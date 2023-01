Beim Ski alpin treffen die Frauen heute im Riesenslalom aufeinander. Wir tickern das Rennen in Kranjska Gora hier live mit!

Der zweite von zwei aufeinanderfolgenden Riesenslaloms der Damen in Kranjska Gora findet am heutigen Sonntag statt. Bier könnt Ihr Euch mit unserem Liveticker auf dem Laufenden halten.

Riesenslalom der Frauen in Kranjska Gora Stand: Nach 10 Athletinnen Rang Name 1 Shiffrin 2 Brignone 3 Grenier 4 Bassino 5 Gut-Behrami

Ski alpin: Riesenslalom der Frauen in Kranjska Gora JETZT im Liveticker - 1. Lauf

Maryna Gasienica Daniel (POL)

Maryna Gasienica Daniel verkauft sich ordentlich und fährt gute Winkel, lässt aber die nötige Aggressivität vermissen, um ganz vorne anzugreifen. Am Ende geht ihr auch noch die Puste aus und sie verschneidet fast.

Valerie Grenier (CAN)

Jetzt kommt Valerie Grenier! Kann die Kanadierin ihre starke Leistung von gestern bestätigen? Zunächst wackelt sie einmal kurz, rettet sich aber ganz stark und bleibt auf Zug. Hinten raus fährt Grenier es dann nahezu perfekt und bleibt dank Bestzeit im letzten Sektor in der Verlosung. Rang drei.

Thea Louise Stjernesund (NOR)

Thea Louise Stjernesund ist mit ihrem extrem schnellen Schwung eigentlich auch prädestiniert, um hier in Slowenien mal ganz nach vorne zu fahren. Bis zur Hälfte ist die Norwegerin auch gut dabei, dann summieren sich die Fehlerchen zu zwei Sekunden Rückstand.

Katharina Truppe (AUT)

Was ist bloß mit Katharina Truppe los? Schon gestern ging gar nichts bei der Österreicherin und auch diesmal schleicht sie den Hang geradezu hinab und baut einen kleinen Fehler nach dem anderen ein. Satte dreieinhalb Sekunden fehlen auf die Spitze!

Lara Gut-Behrami (SUI)

Lara Gut-Behrami fiel gestern im zweiten Lauf noch vom Podest. Heute könnte sie es andersherum machen, denn zunächst ist die Schweizerin nicht vorne dabei. Ein paar zu lange Rutschphasen kosten Zeit und eine knappe Sekunde fehlt auf Shiffrin.

Sara Hector (SWE)

Bei Sara Hector fehlt momentan einfach irgendwas. Die Schwedin will angreifen und legt alles rein, fährt die Tore aber zu gerade an und wirkt einfach nicht locker. Dank ihrer unheimlichen Power hält sie den Rückstand in Grenzen und ist vorerst Vierte.

Federica Brignone (ITA)

Kommt hier überhaupt noch irgendjemand ansetzweise an Shiffrins Zeit heran? Federica Brignone hat natürlich das Zeug dazu und greift heute bedingungslos an. Die Italienerin wirft sich mit allem, was sie hat, in den Zielhang und checkt nur 24 Hundertstel hinter der Führenden ein.

Petra Vlhova (SVK)

Petra Vlhova hat gestern mit einem furiosen zweiten Lauf das Podium gestürmt. Diesmal wird die Slowakin im Steilhang zweimal ausgehebelt und findet erst spät ihren Rhythmus. Da ist die Topzeit aber längst weg.

Tessa Worley (FRA)

Bei Tessa Worley läuft es weiterhin einfach nicht rund. Die Französin liegt schon zur Halbzeit eine ganze Sekunde zurück und überdreht einfach zu oft. Da hat heute gar nichts gepasst.

Marta Bassino (ITA)

Wer könnte Shiffrins Zeit besser einordnen als Marta Bassino, die in den letzten sieben Riesentorläufen stets auf dem Podium stand? Auch heute steht die Italienerin wieder ganz solide über dem Ski, baut aber einen kleinen Patzer ein, der früh Zeit und Speed kostet. Fast sieben Hundertstel fehlen auf Shiffrin.

Mikaela Shiffrin (USA)

Auf geht´s! Mikaela Shiffrin legt los und versucht, den Kurs enger zu fahren als gestern und so mehr zu attackieren. Die Übergänge meistert die US-Amerikanerin gut und ist auf etwas härterer Piste auf den ersten Blick sehr schnell unterwegs. Was ist die Zeit von 55,30 Sekunden wert?

