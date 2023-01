Im Biathlon steht heute unter anderem die Single-Mixed-Staffel auf dem Plan. Wir begleiten das Event hier im Liveticker.

Zwei Staffeln werden heute ausgetragen, den Anfang macht die Single-Mixed-Staffel. Ihr möchtet keine Entwicklung verpassen? Dann bleibt einfach hier im Liveticker!

Biathlon: Single-Mixed-Staffel auf der Pokljuka heute im Liveticker - Vor Beginn

Vor Beginn: Für die Schweiz bestreiten Niklas Hartwig und Amy Baserga das Single-Mixed-Rennen. Die Eidgenössin Baserga schaffte gestern mit einem zwölften Platz ihr bestes Saisonergebnis und wurde beste Schweizerin. Auch Niklas Hartwig ist stark in Form und stand dieses Jahr beim Einzel in Kontiolahti bereits als Zweiter einmal auf den Podest. Im gestrigen Verfolgungsrennen belegte der 22-Jährige den zehnten Rang.

Vor Beginn: Für Österreich laufen heute Simon Eder und Lisa Theresa Hauser. Lisa Theresa Hauser ist aktuell auf Platz acht im Gesamtweltcup zu finden und wurde gestrigen Verfolgungsrennen Zehnte. Simon Eder bestätigte im Verfolger mit einem 14. Platz sein bestes Saisonergebnis.

Vor Beginn: Für Deutschland an den Start gehen Justus Strelow und Janina Hettich-Walz. Beide erwischten gestern im Verfolgungsrennen kein gutes Rennen. Strewlow kam als 51. ins Ziel. Hettich-Walz verpasste die besten 30 knapp und überquerte als 33. die Ziellinie.

Vor Beginn: Zum ersten Mal in dieser Saison findet die Single-Mixed-Staffel statt. Dabei starten jeweils eine Frau und ein Mann für das eigene Land. Die Biathletin muss zweimal sechs Kilometer absolvieren, der Mann zweimal 7,5 Kilometer. Insgesamt schießen beide jeweils viermal. Wie in den Frauen- bzw. Männerstaffeln haben die Schützen und Schützinnen jeweils drei Extrapatronen. Im vergangenen Jahr gab es zwei Single-Mixed-Wettbewerbe. Einmal gewann Russland und beim zweiten Rennen in Otepää siegte Norwegen. Heute gehen insgesamt 25 Nationen an den Start.

Vor Beginn: Hallo und herzlich willkommen zur Single-Mixed-Staffel aus Pokljuka! Rechtzeitig vor dem Start beginnt der Liveticker.

© getty Johannes Thingnes Bö dominiert den Weltcup der Herren momentan.

Biathlon: Single-Mixed-Staffel auf der Pokljuka heute im TV und Livestream

Am heutigen Tag liegt Biathlon in den Händen vom ZDF und von Eurosport, pünktlich zum Start schalten die beiden Sender nach Slowenien. Beide Übertragungen gibt's übrigens auch im Livestream, allerdings nur zdf.de gratis - für den Eurosport Player wird eine Gebühr fällig.

