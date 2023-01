Den Sprint der Frauen auf der Pokljuka gewann die Schwedin Elvira Öberg. Ob sie ihren Weltcup-Erfolg bei der Verfolgung heute wiederholen kann? SPOX tickert ausführlich und live für Euch mit.

Auf 1300 Meter Höhe auf der slowenischen Pokljuka startet heute die Verfolgung der Frauen. Mit dem Liveticker von SPOX verpasst Ihr nichts von der vierten Weltcupstation der Saison.

Biathlon: Verfolgung der Frauen auf der Pokljuka Stand: Vor Beginn Rang Name 1 2 3 4 5

Dieser Artikel wird fortlaufend aktualisiert. Klicke hier für den Refresh der Seite.

Biathlon: Verfolgung der Frauen auf der Pokljuka JETZT im Liveticker

Erstes Schießen

Elvira Öberg kommt nun als Erste an den Schießstand und legt sich hin. Alle ihre Schüsse sitzen und auch Simon und Wierer bleiben fehlerlos. Bei Herrmann-Wick fallen ebenfalls alle Scheiben.

Öberg macht Tempo

Elvira Öberg hält gleich von Beginn an das Tempo hoch und macht rund eine Sekunde bei der ersten Zwischenzeit auf Simn gut. Wierer ist mit 19,8 Sekunden weiter Dritte. Herrmann-Wick holt schon einige Sekunden auf und ist nur noch 32,3 Sekunden hinter Öberg.

Auch die weiteren Deutschen gestartet

Auch Vanessa Voigt und Janina Hettich-Walz sind in der Loipe. Neben Weidel und Lien verzichten auch die Tschechin Lucie Charvatova, die Estin Tuuli Tomingas und die US-Amerikanerin Joanne Reid auf einen Start in der Verfolgung. Es sind also nur 55 statt 60 Frauen im Wettbewerb dabei.

Los gehts!

Die Schwedin Elvira Öberg startet als Erste in die Loipe. Nur sieben Sekunden dahinter geht die Frau in Gelb, Julia Simon, auf die Strecke. Als Dritte macht sich Dorethea Wierer auf die Verfolgung. Auch Denise Herrmann-Wick ist auf der Strecke.

© getty Denise Herrmann-Wick ist aktuell die beste deutsche Biathletin.

Biathlon: Verfolgung der Frauen auf der Pokljuka im Liveticker - Vor Beginn

Vor Beginn: Gleich gehts los! Um 11.30 Uhr starten die Biathletinnen in die Verfolgung. Elvira Öberg geht als Gejagte vor Simon und Wierer auf die Strecke. Neben Anna Weidel geht auch die Norwegerin Ida Lien heute in der Verfolgung nicht an den Start. Wer jedoch zum zweiten Mal in dieser Saison wieder in die Loipe geht, ist eine andere Norwegerin. Marte Olsbu Röiseland gab am Donnerstag ihr Saisondebüt. Die Gesamtweltcup-Siegerin der letzten Saison belegte im Sprint gleich den 16. Rang. und geht mit einem Rückstand von genau einer Minute auf die Verfolgung.

Vor Beginn: Bei den Schweizerinnen kamen gleich fünf Athletinnen unter die besten 60 und qualifizierten sich so für die Verfolgung. Aita Gasparin war mit Platz zwölf die beste Eidgenössin und startet heute mit einem Rückstand von 56 Sekunden auf Öberg. Ebenfalls für eine gute Ausgangslage sorgte Amy Baserga, die im Sprint Platz 14 belegte und nur zwei Sekunden nach Gasparin in die Verfolgung geht. Die weiteren Eidgenössinnen: Lena Häcki-Groß (17./1:02), Elisa Gasparin (18./1:04) und Lea Meier (32./1:35).

Vor Beginn: Lisa Theresa Hauser wurde am Donnerstag im Sprint 13. und geht heute mit einem Rückstand von 56 Sekunden in die Loipe. Zweitbeste ÖSV-Athletin wurde Dunja Zdouc. Sie startet heute als 24. in den Wettkampf und hat bereits einen Rückstand von 1:17 Minuten auf die Gejagte Öberg. Als 27. und 28. beginnen dann auch Anna Gandler und Tamara Steiner ihr Rennen. Gandler geht mit einem Rückstand von 1:24 Minuten auf die Runde, Steiner genau 90 Sekunden nach der Führenden Öberg auf die Strecke.

