sich mit einem heutigen Sieg wieder weit nach vorne katapultieren. Für die Schweiz ruhen vor allem darauf die Hoffnungen, denn die zweitbeste Schweizerin in diesem Winter, Wendy Holdener, ist dann doch eher im Slalom zuhause.

Vor Beginn: Guten Morgen und hallo zum Riesenslalom der Frauen aus Kranjska Gora! Hier begeben sich die Fahrerinnen ab 9:30 Uhr auf die Piste!

