Vor der ersten Streif-Abfahrt auf dem Hahnenkamm in Kitzbühel muss heute noch das zweite Abfahrtstraining der Herren absolviert werden. Hier erfahrt Ihr, wie Ihr das Training live im TV und Livestream sehen könnt.

Auf das Lauberhornrennen in Wengen folgt im Ski-alpin-Weltcup der Herren direkt das nächste Saisonhighlight. Von den Berner Alpen geht es nach Österreich in die Tiroler Alpen, wo in Kitzbühel am Wochenende die 83. Hahnenkrammrennen über die Bühne gehen - zwei Abfahrten und ein Slalom. Vor allem die legendäre Streif-Abfahrt, die zu den anspruchsvollsten Rennen des Weltcups zählt, sorgt Jahr für Jahr für spektakuläre Szenen. Zum dritten Mal in Folge finden zwei Streif-Abfahrten statt - am Freitag (20. Januar) und am Samstag (21. Januar) um 11.30 Uhr.

Doch bevor auf der Piste um Weltcuppunkte gekämpft werden kann, muss am heutigen Donnerstag, den 19. Januar, noch ein Abfahrtstraining, das zweite, absolviert werden. Das erste fand am Dienstag statt, der US-Amerikaner Ryan Cochran-Siegle fuhr die Bestzeit vor dem Norweger Aleksander Aamodt Kilde und dem Schweizer Marco Odermatt. Das Training heute geht um 11.30 Uhr los.

Ski alpin: Die Streif-Abfahrt im Steckbrief

Streckenname Streif Ort Kitzbühel, Tirol Start 1.665 m Ziel 805 m Höhendifferenz 860 m Streckenlänge 3.312 m Durchschn. Neigung 27% Max./Min. Neigung 85% / 2% FIS Homologation 8644/10/07

© getty Die Streif-Abfahrt in Kitzbühel gehört zu den Highlights des Herren-Weltcups.

Ski alpin - Kitzbühel heute live: Abfahrtstraining auf der Streif heute live im TV und Livestream

Während die Rennen in Kitzbühel allesamt im deutschen Free-TV gezeigt werden - das ZDF und Eurosport kümmern sich darum -, kann dasselbe bezüglich des heutigen Abfahrtstrainings nicht behauptet werden. Um dieses nicht zu verpassen, müsst Ihr Euch anderweitig umschauen. Übertragen wird das Training nämlich im Land, in dem es auch stattfindet - in Österreich. Der ORF wurde mit der Übertragung beauftragt. Auf dem Sender ORF1 beginnt die Berichterstattung zunächst um 11 Uhr mit einem Countdown, ehe um 11.30 Uhr das Training endlich losgeht. Live in Kitzbühel wird dafür folgendes ORF-Personal eingesetzt:

Kommentar: Oliver Polzer

Oliver Polzer Co-Kommentar: Armin Assinger

Armin Assinger Kamerafahrt: Joachim Puchner

Joachim Puchner Moderation: Rainer Pariasek

Auch in Sachen Übertragung im Livestream ist der öffentlich-rechtliche Sender aus Österreich der richtige Ansprechpartner. In der ORF-TVthek wird dieser gratis angeboten - allerdings nur in Österreich. Es sei denn, Ihr lebt in den grenznahen Gebieten oder habt eine VPN-Verbindung nach Österreich. Hier gibt es mehr Infos dazu, wie Ihr auch aus Deutschland den ORF empfangen können.

© getty Ryan Cochran-Siegle war Schnellster im ersten Abfahrtstraining auf der Streif.

Ski alpin: Das Weltcup-Programm in Kitzbühel