Vor Beginn: Drei deutsche Biathletinnen qualifizierten sich im Sprint für die Verfolgung. Nachdem Herrmann-Wick als Sechste mit 36 Sekunden Rückstand in die Verfolgung geht, startet Vanessa Voigt als 23. mit einem Rückstand von 1:15 Minuten in die Loipe. Janina Hettich-Walz, die zu Beginn der Saison noch im IBU-Cup startete und sich durch starke Leistungen für den Weltcup qualifizierte, beginnt die Verfolgung auf Rang 45. Sie hat bereits 2:01 Minuten Rückstand auf Öberg. Aus gesundheitlichen Gründen verzichtet Anna Weidel in der Verfolgung heute auf einen Start. Die 26-Jährige war über Weihnachten krank und belegte im Sprint den 26. Platz. Bereits Franziska Preuß und Vanessa Hinz waren aus gesundheitlichen Gründen nicht zum Weltcup ins slowenische Pokljuka gereist.

Vor Beginn: Nachdem Elvira Öberg am Donnerstag den Sprint gewann, geht die Schwedin heute mit sieben Sekunden Vorsprung als Erste auf die Strecke. Erste Verfolgerin ist die Frau im Gelbem und Rotem Trikot, Julia Simon. Die Französin gewann bereits zwei der drei Verfolgungsrennen in dieser Saison und wurde in Hochfilzen beim Verfolgungssieg von Elvira Öberg, Dritte. Die Italienerin Dorethea Wierer startet schon mit 19 Sekunden Rückstand als Dritte in die Loipe. Insgesamt machen sich die ersten 16 Frauen innerhalb einer Minute auf die Verfolgung. Die beste deutsche Biathletin, Denise Herrmann-Wick wurde im Sprint Sechste und hat bereits 36 Sekunden Rückstand auf die führende Schwedin.

Vor Beginn: Hallo und herzlich willkommen zur 10km Verfolgung der Frauen aus Pokljuka! Rechtzeitig vor dem Start des Rennens der Skijägerinnen beginnt der Liveticker.

Biathlon: Verfolgung der Frauen auf der Pokljuka heute im TV und Livestream

Um das Biathlon-Rennen der Frauen im TV anzuschauen, könnt Ihr bequem auf das ZDF zurückgreifen. Ab 11.15 Uhr könnt ihr im Fernsehen auf das Zweite Deutsche Fernsehen schalten. Dort begrüßen Euch die Reporter Christoph Hamm und Herbert Fritzenwenger sowie der Moderator Alexander Ruda mit Experte Sven Fischer.

Zudem bietet das ZDF online einen Livestream an. Dieser ist ganz einfach über die ZDF-Mediathek zu finden oder Ihr geht direkt auf die Seite des Sportstudios. Wir haben für Euch den Link dazu bereits herausgesucht.

Hier geht's direkt zum Livestream der Verfolgung der Frauen auf der Pokljuka.

Neben dem ZDF ist auch Eurosport für Euch im Einsatz. Auf dem Sender Eurosport 1 läuft ab 11.30 Uhr die Berichterstattung im Free-TV. Auch im Internet ist die Verfolgung der Frauen zu sehen. Über den Eurosport Player seid Ihr live und in voller Länge dabei.

Solltet Ihr hierfür keinen Zugang haben, dafür aber ein DAZN-Abo, könnt Ihr bequem über die DAZN-App oder den Browser Eurosport empfangen. Außerdem bietet die Plattform DAZN neben Wintersport auch weitere Sporthighlights.

Hier geht's zum Angebot für ein Abo von DAZN.

Biathlon: Verfolgung der Frauen auf der Pokljuka heute im Liveticker - WEITERE INFORMATIONEN ZU DAZN

Artikel und Videos zum Thema Spitzensport live auf DAZN. Jetzt anmelden! Jederzeit monatlich kündbar.

Biathlon: Der Weltcup-Kalender 2022/23