Ski alpin: Riesenslalom der Frauen in Kranjska Gora im Liveticker - Vor Beginn

Vor Beginn: Das Wetter ist auch heute prächtig in Kranjska Gora und die Piste ist bestens präpariert. Auch der leichte Nebel, der gestern zunächst noch über der Strecke hing, hat sich heute nicht gezeigt. Mikaela Shiffrin kann also gleich unter allerbesten Voraussetzungen diesen zweiten Riesenslalom auf Podkoren 3 eröffnen.

Vor Beginn: Österreich ist mal wieder sehr zahlreich vertreten und schickt gleich elf Athletinnen auf die Piste, wartet aber auch nach wie vor auf das erste gute Resultat in diesem Winter. Gestern war erneut kein Top-Ten-Platz drin. Am ehesten wäre ein solcher heute sicher Katharina Liensberger, Ricarda Haaser, Franziska Gritsch, Ramona Siebenhofer oder Katharina Truppe zuzutrauen. Stephanie Brunner, Katharina Huber, Eilsa Mörzinger, Julia Scheib, Elisabeth Kappaurer und Nina Astner komplettieren das ÖSV-Aufgebot.

Vor Beginn: Die schweizerischen Hoffnungen ruhen einmal mehr vor allem auf Lara Gut-Behrami. Gestern verpasste die 31-Jährige, die in dieser Saison bereits zweimal auf dem Riesenslalom-Podest stand, das Treppchen nur um 16 Hundertstel. Michelle Gisin war gestern ausgeschieden und will es heute besser machen. Auch Wendy Holdener und Andrea Ellenberger können zulegen. Zudem starten Camille Rast, Simone Wild, Vivianne Härri, Vanessa Kasper und Priska Nufer für das Team Swiss Ski.

Vor Beginn: Aus deutscher Sicht ist der Riesenslalom bisher das Sorgenkind des Winters. Es ist die einzige Disziplin, in welcher der DSV noch keinen einzigen Weltcuppunkt verbuchen konnte. Heute wollen es Jessica Hilzinger und Lena Dürr besser machen und zumindest mal den zweiten Durchgang erreichen.

Vor Beginn: Nach fünf Siegen in Serie musste Mikaela Shiffrin gestern erstmals mal wieder jemand anderem den Vortritt lassen. Und damit muss die US-Amerikanerin auch weiter darauf warten, mit ihrem 82. Weltcupsieg den Rekord von Landsfrau Lindsey Vonn einzustellen. Nach Platz sechs am gestrigen Tag will Shiffrin heute wieder zuschlagen. Neben den üblichen Verdächtigen wie Marta Bassino, Petra Vlhova oder Sara Hector gehört nun auch Valerie Grenier zu den Topfavoritinnen. Die 26-Jährige sorgte gestern mit einem fulminanten Auftritt für den ersten kanadischen Weltcuperfolg seit 1974.

Vor Beginn: Hallo und herzlich willkommen zum zweiten Riesenslalom der Frauen in Kranjska Gora! Nach dem gestrigen Triumph von Valerie Grenier geht es heute erneut zur Sache auf dem Vitranc. Um 9:30 Uhr startet der erste Durchgang.

© getty Mikaela Shiffrin führt den Gesamtweltcup auch in dieser Saison wieder an.

Ski alpin: Riesenslalom der Frauen in Kranjska Gora heute im TV und Livestream

Zwei Sender übertragen den Riesenslalom der Frauen heute live im TV: ZDF und Eurosport. Während der öffentlich-rechtliche Sender mit Reporter Julius Hilfenhaus allerdings erst ab 12.55 Uhr zum zweiten Lauf nach Slowenien schaltet, ist Eurosport bereits beim ersten Lauf mit von der Partie. Beide bieten überdies Liveticker an, die Ihr via zdf.de (kostenfrei) oder den Eurosport Player (kostenpflichtig) empfangen könnt.

Im Stream gibt es sogar noch eine dritte Möglichkeit, heute Ski alpin zu verfolgen - und das ist DAZN. Der Dienst neben Fußball, US-Sport, Tennis, Darts, Kampfsport und Motorsport nämlich auch Eurosport rund um die Uhr im Programm. Hier läuft also auch der Riesenslalom der Frauen. Kosten? 29,99 Euro monatlich im Monatsabo, 24,99 Euro monatlich im Jahresabo.

Ski alpin: Die nächsten Termine der Frauen

Termin Wettkampf Ort 08. Januar Riesenslalom Kranjska Gora 10. Januar Slalom Flachau 14. Januar Abfahrt St. Anton 15. Januar Super-G St. Anton 20. Januar Super-G Cortina d'Ampezzo