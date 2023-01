Biathlon, Übertragung: Staffel der Herren in Ruhpolding heute live im TV, Livestream und Liveticker

Die Biathleten sind heute im Rahmen des Weltcups in Ruhpolding in der Staffel gefragt. Wie Ihr das Rennen live im TV, Livestream und Liveticker mitverfolgen könnt, seht Ihr hier bei SPOX.

Tag drei beim Biathlon-Weltcup im bayerischen Ruhpolding: Am heutigen Freitag, den 13. Januar, bestreiten die Herren um 14.25 Uhr einen Staffellauf, nachdem sie am Mittwoch mit einem Einzelrennen in den Weltcup gestartet sind. Am Sonntag werden die Wettkämpfe in Ruhpolding mit einem Massenrennen abgeschlossen.

Die DSV-Herren liegen nach zwei von fünf Staffelrennen auf Rang zwei im Staffelweltcup. Einzig das norwegische Quartett, das sowohl in Kontiolahti als auch in Hochfilzen triumphierte, liegt vor den Deutschen.

Biathlon: Der Weltcup in Ruhpolding

Datum Start Disziplin 11.01.2023 (Mi) 14:10 Einzel Herren 20 km 12.01.2023 (Do) 14:10 Einzel Frauen 15 km 13.01.2023 (Fr) 14:25 Staffel Herren 4 x 7,5 km 14.01.2023 (Sa) 14:25 Staffel Frauen 4 x 6 km 15.01.2023 (So) 12:30 Massenstart Herren 15 km 15.01.2023 (So) 14:45 Massenstart Frauen 12,5 km

© getty Deutschland liegt im Staffelweltcup auf Rang zwei hinter Norwegen.

Biathlon, Übertragung: Staffel der Herren in Ruhpolding heute live im TV und Livestream

Die Staffel der Herren in Ruhpolding wird heute sowohl in der ARD als auch bei Eurosport im Free-TV übertragen. Die ARD beginnt um 14.10 Uhr mit der Übertragung, Christian Dexne wird dabei als Kommentator eingesetzt. Bei Eurosport 1 geht es um 14.15 Uhr los.

Beide Anbieter sind auch dann die richtigen Ansprechpartner, wenn es um die Übertragung im Livestream geht - die Livestreams unterscheiden sich jedoch ein wenig. Während der öffentlich-rechtliche Sender seinen bei sportschau.de kostenlos zur Verfügung stellt, verlangt Eurosport für seinen Eurosport-Player ein kostenpflichtiges Abonnement.

Diese Kostenbarriere von Eurosport kann jedoch mit einem DAZN-Abo umgangen werden, da bei DAZN ebenfalls beide Eurosportsender, neben Eurosport 1 auch der Pay-TV-Sender Eurosport 2, angeboten werden. Fußball, US-Sport, Tennis, Handball, Motorsport, Radsport, Darts und zahlreiche andere Sportarten werden beim Streamingdienst angeboten - allerdings nicht gratis. Kostenlos ist der Zugriff jedoch nicht, mit dem entsprechenden DAZN-Paket, das Eurosport enthält, zahlt Ihr im Monatsabo 9,99 Euro. Hier erfahrt Ihr mehr zu den neuen DAZN-Paketen.

Biathlon, Übertragung: Staffel der Herren in Ruhpolding heute live im TV und Livestream - WEITERE INFORMATIONEN ZU DAZN

Biathlon, Übertragung: Staffel der Herren in Ruhpolding heute im Liveticker

Darüber hinaus lässt sich die Staffel auch auf eine andere Art und Weise verfolgen. Wir bei SPOX tickern das Geschehen in Ruhpolding nämlich live und ausführlich für Euch mit.

Hier geht es zum Liveticker der Staffel der Herren in Ruhpolding.

Biathlon: Der Stand im Staffelweltcup der Herren