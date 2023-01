Im schweizerischen St. Moritz geht vom 22. Januar bis 5. Februar die Bob- und Skeleton-WM über die Bühne. Heute geht es für die Herren und Frauen im Einzel des Skeleton rund. Wo ihr die Wettbewerbe live im TV und Livestream verfolgen könnt, erfahrt Ihr hier.

Vom 22. Januar bis 5. Februar finden im schweizerischen St. Moritz die Weltmeisterschaften in den Bob- und Skeletonwettbewerben statt. Nach etlichen Trainingsläufen geht es allerdings heute erst so richtig zur Sache, denn die ersten Entscheidungen stehen auf dem Programm.

Sowohl die Herren als auch die Frauen kämpfen in den Einzelwettbewerben um Medaillen. Die Männer machen den Auftakt, sie gehen bereits ab 9 Uhr in der Früh an den Start. Am Mittag folgen die Frauen, die ihre Wettkämpfe um 13.30 Uhr beginnen. Die deutschen Skeleton-Athleten um Alexander Gassner und Olympiasiegerin Hannah Neise hoffen in St. Moritz auf gute Platzierungen.

Die schweizerische Piste auf der Natureisbahn verspricht spannende Kämpfe um Gold. Wie Ihr live im TV und Livestream dabei sein könnt, erfahrt Ihr hier bei SPOX.

© getty Völlig überraschend krönte sich Hannah Meise bei den Winterspielen in Peking zur Olympiasiegerin. Kann sie erneut triumphieren?

Skeleton WM, Übertragung: Einzel der Herren und Frauen in St. Moritz heute live im TV und Livestream

Die ersten Medaillenentscheidungen im Skeleton stehen an. Das bedeutet auch: Die Wettbewerbe werden erstmals im TV übertragen. Anders als bei sonstigen Wintersport-Events üblich, zeigt der Sender Eurosport hier nicht für die Ausstrahlung verantwortlich. Vielmehr übernehmen dies die öffentlich-rechtlichen Sender von ARD und ZDF. Im Wechsel übertragen die Kanäle die Wettbewerbe. Im Detail sieht die Verteilung wie folgt aus:

ARD:

3. Februar ab 9.00 Uhr

4. Februar ab 9.00 Uhr

5. Februar ab 13.20 Uhr

ZDF:

27. Januar ab 14.45 Uhr

28. Januar ab 12.50 Uhr

29. Januar ab 12.25 Uhr

Am heutigen Freitag ist das ZDF also an der Reihe. Wie in der Übersicht zu erkennen, geht der Mainzer Sender allerdings erst ab 14.45 Uhr auf Sendung. Zuerst fasst der Kanal die Geschehnisse aus den Läufen der Herren zusammen. Ab 15.40 Uhr folgt der zweite Lauf der Frauen.

Auch im Livestream in der ZDF Mediathek sind die Wettkämpfe zu sehen.

Skeleton WM: Das WM-Programm im Überblick



Termin Sportart/Geschlecht Disziplin 22. Januar, 08.30 Uhr Skeleton der Männer Drei Trainingsläufe 22. Januar, 13.00 Uhr Skeleton der Frauen Drei Trainingsläufe 23. Januar, 08.30 Uhr Skeleton der Frauen Drei Trainingsläufe 23. Januar, 13.00 Uhr Skeleton der Männer Drei Trainingsläufe 24. Januar, 08.30 Uhr Zweierbob der Männer Drei Trainingsläufe 24. Januar, 13.00 Uhr Monobob der Frauen Drei Trainingsläufe 25. Januar, 08.30 Uhr Monobob der Frauen Drei Trainingsläufe 25. Januar, 13.00 Uhr Zweierbob der Männer Drei Trainingsläufe 26. Januar, 09.00 Uhr Skeleton der Männer 1. und 2. Lauf 26. Januar, 13.30 Uhr Skeleton der Frauen 1. und 2. Lauf 27. Januar, 09.00 Uhr Skeleton der Männer 3. und 4. Lauf 27. Januar, 13.30 Uhr Skeleton der Frauen 3. und 4. Lauf 28. Januar, 09.00 Uhr Monobob der Frauen 1. und 2. Lauf 28. Januar, 13.00 Uhr Zweierbob der Männer 1. und 2. Lauf 29. Januar, 08.00 Uhr Skeleton der Männer/Frauen Teamevent 29. Januar, 09.00 Uhr Monobob der Frauen 1. und 2. Lauf 29. Januar, 13.15 Uhr Zweierbob der Männer 3. und 4. Lauf 31. Januar, 10.30 Uhr Zweierbob der Frauen Zwei Trainingsläufe 31. Januar, 13.30 Uhr Viererbob Zwei Trainingsläufe 01. Februar, 09.00 Uhr Zweierbob der Frauen Drei Trainingsläufe 01. Februar, 13.00 Uhr Viererbob Drei Trainingsläufe 02. Februar, 12.30 Uhr Zweierbob der Frauen Trainingslauf 02. Februar, 13.00 Uhr Viererbob Trainingslauf 03. Februar, 13.00 Uhr Zweierbob der Frauen 1. und 2. Lauf 04. Februar, 09.00 Uhr Zweierbob der Frauen 3. und 4. Lauf 04. Februar, 13.00 Uhr Viererbob 1. und 2. Lauf 05. Februar, 13.00 Uhr Viererbob 3. und 4. Lauf

