Nun steht es fest: Der Deutsche Skiverband (DSV) hat am Dienstag das finale deutsche Aufgebot für die Heim-WM in Oberhof bekanntgegeben. SPOX bringt Euch auf den neuesten Stand.

Die Kaderliste für die WM in Oberhof (8. bis 19. Februar) bietet Platz für genau zwölf Namen. Jeweils sechs Damen und Herren konnten sich also Hoffnungen auf eine Nominierung machen. Nun hat der DSV - fast alle - Entscheidungen getroffen.

Biathlon: Deutsches Aufgebot bei der Heim-WM in Oberhof

In den Einzelwettkämpfen haben die deutschen Skijäger ein Anrecht auf je vier Startplätze. Zwei Athletinnen und Athleten sind demnach lediglich als Reserve eingeplant.

DSV-Kader bei der Heim-WM in Oberhof: Damen

Das Aufgebot der Damen wird angeführt von Olympiasiegerin Denise Herrmann-Wick. Wie die 34-Jährige in den vergangenen Wochen eindrucksvoll bewies, befindet sie sich nach wie vor in Topform und gilt damit als große Medaillenhoffnung in Oberhof.

Die ehemalige Gesamtweltcupdritte Franziska Preuß konnte unterdessen nicht berücksichtigt werden. Die 28-Jährige hatte am Montag via Instagram ihr vorzeitiges Saisonende verkündet. Grund dafür sind die anhaltenden gesundheitlichen Probleme, die ihr schon den gesamten Winter zu schaffen machen.

Das Aufgebot der Damen:

Denise Herrmann-Wick (Oberwiesenthal)

Vanessa Voigt (Rotterode)

Anna Weidel (Kiefersfelden)

Janina Hettich-Walz (Schönwald)

Hanna Kebinger (Partenkirchen)

Sophia Schneider (Oberteisendorf)

DSV-Kader bei der Heim-WM in Oberhof: Herren

Bei den Männern vergab der Deutsche Skiverband vorerst nur fünf WM-Tickets. Über den finalen Spot wolle man erst nach der EM in Lenzerheide (ab Mittwoch) entscheiden. Zur Debatte stehen hier Lucas Fratzscher, Philipp Horn und Philipp Nawrath.

Das Aufgebot der Herren:

Benedikt Doll (Breitnau)

Johannes Kühn (Reit im Winkl)

Roman Rees (Schauinsland)

Justus Strelow (Schmiedeberg)

David Zobel (Partenkirchen)

Biathlon-WM in Oberhof: Der Zeitplan

Bis zum Auftakt der Heim-WM in Oberhof muss sich die Biathlon-Fangemeinde zwar noch etwas gedulden, die Terminkalender ist aber bereits jetzt fix.

Vom 8. bis zum 19. Februar kommt es zu insgesamt zwölf Wettkämpfen für Frauen-, Männer- und Mixedteams. Alle weiteren Infos zur Weltmeisterschaft am Rennsteig findet Ihr hier.